В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"

01:51 12.09.2025

В Кыргызстан прибыли представители одной из самых богатых семей в мире - Ротшильдов. Садыр Жапаров принял их.

11.09.2025



Обсуждены перспективы сотрудничества в экономической и финансовой сферах, возможности реализации совместных проектов и привлечения инвестиций.



Президент отметил, что готовность компании Rothschild & Co поделиться опытом с Кыргызстаном "придает партнерским отношениям особое значение".



Представители компании выразили заинтересованность в расширении сотрудничества.



