Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году

12:44 11.09.2025

В этом году Каспийское море побило антирекорд - уровень воды опустился ниже исторического минимума и составил минус 29 метров по балтийской системе высот. Так низко море не уходило за всю историю инструментальных наблюдений. По данным специалистов, уровень Каспийского моря снижается в среднем на 70 сантиметров в год. В отдельных районах Казахстана береговая линия отошла уже на 18 километров. И это при том, что море омывает берега сразу пяти государств - Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул: речь идет о проблеме, требующей совместных решений всех прикаспийских стран. Обмеление может обернуться экологической катастрофой.



Орынбасар Тогжанов, председатель экологического совета при партии "Amanat":



- Каспий может повторить судьбу Арала. Надеяться на увеличение поступления воды не стоит. В таком случае нужно рассматривать глобальные международные проекты. Один из вариантов - переброска части вод реки Обь через, так называемые, Тургайские ворота в Каспий. Этот проект важно согласовать с Россией. Другой путь - строительство Евразийского канала. Этот вопрос надо решать уже через Туркменистан.



Адильбек Козыбаков, председатель регионального экологического совета:



- Необходимость существует давно, потому что у нас даже нет единой методики по Каспийскому морю, по определению предельно допустимых концентраций. То есть на данный момент экологи берут за основу еще старые, советские методики. Это в корне неправильно, потому что в то время фоновые концентрации были совсем другие. То есть тогда еще не было нефтедобычи на море.



