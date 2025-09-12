Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт

13:43 12.09.2025

Злосчастная ошибка лорда Бальфура

Обнародована петиция, в которой палестинцы требуют от Великобритании признать "нарушения закона"



12.09.2025 | Валерий БУРТ



Обширный документ, составленный ведущими юристами и историками, знаменует собой начало кампании "Британия в долгу перед Палестиной" (https://www.britainowespalestine.org/). Его авторы считают, что Лондон должен официально признать свою вину, принести извинения и возместить ущерб за то, что палестинцы считают "веком угнетения" – в период с 1917 по 1948 год.



В петиции собраны "неопровержимые доказательства" того, что Великобритания нарушила нормы международного права, действовавшие в то время. "Газа – прямое следствие Бальфура", – утверждают авторы, имея в виду письмо министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура, адресованное в 1917 году одному из лидеров сионизма и главе британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду. Он, в частности, сообщал: "Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа, и приложит все усилия для содействия достижению этой цели…"



