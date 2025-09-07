Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя

13:10 11.09.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Заместителем председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избран Раджапбай Нуразизов.



Избрание состоялось 10 сентября на заседании седьмой внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.



Действующий зампред Сапарбаев был освобожден от должности. На его место была предложена кандидатура Раджапбая Нуразизова, которую поддержали депутаты.



С 2023 года Нуразизов занимал должность зампреда Жокаргы Кенеса Каракалпакстана по связям с общественными и религиозными организациями.



