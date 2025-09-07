В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года

02:51 11.09.2025

Пенсионный возраст предложили увеличить до 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Повышение будет поэтапным - на полгода каждый год.



В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст. Об этом 10 сентября сообщил исполнительный директор внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов Муродбек Атаджанов, передает корреспондент Spot.



В проекте пенсионной реформы предусмотрено повышение минимального возраста выхода на пенсию: для мужчин - с нынешних 60 до 63 лет, для женщин - с 55 до 58 лет. Повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно - на полгода каждый год.



Муродбек Атаджанов отметил, что во многих странах мира минимальный пенсионный возраст превышает 65 лет. В Узбекистане пенсионный возраст не повышали на протяжении 32 лет с момента принятия Закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан". "Остался только Узбекистан, в то время как другие страны уже повысили пенсионный возраст", - заявил он.



Исполнительный директор внебюджетного Пенсионного фонда при Минэкономфине отметил, что в Узбекистане растет продолжительность жизни. По данным Минздрава, сегодня она достигает 75 лет. Если 20 лет назад пенсионеры в среднем жили после выхода на пенсию 8−9 лет, то сейчас этот показатель вырос до 12,5 лет у мужчин и до 20 лет у женщин.



По его словам, решение о повышении пенсионного возраста пока не принято. Пенсионный фонд намерен запустить специальную платформу для сбора предложений населения по реформированию пенсионной системы, который продлится один месяц. После изучения поступивших предложений планируется провести повторное обсуждение, внести изменения и официально представить проект пенсионной реформы в присутствии журналистов и блогеров.



При этом Муродбек Атаджанов допустил более мягкий вариант при повышении пенсионного возраста - увеличение не на полгода, а по три месяца. Таким образом, пенсионный возраст увеличится на один год каждые четыре года, а вся реформа растянется на 12 лет.



Пенсионная реформа



В сентябре 2024 года Кабмин утвердил состав рабочей группы, которая займется концепцией реформы государственного пенсионного обеспечения. На рабочую группу возложили задачу изучить имеющиеся проблемы в действующей пенсионной системе.



Проект концепции пенсионной реформы поручалось внести в Администрацию президента до 1 марта 2025 года. Рабочую группу возглавил вице-премьер - министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.



В апреле МВФ выпустил рекомендации по улучшению налогово-бюджетной политики Узбекистана. Для повышения эффективности расходов бюджета предлагалось провести пенсионную реформу.



За последние 10 лет доходы Пенсионного фонда увеличились в 3,4 раза, а расходы в 5 раз. С 2020 года на финансирование пенсионных выплат на постоянной основе выделяется трансферт из госбюджета. В 2022 году сумма трансферта составила 11 трлн сумов, что составило четверть от общих расходов. На 2023 год планировалось выделить 15 трлн сумов (29%). В 2030 году объем трансферта прогнозируется на уровне 38 трлн сумов.



В мае постоянный представитель МВФ в республике Коба Гвенетадзе заявил о необходимости пенсионной реформы в Узбекистане. Нынешний возраст выхода на пенсию (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин) ниже среднемирового, добавил он.



"Можно порекомендовать постепенно повышать пенсионный возраст, но для начала необходимо утвердить концепцию [пенсионной реформы]. Мы оказываем поддержку правительству в проведении этой необходимой реформы", - заявил Гвенетадзе.



В июне Международный валютный фонд рекомендовал правительству Узбекистана реформировать существующую пенсионную систему. В частности, предлагается повысить минимальный пенсионный возраст и автоматически индексировать выплаты на уровень инфляции.



По данным МВФ, правительство Узбекистана планирует разработать проект пенсионной реформы в 2025 году. Концепцию пенсионной реформы планируется представить президенту к сентябрю.



В свою очередь, пенсионный фонд Узбекистана прокомментировал сообщения в социальных сетях, касающиеся предложения по повышению минимального возраста выхода на пенсию.



"На сегодняшний день в Узбекистане не принято никакого окончательного решения о повышении пенсионного возраста", - заявили в ведомстве.



В Пенсионном фонде отметили, что предложения международных экспертов по проведению пенсионной реформы в настоящее время анализируются на предмет их соответствия условиям Узбекистана, влияния на уровень жизни населения и экономических последствий.