Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов

14:00 11.09.2025 Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка?



Автор Даулет Оспанов

10 сентября 2025



В казахстанском информационном пространстве стали все чаще появляться материалы, посвященные Узбекистану: его реформам, социальным инициативам и достижениям. Эти публикации формируют устойчивое восприятие соседней страны, как динамично развивающегося государства и важного участника региональных процессов. Все бы ничего, но почему Казахстан так заинтересован в продвижении соседа и взаимен ли интерес? Мнение политологов и разбор феномена - в материале Centralмedia24.



Излишнее внимание Казахстана к дружественной республике вызывает разнообразные отклики в сети. Одни воспринимают это как позитивный пример для взаимного обмена опытом и развития здоровой конкуренции, другие - как проявление избыточного влияния на информационную повестку внутри Казахстана. Когда подобная риторика появляется в казахстанских СМИ - начинают возникать вопросы.



Работа по формированию позитивного образа Узбекистана в медиаполе Казахстана идет по разным направлениям. Это и культурные инициативы - фильмы, выставки, общественные мероприятия, - которые ориентированы на широкую аудиторию, и медиаконтент: статьи, репортажи, аналитические материалы, а также активность в Telegram-каналах, где особое внимание уделяют экономике, политике и ключевым личностям страны.







С чем связан всплеск?



Культурная экспансия через кино



В 2024 году на экраны вышел узбекистанский фильм "Эмир Самарканда", посвященный Жалантосу Бахадуру - одной из ключевых фигур XVII века.



Фильм создали по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и реализовали при поддержке Минкультуры и хокимията Самаркандской области. Картину позиционировали, как масштабное историческое полотно, которое должно было напомнить зрителю о значении Центральной Азии в мировой истории и о роли отдельных личностей.



Однако широкого общественного отклика в момент премьеры фильм не получил. Обсуждения оставались вялотекущими и ограничивались узкими кругами историков и любителей национального кино. Но в 2025 году ситуация резко изменилась и вокруг "Эмира Самарканда" разгорелись споры касательно явного искажения образа казахских ханов и в целом Казахского ханства.



Так, к примеру, аудиторию TikTok возмутила сцена, в которой казахский хан благодарит эмира и заявляет, что "узбеки - старшие братья казахов".



Как написал в своей рецензии к фильму кинокритик одного из онлайн-кинотеатров Сергей Кравченко, картину не стоит воспринимать как историческую в документальном смысле.



"Если верить мудрейшему закадровому голосу, эмира знают и уважают во всем подлунном мире. К нему во дворец стоит очередь из послов от Османского султана, китайского императора династии Мин и даже из России (интересно, в посольском приказе царя Михаила Федоровича об этом знали?). Мне кажется, ко всей этой псевдоисторической начинке фильма стоит относиться примерно так же, как к сеттингу какого-нибудь корейского фэнтези: жили-были принц и принцесса во времена Чосон", - отметил Сергей Кравченко.



Но ведь не многие полезут в учебники истории, чтобы разобраться, что перевернули с ног на голову сценаристы. Потому на откуп неискушенному зрителю остается "изобилие батальных сцен" и фигура того самого самаркандского эмира, представленного "в исключительно выгодном свете".



Критик подчеркнул: "поскольку картину создали по инициативе и на деньги властей нынешнего Узбекистана, авторы проекта могли себе многое позволить".



Описанная выше сцена, особенно возмутившая казахстанского зрителя, происходит после нападения джунгаров на казахов.



Фильм действительно вызывал большие споры в Казнете. Одни пользователи назвали его анекдотом и провокацией. Другие предложили в ответ снять свою ленту про хана Кенесары.



Конечно, зритель имеет полное право критически отнестись к увиденному и изучить другие источники для понимания сути. Но вопрос, что хотел подсветить автор фильма, это не снимает.



Черно-белая риторика



У Казахстана достаточно своих исторических фильмов о том же периоде. К примеру, фильм "Жаужүрек мың бала" режиссера Акана Сатаева. Картина 2012 года тоже рассказывает о трудностях и героизме казахского народа во времена джунгарских нашествий, не пытаясь при этом понизить значимость дружественных государств. Кинокритики называют ленту этнографической и исторической, повествующей о времени через судьбы героев.



Но надо признать, что в целом попытки освещения исторических событий минувших лет, особенно когда речь заходит о военных действиях, не всегда отражают действительность. Порой они скатываются в черно-белую риторику.



Историзм художественного кино зачастую и вовсе идет сильно позади батальных сцен и громких реплик главных героев. Главное - зрелищность. Как написал в своем Facebook Айбек Албан, фильм "Эмир Самарканда" не тянет даже на "политзаказ".



При всей неоднозначности узбекистанской ленты в касте (состав актеров) участвовал казахстанский актер Еркебулан Дайыров. Также постановкой боевых сцен занималась казахстанская группа каскадеров Nomad Stunts во главе с Жайдарбеком Кунгужиновым и при участии операторов Шакена Алтынбека и Адилета Акматова.



От постов до аналитики



В казахстанских медиа и соцсетях действительно все чаще появляются публикации о достижениях и реформах Узбекистана. Они создают впечатление непрерывного потока позитивной информации о стране.



Многие казахстанские новостные каналы регулярно публикуют материалы о снижении бедности, развитии профессионального образования и работе представителей власти. Они подчеркивают социальные успехи страны и формируют у казахстанской аудитории устойчивый положительный образ Узбекистана, что может влиять на восприятие двусторонних отношений и формировать ожидания, далекие от реальности.



Так, на страницах казахстанских изданий часто появляются публикации о деятельности старшей дочери президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой. Они включают сообщения о ее назначении на пост руководителя администрации президента и встречах с руководством администрации президента России, а также описание участия Мирзиеевой в документальном проекте "Миссия", где она высказывалась о цифровой безопасности, борьбе с фейками, медиапроектах и молодежных инициативах.



Также существует ряд анонимных и авторских Telegram-каналов, которые целенаправленно формируют положительный имидж страны в глазах казахстанского читателя.



Например, Telegram-канал "Евразийский брифинг" публикует аналитические материалы о внутренней политике Узбекистана. Они включают пресечение подпольной ячейки "Вилаят Хорасан" и масштабные перестановки в администрации президента, связанные с усилением позиций Саиды Мирзиеевой и ее возможной подготовкой к транзиту власти.



При этом информация о происходящем в большинстве других стран Евразийского союза в канале ограничивается общим контекстом. Такое пристальное внимание и интерес к одной из стран вызывает вопросы. Даже Россия - главный торговый союзник Казахстана - не получает такого освещения в канале.



Вот еще пример: канал-однодневка в TikTok со 184 подписчиками и двумя постами в профиле. На аватарке фото авиакомпании Uzbekistan Airways, а в посте сравнение узбекистанского перевозчика и казахстанской компании Air Astana.



Несмотря на небольшие охваты аккаунта, под постом 3,7 тысячи комментариев. В них жаркий спор о том, кто же лучше. Автор аккаунта под ником Aviator подливает масла в огонь, стравливая стороны между собой и намеренно выставляя узбекскую в лучшем свете.



"Сотни миллионов на пиар в Казахстане"



Блогер Мурат Данияр, автор YouTube-канала "Жұрттың баласы", также посвятил один из выпусков узбеко-казахстанской теме, а точнее разоблачению хайпа вокруг нее. Ролик под названием: "Казахстан vs Узбекистан: кто лидер в Центральной Азии?" опубликован в августе 2025 года.



Начиная выпуск со сравнения двух республик, ведущий упомянул, что подобного рода заявления стали звучать все чаще. Он отметил, что именно Узбекистан "поспособствовал таким сопоставлениям".



"Узбекистан вливает сотни миллионов тенге в пиар своей страны в Казахстане. Покупает рекламу как у официальных СМИ, так и у разных пабликов, показывая свои успехи. В комментариях к таким публикациям сами казахстанцы пишут, что, мол, Казахстан плохой и Узбекистан все делает правильно", - рассказал ведущий.



Автор подробно разобрал в своей программе причины, по которым экономика Узбекистана развивалась очень медленными темпами. Он пояснил, что страна долгое время была закрыта, а после развала Советского Союза многие были вынуждены уехать. Ведущий также привел историю с черным рынком валют Узбекистана, как "показательный пример закрытой экономики":



"В 2016 году власти Узбекистана искусственно удерживали курс доллара, и доступ к нему имели только люди, приближенные к власти и госкорпорации. Соответственно, частный бизнес доступа к валюте не имел и развиваться не мог. Такая ситуация продолжалась в течение 20 лет. Коррупция на курсе валют - лучше любой нефти".



Но после прихода к власти Шавката Мирзиеева "буквально за одну ночь в 2017 году курс доллара сравнялся с реальным, а черный рынок валюты исчез, заработал банковский сектор". Узбекистан открыл внешнюю торговлю, начал развивать туризм. Однако, по словам блогера, в пересчете на ВВП средний казахстанец "все еще в пять раз богаче, чем узбекистанец".



"Если бы экономика Казахстана стояла на месте, то Узбекистан бы догнал нас только через 15 лет к 2040 году. Если же Казахстан будет прибавлять хоть 3% в год, то Узбекистан сможет нас нагнать только к 2056 году. Это очень далеко", - подчеркнул Мурат Данияр.



Он отметил, что при этом стоит отличать рост ВВП и рост благосостояния людей. Ведь в Узбекистане намного больше население.



"Все эти цифры не говорят, кто хуже и кто лучше. Это говорит о потерянных годах Узбекистана из-за протекционистской политики Ислама Каримова. И на вопрос: когда узбеки нас догонят по экономике, ответ - скорее всего, никогда. Если конечно, мир не претерпит какие-то большие потрясения", - добавил ведущий.



В росте экономики Узбекистана блогер не видит ничего плохого. Он отмечает, что стабильность соседнего государства - это площадка для выхода бизнеса Казахстана на новый торговый рынок.



"Вот почему Узбекистан тратит миллионы на освещение своих успехов в информационном поле Казахстана - чтобы бизнесмены обратили внимание, а обычные жители приезжали туда как туристы. Это называется пиар своей страны", - подвел итог блогер.



Так откуда растут ноги?



"Улучшение имиджа"



В начале 2020 года в Минюсте Узбекистана зарегистрировали общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа в качестве негосударственной некоммерческой организации. В конце января того же года определили состав его попечительского совета. Тогда Саиду Мирзиееву, дочь президента страны, назначили заместителем председателя. Распоряжение подписал Шавкат Мирзиеев.



В публикации Telegram-канала фонда среди перечисленных целей было указано: "содействие дальнейшему улучшению международного имиджа Узбекистана".



Через пару лет, в ноябре 2022 года, Саиду Мирзиееву назначили на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента. Распоряжение подписал также глава государства.



"Новообразованный сектор входит в структуру системы заместителя руководителя администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику. Кроме того, Саида Мирзиеева будет контролировать ход исполнения реформ в социальной сфере, в области культуры и образования", - говорилось в сообщении пресс-секретаря президента Узбекистана.



Однако как отмечают политологи, даже в 2025 году информационную повестку в узбекистанских СМИ "направляет государство и силовые структуры".



Является ли совпадением информационный пиар страны в СМИ соседних государств и контролирующие информационную политику Узбекистана фигуры?



"Удивляет продажность некоторых СМИ"



Казахстану незачем создавать искусственную конкуренцию с соседней страной, считает политолог Адиль Сейфуллин. По его словам, у нас нет ни политического, ни общественного запроса на соперничество с братским Узбекистаном.



"Мы не измеряем свое развитие в сравнении с соседями. Наши ориентиры - это глобальные тренды, стандарты OECD (Организация экономического сотрудничества и развития), технологическая трансформация, зеленая экономика. То, что в медиаполе иногда создается ощущение гонки, это результат рекламных кампаний со стороны идеологического блока Узбекистана", - сказал эксперт.



Он подчеркнул, что Казахстан относится спокойно к подобной кампании, так как позитивный образ соседей в конечном счете выгоден всей Центральной Азии.



Однако Адиль Сейфуллин не отрицает внутригосударственного влияния на медиаповестку UZ. По его словам, она во многом формируется при участии государства. Эксперт считает, что это нормальная практика для страны, которая активно перестраивает институты и хочет закрепить позитивный имидж за рубежом.



"Больше вопросов вызывает продажность некоторых наших СМИ и блогеров. Отсутствие патриотизма и полная профнепригодность. Жаль, что они имеют аудиторию, которая наивно верит в правдивость их материалов", отметил политолог.



При этом связь пиар-кампании Узбекистана в казахстанских медиа с фигурой Саиды Мирзиеевой Адиль Сейфуллин назвал дискуссионным вопросом:



"Конкретных доказательств этому в публичном поле нет. Подобные кампании редко строятся вокруг одной фигуры. Это часть более широкой государственной стратегии Ташкента: формировать позитивный образ страны за рубежом, показать ее как регионального лидера".



В этом смысле фигура Саиды Шавкатовны, по мнению политолога, скорее "символ и координатор, но за ней стоит целая система институтов и ресурсов".



"Успехи Узбекистана - кратковременный эффект"



Говоря о феномене информационной пиар-кампании Узбекистана в Казахстане, политолог Марат Шибутов отметил, что "казахстанцы любят критиковать, троллить и жестко шутить".



"Необходимая часть этих шуток – это сравнение нас с другими странами, особенно с Узбекистаном. Это было на первом этапе. В Узбекистане хорошо увеличился туристический поток, что увеличивает публикации и в социальных сетях. Но не надо путать туризм с эмиграцией. Сейчас есть, конечно, признаки целенаправленной пиар-компании, но это в основном для тех, кто не вникает в статистику и не может сравнить цифры. Пока успехи Узбекистана, конечно, хороши, но это кратковременный эффект", - подчеркнул политолог.



Эксперт обратился к цифрам, согласно которым в 2024 году ВВП Казахстана составил 288 млрд долларов. При этом в тот же год в Узбекистане показатель остановился на 115 млрд долларов. Марат Шибутов также предложил посмотреть показатели экспорта товаров и услуг.



В Казахстане в 2023 году - 90 млрд, у Узбекистана – 24 млрд. Импорт товаров и услуг в 2023 году в РК - 72 млрд, а у Узбекистана - 41 млрд.



"Отрицательный торговый баланс покрывают переводы трудовых мигрантов. В 2024 году в Узбекистане они составили 16,5 млрд. Что будет с экономикой, если мигрантам в России сократят квоты? Государственный долг растет и в относительных, и в абсолютных числах", - сказал эксперт.



Инфографику предоставил М. Шибутов



Информационную повестку Узбекистана, по словам Марата Шибутова, достаточно сильно регулирует государство. Несмотря на бурный рост Telegram-каналов и развитие альтернативных источников, "в Узбекистане мало по сравнению с Казахстаном расследований, аналитики и мнений экспертов". Безусловно, "все это будет развиваться, но пока у нас дела получше",



Что касается Саиды Мирзиеевой, политолог называет ее ответственной за внешний пиар фигурой. По его словам, "она с этим хорошо справлялась, особенно по контрасту с прежним режимом Ислама Каримова".



"Но внешний пиар имеет определенную продолжительность и спустя несколько лет надо показывать реальные результаты. Сначала, конечно, несоответствия будут замечать люди посвященные, но потом будет и у СМИ разочарование", - уверен Марат Шибутов.



Политолог пояснил, что рост ВВП Узбекистана означает рост государственных расходов, внешних инвестиций и, соответственно, внешнего долга, а также переводы физических лиц.



"Мы уже такой быстрый подъем проходили – он имеет свойство заканчиваться. Но вот вопрос: при росте ВВП вырос ли экспорт товаров? Стал ли положительным торговый баланс? Ликвидировали ли энергетический дефицит? На все ответ - нет. Да, Ташкент прекрасно развивается, но страна Ташкентом одним не живет. Много еще проблем и надо их решать", - заключил Марат Шибутов.



Искусственная конкуренция



По мнению другого казахстанского политолога Ислама Кураева, подобная практика пиара - не новшество. Он не раз упоминал об этом в своем Telegram-канале.



"Идет широкая медиа-кампания Узбекистана. И это происходит не только внутри нашей страны, но и повсеместно. В целом Узбекистан не ориентируется исключительно на определенные рынки. В основном, это соседние страны и Азия. Можно встретить огромные билборды в центре Малайзии в Куала Лумпуре и в Дубае. Эту комплексную меру предприняли в основном в финансовых центрах и там, где люди имеют возможность для инвестиций и поездок, для определенного рода бизнес-идей", - сказал спикер.



По его мнению, в этом контексте это "не просто реклама и пиар, прежде всего, это привлечение туристов и инвестиций в страну".



Он объясняет ориентированность Узбекистана на Казахстан общей границей и определенными возможностями, ведь у нас понимают внутреннюю кухню соседа и имеют представление о населении и стране. Соответственно, Казахстан "имеет широкие возможности для того, чтобы открыть какой-то бизнес в UZ или наоборот - что-то привезти оттуда к нам".



"На самом деле такая реклама - нормальная практика. Это, безусловно, делают не бесплатно. Но как мы понимаем, Узбекистан продвигает больше не политические темы, а спортивные, туристические и, конечно же, заодно - культурные. Это связано, как правило, с желанием представить страну более открытой и дружелюбной. Не стоит забывать, что Узбекистан практически 30 лет был закрыт. И вот последние лет 5 заново открывается миру", - пояснил политолог.



Сейчас в Узбекистане "меняется внутренняя система", потому страна демонстрирует положительные процессы "для привлечения иностранного капитала".



Однако экономике соседа все еще далеко до Казахстана, отметил политолог.



"Да, там идут полномасштабные стройки и страна развивается культурно, политически и показывает хорошие результаты в спорте и многом другом. Но конкуренцию навязывают искусственно, потому что на сегодняшний день определенной конкуренции нет. Особенно в экономическом плане - общий рост экономики Узбекистана примерно на уровне 12%. Но даже если Казахстан будет сохранять темпы роста экономики на уровне 3% , то Узбекистану потребуется очень много времени, чтобы нас догнать. Это прогнозируют многие экономические аналитики", - сказал Ислам Кураев.



Но несмотря на демонстрацию привлекательности и открытости, "многие инвесторы боятся вкладывать деньги в соседнее государство". Спикер связывает это с прошлым опытом, когда при экс-президенте UZ Каримове вкладывали значительный капитал, однако позже все "национализировали и взяли под контроль определенные люди".



"Поэтому, если кто и инвестирует сейчас в Узбекистан, то только под гарантии самого президента или его ближайшего окружения", отметил эксперт.



Отношения между странами положительные



По мнению Ислама Кураева, говорить об образе Казахстана внутри Узбекистана сложно. Информация обычно общая. Он объясняет это так: "информационные агентства внутри Узбекистана до сих пор регулируют силовые структуры". И в целом государство "задает нужный им тонус". То же самое стоит помнить, говоря о фильме "Эмир Самарканда" и образе Казахстана в нем, считает политолог:



"Мы же понимаем, что подобные фильмы сняты прежде всего для внутренней аудитории, потому что мало кому из внешней аудитории такой фильм будет интересен. Соответственно, можно это назвать внутренней пропагандой с целью консолидации общества Узбекистана. Это нужно, чтобы показать, что регионы были единым неотъемлемым целым".



Сегодня в Узбекистане все еще присутствует региональная раздробленность: "кардинально меняется и диалектная форма языка, и культурные особенности, и понимание каких-то общих вещей":



"Получается, что Узбекистан на социальном уровне более раздроблен и сегодня не показывает целостность внутри страны. При экономическом росте и должном образовании будут возникать такие внутренние проблемы. Соответственно, нужна определенного рода внутренняя пропаганда".



Фильмы в таких случаях - наиболее удачный вариант. Он привел в пример Турцию, которая также часто снимает исторические фильмы схожего плана.



"Что касается политических взаимоотношений между странами, они достаточно благоприятны. Сотрудничество у нас развивается полным ходом. Лидеры государств посещают друг друга. Организуют очень теплые приемы. Плюс есть много разных стратегических проектов между странами", - добавил эксперт.



В целом отношения между Казахстаном и Узбекистаном "можно охарактеризовать как положительные".



Подводя итог, стоит отметить, что внимание казахстанских медиаресурсов к Узбекистану - только часть более широкой картины, где информационная политика переплетается с внешнеполитическими и экономическими интересами.



Исходя из мнения спикеров, следует, что формирование позитивного образа соседней страны может восприниматься как попытка укрепления региональных связей и создания атмосферы партнерства, но может порождать и споры из-за исторических трактовок и подозрений в целенаправленном пиаре.



Важно понимать: ни один информационный поток не существует в вакууме. Медиа, отражая интересы и настроения общества, параллельно формируют восприятие. И при заинтересованности в стратегическом партнерстве именно прозрачность, честность и взаимность в подаче информации становятся ключевыми факторами доверия. Здоровая конкуренция возможна только тогда, когда за внешним блеском стоят реальные достижения с обеих сторон границы. Источник - centralmedia24.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757588400





