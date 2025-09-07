 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 12.09.2025
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
00:05 12.09.2025

Ударами по Белгородской области ВСУ мстят за военные неудачи – итоговая сводка Readovka за 11 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 сентября в разрезе СВО. ВСУ резко усилили интенсивность ударов по гражданским объектам в Белгородской области. Редакция Readovka в преддверии начала общевойсковых маневров России и Белоруссии "Запад-2025" рассмотрела угрозу провокаций Киева.

Злоба обреченных



Успехи русских войск на разных оперативных направлениях в зоне СВО тяжело сказываются на общем положении ВСУ. Помимо сугубо военных аспектов, хронические неудачи на поле боя сильно отражаются на информационной картине в государстве-противнике. Проще говоря, "делать перемоги", пользуясь специфическими приемами информационной войны, Киеву становится все сложнее, ведь украинские солдаты – как те, что на передовой, так и "медийные военные" в своих Telegram-каналах – уже выражают недоумение. И тут противник достает свое старое проверенное средство – массированные удары по гражданским объектам. Адепты режима Зеленского искренне полагают, что запуск БПЛА или артобстрел мирных городов "приближает победу". Нарративная система на Украине уже давно "отмыла" военные преступления и превратила их в "эрзац-успехи", если объективных военных достижений никаких нет.

В качестве мишеней высшее военно-политическое руководство незалежной снова выбрало Белгород и другие населенные пункты области. Очередная активизация ВСУ против гражданского населения региона уже привела к вынужденным ограничениям в ряде сфер.

"К сожалению, сегодня мы не можем разрешить работу крупных торговых центров. Школы, как и вчера, учатся дистанционно. Если есть такая возможность, дети должны максимально оставаться дома – это касается и детсадов, и школ", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Гладков.

Некоторые русские военные источники, в частности канал "Архангел спецназа", предположили, что эти действия противника предваряют наземную составляющую – попытку прорыва границы. В этом есть доля смысла, ведь концентрация подразделений беспилотных систем в пограничной полосе действительно является одним из признаков приготовления неприятеля к наземной атаке. Однако важно заметить, что во время предыдущих "рейдов в один конец", которые ВСУ предпринимали в Белгородской области, предваряющие действия были иными. То есть, в отличие от текущего момента, противник, наоборот, не притягивал внимания к району, где он хочет пересечь границу. Таким образом, ВСУ могут просто надеяться вопиющей жестокостью спровоцировать командование ВС РФ развернуть силы в пограничье Белгородской области для отражения потенциального рейда. А это, в свою очередь, автоматически означает ослабление давления на украинские войска на разных участках ближайшей зоны боевых действий в Харьковской области, где у армии незалежной большие проблемы.

Угроза провокации

Вчерашний инцидент с залетом БПЛА "Гербера" на территорию Польши со стороны Украины можно назвать показательным. Несмотря на то, что формально изделия отечественного производства, запустить их могли и украинские военные с целью провокации для дальнейшего обвинения России. Технические параметры неразрушаемого при падении планера и характерный почерк спецслужб противника дают основания говорить о том, что к инциденту приложил руку Киев. Нельзя также сбрасывать со счетов и то, что завтра в Белоруссии стартуют масштабные общевойсковые учения "Запад-2025", в которых примут участие как наши военные, так и бойцы государства-союзника. Эти маневры Украиной и ее спонсорами из Североатлантического альянса с высокой долей вероятности могут восприниматься как "окно" возможностей для организации провокации более высокого уровня, нежели чем была предпринята Киевом накануне.

Вариантов того, что может сделать Запад руками незалежной, существует великое множество, но некоторый намек на возможный сценарий дает именно инцидент с беспилотниками. Если вчера в Польшу прилетели имитаторы "Гераней", то потенциальная угроза заключается в том, что туда прилетит настоящая "Герань", возможно и не одна. Разумеется, она будет запущена не ВС РФ или белорусскими военными, она может быть запущена ВСУ. И "Герани" у Украины есть! Она их не делает, но за прошедший год на ее территорию прилетели тысячи изделий, маленькая их часть, в пределах арифметической погрешности, упала и не взорвалась. Более того, некоторые из дронов получили минимальные повреждения. Невозможно установить, сколько именно подобных целых или условно целых изделий досталось противнику. Но можно констатировать, что некоторое количество абсолютно пригодных к ремонту БПЛА с последующим использованием "под чужим флагом" в распоряжении киевского режима есть. Этот вывод напрашивается сам собой на основании ряда фотографий и видео в сети, на которых либо украинские службы, либо же просто прохожие засняли наши изделия, которые из-за технического сбоя не взорвались и не разрушились при падении.

Таким образом нельзя исключать возможность того, что Киев пойдет далее по пути "углубления" провокации, которая началась еще в ночь на 10 сентября.

Вчера, 10 сентября, главным событием дня стала зачистка русскими войсками западных окраин Покровска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757624700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение о регулировании трудоустройства работников из Казахстана в Катаре
- Цифровым штабом принят ряд решений во исполнение Послания Президента
- Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко
- Государственный советник провел совещание с руководителями аналитических структур
- Начинать придется с ревизии
- Демпартия "Ак жол" требует исключить конфиденциальные критерии налоговых рисков
- Кадровые перестановки
- Курс на цифровизацию и ИИ: министр обороны обозначил приоритеты реализации Послания Президента
- Национальный Банк предупреждает о новых мошеннических схемах с использованием искусственного интеллекта
