|Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
00:05 12.09.2025
Ударами по Белгородской области ВСУ мстят за военные неудачи – итоговая сводка Readovka за 11 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 сентября в разрезе СВО. ВСУ резко усилили интенсивность ударов по гражданским объектам в Белгородской области. Редакция Readovka в преддверии начала общевойсковых маневров России и Белоруссии "Запад-2025" рассмотрела угрозу провокаций Киева.
Злоба обреченных
Успехи русских войск на разных оперативных направлениях в зоне СВО тяжело сказываются на общем положении ВСУ. Помимо сугубо военных аспектов, хронические неудачи на поле боя сильно отражаются на информационной картине в государстве-противнике. Проще говоря, "делать перемоги", пользуясь специфическими приемами информационной войны, Киеву становится все сложнее, ведь украинские солдаты – как те, что на передовой, так и "медийные военные" в своих Telegram-каналах – уже выражают недоумение. И тут противник достает свое старое проверенное средство – массированные удары по гражданским объектам. Адепты режима Зеленского искренне полагают, что запуск БПЛА или артобстрел мирных городов "приближает победу". Нарративная система на Украине уже давно "отмыла" военные преступления и превратила их в "эрзац-успехи", если объективных военных достижений никаких нет.
В качестве мишеней высшее военно-политическое руководство незалежной снова выбрало Белгород и другие населенные пункты области. Очередная активизация ВСУ против гражданского населения региона уже привела к вынужденным ограничениям в ряде сфер.
"К сожалению, сегодня мы не можем разрешить работу крупных торговых центров. Школы, как и вчера, учатся дистанционно. Если есть такая возможность, дети должны максимально оставаться дома – это касается и детсадов, и школ", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Гладков.
Некоторые русские военные источники, в частности канал "Архангел спецназа", предположили, что эти действия противника предваряют наземную составляющую – попытку прорыва границы. В этом есть доля смысла, ведь концентрация подразделений беспилотных систем в пограничной полосе действительно является одним из признаков приготовления неприятеля к наземной атаке. Однако важно заметить, что во время предыдущих "рейдов в один конец", которые ВСУ предпринимали в Белгородской области, предваряющие действия были иными. То есть, в отличие от текущего момента, противник, наоборот, не притягивал внимания к району, где он хочет пересечь границу. Таким образом, ВСУ могут просто надеяться вопиющей жестокостью спровоцировать командование ВС РФ развернуть силы в пограничье Белгородской области для отражения потенциального рейда. А это, в свою очередь, автоматически означает ослабление давления на украинские войска на разных участках ближайшей зоны боевых действий в Харьковской области, где у армии незалежной большие проблемы.
Угроза провокации
Вчерашний инцидент с залетом БПЛА "Гербера" на территорию Польши со стороны Украины можно назвать показательным. Несмотря на то, что формально изделия отечественного производства, запустить их могли и украинские военные с целью провокации для дальнейшего обвинения России. Технические параметры неразрушаемого при падении планера и характерный почерк спецслужб противника дают основания говорить о том, что к инциденту приложил руку Киев. Нельзя также сбрасывать со счетов и то, что завтра в Белоруссии стартуют масштабные общевойсковые учения "Запад-2025", в которых примут участие как наши военные, так и бойцы государства-союзника. Эти маневры Украиной и ее спонсорами из Североатлантического альянса с высокой долей вероятности могут восприниматься как "окно" возможностей для организации провокации более высокого уровня, нежели чем была предпринята Киевом накануне.
Вариантов того, что может сделать Запад руками незалежной, существует великое множество, но некоторый намек на возможный сценарий дает именно инцидент с беспилотниками. Если вчера в Польшу прилетели имитаторы "Гераней", то потенциальная угроза заключается в том, что туда прилетит настоящая "Герань", возможно и не одна. Разумеется, она будет запущена не ВС РФ или белорусскими военными, она может быть запущена ВСУ. И "Герани" у Украины есть! Она их не делает, но за прошедший год на ее территорию прилетели тысячи изделий, маленькая их часть, в пределах арифметической погрешности, упала и не взорвалась. Более того, некоторые из дронов получили минимальные повреждения. Невозможно установить, сколько именно подобных целых или условно целых изделий досталось противнику. Но можно констатировать, что некоторое количество абсолютно пригодных к ремонту БПЛА с последующим использованием "под чужим флагом" в распоряжении киевского режима есть. Этот вывод напрашивается сам собой на основании ряда фотографий и видео в сети, на которых либо украинские службы, либо же просто прохожие засняли наши изделия, которые из-за технического сбоя не взорвались и не разрушились при падении.
Таким образом нельзя исключать возможность того, что Киев пойдет далее по пути "углубления" провокации, которая началась еще в ночь на 10 сентября.
Вчера, 10 сентября, главным событием дня стала зачистка русскими войсками западных окраин Покровска.