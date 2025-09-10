 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
20:44 11.09.2025

Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя

Tекст: Анастасия Куликова
10 сентября 2025

"Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение "коалиции желающих" о вводе войск на территорию Украины". Такими словами эксперты комментируют истерику Брюсселя и Киева из-за беспилотников, оказавшихся в польском воздушном пространстве. В чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом?

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", – так в Минобороны России прокомментировали заявления о сбитых в Польше беспилотниках. В ведомстве отметили, что в ночь на 10 сентября российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове. "Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши", – говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении некими беспилотниками воздушного пространства и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным источника Reuters, в операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35 и итальянские самолеты-разведчики AWACS. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

Польские власти созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности. По ее итогам он заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них.

Примечательно, что украинское руководство оказалось в числе первых, кто заявил о "российском происхождении" дронов. Так, Владимир Зеленский сказал, что произошедшее является "чрезвычайно опасным прецедентом для Европы" и "очередным витком эскалации". А глава МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной и потребовал от западных стран усилить противовоздушную защиту страны.

Позднее эту риторику подхватил польский премьер-министр Дональд Туск. Он сообщил, что дроны, атаковавшие территорию страны сегодня ночью, якобы принадлежат российской стороне. Никаких доказательств этому он не привел. "Зафиксировано и точно отслежено 19 проникновений в воздушное пространство", – сказал политик, добавив, что значительная часть дронов прилетела в страну из Белоруссии.

Премьер отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте. Он подчеркнул, что консультации Варшавы со странами – членами блока после инцидента с БПЛА приняли форму официального запроса. "Мы ожидаем значительно большей поддержки в ходе консультаций", – цитирует его Polsat News.

По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как акт нападения, однако это не помешало активизации "ястребов" в Европе и США.

Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это "актом войны" и призвал Дональда Трампа ввести санкции против российской военной отрасли.

Совпадение или нет, но в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, представив ежегодный доклад о состоянии ЕС. Она упомянула о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, в свою очередь, предложил создать "стену дронов" на востоке ЕС, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства. "Мы будем работать вместе со странами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена", – написал он в соцсетях.

Разгоряченные умы остудила Белоруссия. Начальник Генштаба ВС РБ Павел Муравейко заявил, что Минск оповестил Варшаву о приближении к границе дронов, позволив польским ВС отреагировать на нарушение воздушного пространства. "Польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты", – добавил он. По словам Муравейко, "часть заблудившихся беспилотников была уничтожена" средствами ПВО Белоруссии.

Примечательно и то, что даже русофобски настроенное правительство Литвы сочло произошедшее случайностью.

Напомним, Польша и прежде поспешно обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. Самый резонансный случай произошел в ноябре 2022 года. Тогда польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. Отмечалось, что за этим якобы может стоять Москва.

Однако тогда Анджей Дуда, занимавший пост президента Польши, был вынужден признать, что доказательств причастности к инциденту российских военных нет. На деле речь шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

"Старую цирковую лошадь новым трюкам не обучить", – иронизирует политолог-полонист Станислав Стремидловский. Собеседник напомнил недавнее заявление Дуды о том, что власти Украины пытаются втянуть в войну против России страны НАТО. По его мнению, инцидент с БПЛА – провокация, которая преследует ту же цель. Другими словами, произошедшее на руку Киеву и сторонникам продолжения войны против России.

Схожей точки зрения придерживается Юрий Кнутов, военный эксперт. Украинскому руководству в складывающейся ситуации необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса в ход боевых действий, подчеркнул он. "Нарушение польского воздушного пространства используется как повод", – считает спикер, указав на попытки выдать инцидент за "агрессию" России.

Также в ближайшее время стоит ожидать обсуждения очередного пакета санкций ЕС против Москвы, включающего отказ от закупок российских энергоносителей, а также введения вторичных рестрикций против тех стран, которые сотрудничают с Москвой, спрогнозировал политолог Александр Рар.

"Кроме того, некоторые страны – члены НАТО заявят о необходимости ускорить процесс милитаризации и усиления помощи ВСУ. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение "коалиции желающих" о вводе войск на территорию Украины. Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе", – допустил Кнутов.

Кроме того, европейцы наверняка попытаются использовать инцидент в Польше для того, чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа – и именно он является "главным зрителем" этого спектакля. "Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Трампа и вырвать его из лап очарования Путиным. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись!" – описал воззвания целого ряда европейских политиков военкор Александр Коц.

На этом фоне любопытна реакция польского лидера Кароля Навроцкого, который, в отличие от своего предшественника, разбрасывавшегося глупыми обвинениями в адрес России, выступает довольно сдержанно, указал Стремидловский. Он напомнил, что политик не спешит определять виновных. "Это связано с тем, что он в политике человек новый, поэтому хочет быть ответственным президентом. Более того, Навроцкий равняется на Трампа, а тот демонстрирует готовность и желание вести диалог с Москвой. Польский президент держит это в уме и не дает разыграть себя Киеву и евробюрократам", – пояснил политолог. Несколько иначе ситуацию оценивает политолог Александр Носович. По его словам,

Польша "пытается усидеть на двух стульях". С одной стороны, Варшаве необходимо не дать себя затянуть в конфликт на Украине в еще большей степени. С другой – произошедшее надо замаскировать таким образом, чтобы Польшу не обвинили в "дезертирстве с поля боя".

По его прогнозам, польское руководство "повозмущается", призовет к укреплению безопасности республики, но продвигаемую из Киева и Брюсселя тему нападения на Польшу замнет. К тому же, с точки зрения внутренней политики Польши, инцидент с БПЛА в первую очередь навредил правительству Туска, который находится в оппозиции к Навроцкому, и военным.

"Поляки сейчас задаются одним и тем же вопросом: каким образом на территорию Польши залетело 19 беспилотников? Где работа ПВО и систем ПРО и слежения НАТО? Причем один дрон долетел до Лодзинского воеводства – фактически центра республики, а это около 300 км от границы. Кабмину предстоит дать развернутые пояснения", – объяснил Стремидловский.

"Если бы не белорусы, поляки бы и вовсе могли проспать залет дронов на их территорию. Могли бы спасибо сказать вместо того, чтобы сейчас гнать военные колонны к границе с Белоруссией", – добавил Коц.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757612640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение о регулировании трудоустройства работников из Казахстана в Катаре
- Цифровым штабом принят ряд решений во исполнение Послания Президента
- Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко
- Государственный советник провел совещание с руководителями аналитических структур
- Начинать придется с ревизии
- Демпартия "Ак жол" требует исключить конфиденциальные критерии налоговых рисков
- Кадровые перестановки
- Курс на цифровизацию и ИИ: министр обороны обозначил приоритеты реализации Послания Президента
- Национальный Банк предупреждает о новых мошеннических схемах с использованием искусственного интеллекта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  