13:31 12.09.2025

В Киргизии задумались о переносе столицы на юг

Город Джалал-Абад станет Манасом



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.09.2025



10 сентября парламент Киргизии принял в трех чтениях законопроект о переименовании города Джалал-Абад, расположенного на юге республики, в Манас. Документ направлен на подпись президенту Садыру Жапарову. Официальные расходы на эту процедуру оцениваются в 15 млн сомов (171,5 тыс. долл.), которые будут покрыты из местного бюджета. Однако, учитывая разговоры о возможном переносе столицы, масштаб затрат может колоссально возрасти. И все это происходит на фоне подготовки к самороспуску депутатского корпуса и досрочных парламентских выборов.



В Киргизии невиданными темпами принят законопроект о переименовании города Джалал-Абад в Манас. 3 сентября городской совет поддержал инициативу мэра Эрнисбека Ормокова, который предложил для своего города новое название – Манас, имеющее сакральное значение для киргизского народа.



"Манас" – это не просто героический эпос или подвиг богатыря Манаса, объединивший народ, но это и "энциклопедия кочевой жизни", отражающая многовековой опыт, ценности и духовность киргизов. Величественное произведение, признанное ЮНЕСКО и Книгой рекордов Гиннесса, вдохновило политиков, журналистов и жителей на поддержку предложения.



Но такие идеи, как считают эксперты, экспромтом не бывают, их "спускают", как правило, сверху. Не исключено, реальным автором этой инициативы стал глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, который накануне, 2 сентября, провел в Джалал-Абаде совещание с представителями местной власти и поручил им в кратчайшие сроки разработать Генеральный план города, который, к слову, последний раз был утвержден в 2023 году. Ташиев подчеркнул важность четкого планирования строительных работ, от которого зависит и будущее финансирование.



Первым на предложение о переименовании областного центра откликнулся бывший премьер-министр Феликс Кулов. Он видит в этой идее необратимый процесс: "Поезд" пошел и, видимо, его не остановить..." По его мнению, тогда по логике и по значению имен не Бишкек должен стать главным городом страны, а Манас. "Следовательно, и столица должна будет перенесена на юг. Сейчас Ош называют вторым главным городом страны после Бишкека. Город Манас не может быть третьим в этом ряду, а только первым!" – высказался бывший глава правительства. Кулов поддержал бы перенос столицы на юг, но при наличии финансовых возможностей.



Посол Киргизии во Франции Садык Шер-Нияз отреагировал из Парижа: "Если мы называем город Манас, значит, кыргызский народ вечен!"



Впрочем, город имеет тысячелетнюю историю, являясь важным торговым центром на Великом шелковом пути. Свое название он получил в честь основателя караван-сарая для купцов и паломников Джалал-ад-Дина, который, по одной из версий, лечил людей водой и грязью из ближайшего источника "Шер-Булак".



Историк Кайнарбек Бийлибаев объяснил происхождение названия "Джалал-Абад" его урду-персидским значением как "святого, великого места". Но при этом он считает, что переименование в Манас "сделает город символом силы и значимости".



Местная газета "Эркин Тоо" отметила, что существующие объяснения названия Джалал-Абад основаны на устных легендах, и решение назвать город Манас после 34 лет независимости является исторически верным.



Шайырбек Абдырахман, бывший глава телерадиокомпании "ЭлТР2", видит в этом воспитательную ценность, предполагая появление новых музеев и памятников герою Манасу. Экс-депутат Кубанычбек Кадыров и журналист Тологон Сулейманов также одобрили переименование, подчеркнув укрепление национальной идентичности и сакральное значение имени "Манас" как "крови, кода нашего народа", сообщается в киргизских СМИ. Последнее слово за президентом Садыром Жапаровым.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский сказал "НГ", что это внутреннее дело Киргизии. Тем более что в этих действиях нет ни одного разумного объяснения. Но есть одно "но". Перенос столицы, как правило, осуществляется в исключительных случаях: либо для прорыва к новым возможностям, как это сделал Петр I, "прорубив окно в Европу", либо из-за перенаселенности, как в случае с Бразилией.



"Идея первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переносе столицы из Алматы в Целиноград (ныне Астана) преследовала цель объединения страны и жузов – младшего, среднего и старшего. В случае Киргизии перенос столицы из центра страны может быть расценен как попытка перераспределить влияние южных кланов над северными, что, в свою очередь, несет риск раскола страны и возможный хаос", – считает Кобринский.



Эксперт аргументировал тем, что данное решение, возможно, было принято не без консультаций с западными партнерами, поскольку подобные проекты требуют значительных финансовых вливаний. У России, по всей видимости, нет свободных средств для таких инициатив, и Китай также вряд ли профинансирует проект, который выглядит заведомо провальным.



"Перенос столицы в густонаселенный горный район, расположенный в непосредственной близости от Афганистана, трудно оценить иначе как часть более широкой геополитической стратегии. Масштабные инвестиции, необходимые для реализации подобного проекта, могут указывать на коллективное решение Запада. Если строительство будет осуществлять Турция, то это может свидетельствовать о проникновении в регион проекта "Великого Турана", за которым, как известно, стоит Великобритания", – полагает Кобринский.



Даже реализация генерального плана Джалал-Абада, который поручил срочно разработать Ташиев, по мнению эксперта, требует немалых средств из бюджета, которые могли пойти на развитие здравоохранения, культуры и образования. Кстати, за первые 10 дней сентября из школ Бишкека уволилось большинство учителей. Причина в низкой оплате труда. Средняя зарплата учителя в городской общеобразовательной школе составляет от 15 до 25 тыс. сомов (почти та же сумма и в рублях). При этом в классах насчитывается до 60 учеников.



На этом фоне Киргизия готовится к досрочным парламентским выборам, решение по которым, по словам депутатов, будет принято в ближайшие дни. Именно этим обстоятельством объясняется спешка срочного одобрения законопроектов, в которых заинтересован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, чье влияние на парламентское большинство неоспоримо. По закону самороспуск парламента должен быть инициирован одной третью депутатов и одобрен не менее чем двумя третями. После этого президент назначает внеочередные выборы, которые должны состояться не позднее 45 дней. Официально дата пока не называется, но подготовка уже началась.