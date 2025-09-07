Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

12:57 11.09.2025

Туркменистан и Иран обсудили вопросы расширения сотрудничества в железнодорожной сфере



С 6 по 8 сентября 2025 года состоялся рабочий визит делегации Туркменистана во главе с министром железнодорожного транспорта М.Акмаммедовым в Исламскую Республику Иран.



В ходе визита состоялись встречи с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Ф.Садегом и заместителем министра дорог и городского развития, начальником Управления железных дорог Дж.Закери. Также делегация ознакомилась с работой центра управления вагонами и потенциалом сухого порта "Априн", расположенного в Тегеране.



В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с активизацией торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран в железнодорожной сфере.



В частности, были высказаны соответствующие предложения по увеличению товарооборота транзитных грузов. В этой связи обсуждались вопросы активизиции деятельности железной дороги Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и международного коридора "Ашхабадского соглашения" (Узбекистан, Туркменистан, Иран, Оман).



Стороны договорились расширять сотрудничество в железнодорожной системе для увеличения товарооборота между государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС), а также обеспечить перевозку грузов и эффективное использование транзитно-транспортного коридора Армения-Иран-Туркменистан-Казахстан.



Кроме того, стороны посетили железнодорожный переход Акяйла-Инчебурун и ознакомились с ходом проводимых там работ.