КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена

03:42 11.09.2025

Пресс-релиз

10 сентября 2025 г.

г. Астана



Нацперевозчик предоставил вагоны для организации музыкального реалити-шоу "Voice Beyond Horizon"



АО "Пассажирские перевозки" организовало курсирование музыкального поезда для реализации международного проекта "Voice Beyond Horizon". Для проведения съемок выделено 7 вагонов и 1 вагон-ресторан. Состав рассчитан на размещение порядка 150 артистов и гостей международного уровня.



