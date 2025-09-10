|КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
Нацперевозчик предоставил вагоны для организации музыкального реалити-шоу "Voice Beyond Horizon"
АО "Пассажирские перевозки" организовало курсирование музыкального поезда для реализации международного проекта "Voice Beyond Horizon". Для проведения съемок выделено 7 вагонов и 1 вагон-ресторан. Состав рассчитан на размещение порядка 150 артистов и гостей международного уровня.
С 8 сентября поезд отправился в 18-дневное путешествие по маршруту "Туркестан – Актау – Алматы – Астана", делая остановки на ключевых городах для проведения съемок и культурных мероприятий.
Проект реализуется совместно с китайским медиахолдингом Hunan Broadcasting System, ежедневная аудитория которого превышает 210 миллионов зрителей, включая цифровую платформу Mango TV. Основная цель проекта - продвижение туристического потенциала Казахстана, развитие культурных связей и популяризация железнодорожного транспорта как современной креативной площадки.
Исполнительным продюсером проекта выступает Димаш Кудайберген. Для артиста участие имеет символическое значение: почти десять лет назад его международная карьера началась именно на сцене Hunan TV в шоу Singer. Сегодня он возвращается в новом качестве - инициатора и продюсера международного музыкального реалити-шоу.
Участниками станут исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Творческое железнодорожное путешествие охватит живописные регионы страны. Съемки пройдут в Астане, Алматы, а также в Алматинской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областях. Среди ключевых локаций - Чарынский каньон, урочище Бозжыра, озеро Кобейтуз и Сайрам-Угамский национальный парк. Финальный этап состоится в столице - Астане.
Трансляция шоу запланирована на телеканале Hunan TV, цифровой платформе Mango TV, а также на казахстанских телеканалах "Jibek Joly", "Хабар" и других.
