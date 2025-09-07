 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
    Узбекистан 
Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:34 11.09.2025

Американская приманка для Ташкента

Являясь одним из ведущих экспортеров хлопка, Узбекистан согласился закупать "белое золото" у США. Власти объясняют это решение интересами экономики, но в реальности ставят страну в еще большую зависимость от иностранного капитала.

Перейдя от завуалированной демократическими ширмами экспансии к откровенному диктату на международной арене, Белый дом воспроизводит самые грязные практики колониальной эпохи. Одним из методов захватчиков было в ту пору наводнение подчиненных территорий дешевой импортной продукцией. Так, ввоз английских хлопчатобумажных тканей в Индию вырос в 65 раз всего за два десятилетия - с 1814 по 1835 год. Это привело к разорению местных производителей, обрекло на гибель от голода миллионы людей и способствовало подчинению страны колонизаторам.

Сегодня по этому пути идет администрация Дональда Трампа. Объявление торговой войны практически всему миру сопровождается беззастенчивыми ультиматумами. Угрожая "партнерам" огромными импортными пошлинами, Вашингтон требует открытия их рынков для американских товаров. Некоторые государства находят в себе мужество противостоять диктату, другие идут на уступки в надежде завоевать расположение сверхдержавы.

Какой путь избрало руководство Узбекистана, видно по результатам визита в США делегации министерства инвестиций, промышленности и торговли. Проведя переговоры с зарубежными коллегами, чиновники объявили о планах закупки американского хлопка в промышленных масштабах. Сказать, что новость оказалась неожиданной, значит не сказать ничего. Узбекистан входит в первую десятку стран по экспорту хлопка-сырца. Это важный источник пополнения казны. По доле хлопка в общем объеме экспорта (более восьми процентов) республика уступает только Пакистану (11 процентов) и Бенину (48 процентов). Еще внушительнее масштаб продаж продукции, получаемой из этого сырья. Так, в прошлом году Узбекистан экспортировал текстильной продукции почти на три миллиарда долларов (12 процентов всего экспорта, второе место после золота).

Для чего же Ташкенту потребовался американский хлопок? В правительстве назвали достигнутые договоренности - ни больше ни меньше! - "стратегическим шагом, направленным на укрепление позиций узбекского текстиля на мировых премиальных рынках и расширение экспортных возможностей". Как утверждается, с местными сортами хлопка узбекской легкой промышленности трудно выйти на "премиальные сегменты рынка". Другое дело - американский сорт Strict Middling, характеризующийся "длинными, прочными и однородными волокнами светлого цвета". Импортируемое сырье будет использоваться для производства одежды по международным стандартам качества, что, уверяют чиновники, является ключевым требованием таких ведущих брендов, как Levi’s, Puma, Tesco и другие.

"Присутствие в верхнем эшелоне экспортеров одежды повышает экспортную репутацию Узбекистана в целом, - живописуют в министерстве инвестиций, промышленности и торговли. - Быть поставщиком для Nike или H&M - значит играть в высшей лиге, и такая реклама на мировом уровне стоит многого. Узбекистан тем самым закладывает фундамент для долгосрочного роста несырьевого экспорта, что соответствует государственным приоритетам диверсификации экономики".

Местным производителям хлопка, по словам властей, ничего не угрожает. В качестве примера приводятся Турция, Бангладеш и другие страны, которые якобы успешно комбинируют собственное сырье с импортным. В реальности те же турецкие фермеры не выдерживают конкуренции с привозным хлопком. Внутреннее производство неуклонно снижается и уже уступает по объемам ввозу.

В прошлом году первый и второй показатели составили соответственно 750 и 800 тысяч тонн. Главным экспортером хлопка выступают Соединенные Штаты. Это неизбежно приводит к разорению турецких аграриев.

Есть большие сомнения, что Узбекистан сможет избежать этой участи, тем более что руководство взяло последовательный курс на либерализацию экономики с уходом от господдержки промышленности и сельского хозяйства. Следствием станет подчинение интересам зарубежного - в первую очередь американского - бизнеса. Затем, по традиционной схеме, наступит черед политического закабаления.

То, что в США настроены именно на такой лад, подтверждают сопутствующие события. В конце августа Ташкент посетил спецпосланник Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли. Дипломат встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым и принял участие в праздновании дня независимости Узбекистана. В ходе переговоров было отмечено, что товарооборот двух стран вырос за последний год на 15 процентов, а портфель совместных проектов превысил 11 миллиардов долларов. По информации пресс-службы главы республики, стороны обсудили вопросы расширения стратегического партнерства. Особо выделено налаживание эффективного сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, потенциал совместных проектов в области минеральных ресурсов, авиации, цифровых технологий, образования и т.д., подчеркнута важность углубления контактов в рамках формата "С5+1".

"Регион приобретает действительно важное значение, особенно сейчас, когда между Азербайджаном и Арменией достигнут мир, - заявил Замполли позже в интервью местному телеканалу. - Мы рассматриваем регион Центральной Азии как исключительно важный благодаря лидерству вашего президента Шавката Мирзиеева, который является выдающимся лидером, опорой стабильности, президентом мира, как и президент Трамп… Есть обоюдное стремление сотрудничать, обе страны хотят быть ближе". Спецпосланник передал Мирзиееву письмо от Трампа с поздравлениями к дню независимости. "Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление существующих связей и открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в этом письме. Хозяин Белого дома похвалил Ташкент за "значимые реформы, которые способствуют динамичному стратегическому партнерству".

Также Замполли принял участие в открытии "американского уголка" в столице республики. Аналогичные центры уже работают в двух городах: Намангане и Карши. На их базе проводятся курсы английского языка, бизнес-грамотности, предоставляется информация "об истории США и американских ценностях". На встречах с руководством минздрава обсуждались запуск программы подготовки средних медицинских работников по стандартам США с последующим трудоустройством за рубежом, совместные проекты по производству лекарств, управлению медучреждениями, поставкам оборудования.

Выпускать Узбекистан из своих "жарких объятий" Вашингтон не собирается. Так, до конца осени должно пройти первое заседание расширенного диалога стратегического партнерства двух стран. Эта тактика не нова: заполучив жертву в свои сети, американский капитал не успокоится, не обобрав ее до нитки.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757586840


