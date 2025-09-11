|В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
01:51 12.09.2025
В Кыргызстан прибыли представители одной из самых богатых семей в мире - Ротшильдов. Садыр Жапаров принял их.
11.09.2025
Обсуждены перспективы сотрудничества в экономической и финансовой сферах, возможности реализации совместных проектов и привлечения инвестиций.
Президент отметил, что готовность компании Rothschild & Co поделиться опытом с Кыргызстаном "придает партнерским отношениям особое значение".
Представители компании выразили заинтересованность в расширении сотрудничества.
Ранее сообщалось, что "Ротшильд и Компания" посетили Узбекистан.
12 июня текущего года заместитель премьер-министра - министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров провел встречу с представителями группы Rothschild & Co.