Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО

00:05 12.09.2025

Ударами по Белгородской области ВСУ мстят за военные неудачи – итоговая сводка Readovka за 11 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 сентября в разрезе СВО. ВСУ резко усилили интенсивность ударов по гражданским объектам в Белгородской области. Редакция Readovka в преддверии начала общевойсковых маневров России и Белоруссии "Запад-2025" рассмотрела угрозу провокаций Киева.



Злоба обреченных



