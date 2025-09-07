В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект

04:09 11.09.2025

В Узбекистане введут уроки по искусственному интеллекту



В Узбекистане планируется масштабное внедрение в школьную программу предметов, посвященных искусственному интеллекту (ИИ). Со следующего учебного года уроки по ИИ будут введены для учащихся старших классов. Решение было озвучено на совещании, прошедшем под председательством президента.



Для реализации этой инициативы необходимо значительно обновить техническое оснащение школ. Согласно поручению, потребуется оснастить компьютерами 2 000 классов и установить интерактивные доски в 6 300 кабинетах. Средства на эти цели должны быть предусмотрены в государственном бюджете на следующий год.



Кроме того, для поддержки одаренных учеников в регионах планируется открыть филиалы специализированных школ. Внедрение уроков по ИИ является частью более широкой стратегии по модернизации системы образования и подготовке молодого поколения к требованиям цифровой экономики.