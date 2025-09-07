 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 11.09.2025
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
20:50  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
Архив
В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
04:09 11.09.2025

В Узбекистане введут уроки по искусственному интеллекту

В Узбекистане планируется масштабное внедрение в школьную программу предметов, посвященных искусственному интеллекту (ИИ). Со следующего учебного года уроки по ИИ будут введены для учащихся старших классов. Решение было озвучено на совещании, прошедшем под председательством президента.

Для реализации этой инициативы необходимо значительно обновить техническое оснащение школ. Согласно поручению, потребуется оснастить компьютерами 2 000 классов и установить интерактивные доски в 6 300 кабинетах. Средства на эти цели должны быть предусмотрены в государственном бюджете на следующий год.

Кроме того, для поддержки одаренных учеников в регионах планируется открыть филиалы специализированных школ. Внедрение уроков по ИИ является частью более широкой стратегии по модернизации системы образования и подготовке молодого поколения к требованиям цифровой экономики.

Источник - upl.uz
