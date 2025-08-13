 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
01:36 11.09.2025

Казахстан планирует построить железную дорогу в Афганистане в ближайшие два года
https://vlast.kz/
09.09.2025

Казахстан проработал структуру финансирования железной дороги Тургунди – Герат, которую планирует построить в Афганистане. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

"Планируется реализация проекта по строительству железнодорожной линии Тургунди – Герат протяженностью 120 км. На сегодня проработана структура финансирования, ведется работа по привлечению инвестиций", - сказал Калиакпаров, отметив, что срок реализации запланирован на 2026-2027 годы.

Вице-министр подчеркнул, что реализация проекта даст возможность для экспорта и транзита грузов в Афганистан с перспективой выхода на рынки Пакистана и Индии.

В начале июля сообщалось, что во время XVII саммита Организации экономического сотрудничества в ходе встречи с заместителем премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадаром премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о готовности инвестировать в строительство железной дороги Тургунди – Герат. Несколько дней спустя государственное информационное агентство "Бахтар" со ссылкой на пресс-службу экономического блока правительства "Исламского эмирата" сообщило о подписанном соглашении, согласно которому Казахстан вложит в проект $500 млн.

В августе в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин подтвердил эту информацию и сообщил, что минимум $500 млн Казахстан вложит "на первом этапе".

***

Казахстан выделит $500 млн на строительство железной дороги в Афганистане для выхода к морским портам
https://www.rzd-partner.ru/
13.08.2025

Казахстан намерен принять активное участие в реализации проекта Трансафганской железной дороги, что должно обеспечить республике долгожданный доступ к Мировому океану. На первом этапе страна планирует инвестировать в строительство не менее $500 млн, а также привлечь к сотрудничеству государства Ближнего Востока. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"Очень выгодно для Казахстана [участие в строительстве Трансафганской железной дороги], это на сегодняшний день самый быстрый маршрут к морям. Потому что ни для кого не секрет, что нам нужна дорога к морям, это жизненно важно на сегодняшний день, мы без этого задыхаемся, и говорить о дальнейшем развитии достаточно сложно. Поэтому мы будем это делать, и рано или поздно мы своей цели добьемся", – подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, "на первом этапе мы хотим вложить не менее $500 млн […] для того, чтобы показать пример и начать строительство".

Жумангарин напомнил, что Казахстан уже задействован в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и маршрута Север – Юг, проходящего через Иран. Однако, как отметил вице-премьер, международные санкции в отношении Тегерана ограничивают возможности экспорта отдельных видов продукции через его территорию. При этом он подчеркнул, что Астана рассчитывает привлечь в афганский проект партнеров из стран Ближнего Востока.

С 2023 года Казахстан развивает взаимодействие с правительством в Кабуле, сформированным сторонниками движения "Талибан". При этом движение было исключено из национального списка террористических организаций. Казахстанские власти отмечают, что интеграция Афганистана в экономическую систему Центральной Азии является необходимым шагом.

Меморандум о создании Трансафганской железной дороги был подписан в июле в ходе визита заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Кабул. Казахстан, являющийся крупнейшей страной в мире без выхода к Мировому океану, располагает лишь побережьем Каспийского моря, которое не имеет прямого сообщения с мировыми морскими путями.

Источник - vlast.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757543760


