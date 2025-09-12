 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.09.2025
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:43 12.09.2025

Злосчастная ошибка лорда Бальфура
Обнародована петиция, в которой палестинцы требуют от Великобритании признать "нарушения закона"

12.09.2025 | Валерий БУРТ

Обширный документ, составленный ведущими юристами и историками, знаменует собой начало кампании "Британия в долгу перед Палестиной" (https://www.britainowespalestine.org/). Его авторы считают, что Лондон должен официально признать свою вину, принести извинения и возместить ущерб за то, что палестинцы считают "веком угнетения" – в период с 1917 по 1948 год.

В петиции собраны "неопровержимые доказательства" того, что Великобритания нарушила нормы международного права, действовавшие в то время. "Газа – прямое следствие Бальфура", – утверждают авторы, имея в виду письмо министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура, адресованное в 1917 году одному из лидеров сионизма и главе британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду. Он, в частности, сообщал: "Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа, и приложит все усилия для содействия достижению этой цели…"



Любопытно, что Декларация Бальфура была опубликована в том же номере газеты The Times, где сообщалось об Октябрьской революции. Отчасти это символично, поскольку впервые в истории России в правительство был включен еврей – Лев Троцкий. Он стал наркомом иностранных дел.

…Декларация стала настоящей бомбой, поскольку в Палестину, заселенную в основном представителями нееврейского происхождения, стали прибывать эмигранты-евреи, ставшие их конкурентами, а потом – врагами. "В 1917 году Великобритания позволила крошечному сионистскому меньшинству начать систематическое завоевание Палестины. Этот процесс продолжается и по сей день", – говорится в петиции.

Один из ее авторов профессор международных отношений Оксфордского университета и член Британской Академии Ави Шлаим утверждал, что "израильско-палестинский конфликт был создан в Великобритании".

Он автор книги "Железная стена", посвященной взаимоотношениям Израиля и его арабских соседей. Она получила название по известному выражению лидера сионистов Зеева Жаботинского, считавшего, что мирное соглашение с арабами невозможно. Поэтому колонизация Палестины евреями должна развиваться под защитой силы, которая стала бы "железной стеной".

В своей книге Шлаим пишет, что государство Израиль с момента создания приняло идею Жаботинского и поэтому все усилия арабских стран вступить в переговоры встречали отказ. Практически все политики еврейского государства думали лишь о территориальных завоеваниях. Исключением был лишь второй премьер-министр Израиля Моше Шарет. Он критиковал первого премьера Давида Бен-Гуриона за "сверхактивизм". Тот настаивал на "акциях возмездия" в отношении арабов, Шарет же считал, что лишь переговоры и система компромиссов помогут установлению мира.

…В 1917 году территория, которая впоследствии стала называться Палестиной, находилась под властью Османской империи. Арабы составляли 90 процентов населения страны, евреи – 10 и им принадлежало всего 2 процента земли. Декларация Бальфура, по мнению авторов петиции, была классическим колониальным документом, поскольку предоставляла национальные права небольшому меньшинству, а большинству – лишь "гражданские и религиозные права".

В июле 1922 года Лига Наций передала Великобритании мандат на управление Палестиной. Задача Лондона состояла в том, чтобы подготовить местное население к самоуправлению, однако он не справился с этой задачей. Дело в том, что первый британский верховный комиссар в Палестине Герберт Самуэль был евреем и ярым сионистом. Он, презрев обязательство мандата защищать права арабов, рьяно помогал своим соотечественникам.

За время правления Самуэля были изданы постановления, разрешавшие неограниченную еврейскую иммиграцию в регион и скупку новыми жителями палестинских земель. Арабы требовали навести порядок, но британская администрация не вмешивалась. Это привело к росту напряженности между евреями и арабами, а в 1936 году – к столкновению. Восстание длилось несколько лет, и для его подавления была направлена британская армия.

После Второй мировой войны Великобритания решила в одностороннем порядке отказаться от мандата, ссылаясь на то, что не способна найти решение, приемлемое для конфликтующих арабов и евреев. 29 ноября 1947 года ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства: еврейское и арабское. И тут же началась война между обеими сторонами…

По мнению авторов петиции, прошедшие события дискредитировали Великобританию как великую державу – она, поняв, что не в силах навести порядок в Палестине, просто оставила эту территорию и бросила ее жителей на произвол жестокой судьбы.

В итоге идея Бальфура обернулась кошмаром, считают создатели документа. Первые беженцы из Палестины появились в 1948 году после первой арабо-израильской войны. Они были изгнаны из своих домов сионистскими военизированными формированиями Хагана, Иргун и Лехи. После создания государства Израиль они объединились в Армию обороны этой страны.

…Накба – по-арабски означает катастрофа. Для палестинцев она длится уже 77 лет. Сегодня количество палестинских беженцев составляет цифру, близкую к шести миллионам. Трагические события, которые сейчас происходят в секторе Газа, значительно увеличат количество обездоленных людей.

Петиция обращает внимание на то, что ни одно британское правительство не извинилось за негативную роль, которую Великобритания сыграла в уничтожении исторической Палестины.

В 2017 году, в 100-летнюю годовщину принятия Декларации Бальфура, тогдашний премьер-министр Тереза Мэй заявила, что это "одно из самых важных писем в истории. Оно демонстрирует жизненно важную роль Великобритании в создании родины для еврейского народа". Но о палестинских жертвах, ставших последствием этого письма, она не упомянула.

Экс-премьер Борис Джонсон, находясь на должности министра иностранных дел, инициировал обсуждение в палате общин Декларации Бальфура. Он заявил, что Британия гордится своей ролью в создании еврейского государства в Палестине. Несмотря на то что большинство проголосовало за признание Палестины государством, Джонсон отказался это сделать, заявив, что это время еще не пришло.

В петиции говорится, что "извинения стали бы справедливым началом того, чего палестинцы ожидают от британского правительства". Но стоит ли на это надеяться? Да и вообще обратит ли Великобритания на документ? На этот счет есть большие сомнения. Ведь к 100-летию Декларации Бальфура подобная петиция была отвергнута администрацией премьер-министра Мэй.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757673780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты обсудили план реализации Послания Главы государства и разработки новых законов
- В Мажилисе прошла презентация проектов республиканского бюджета и объемов трансфертов общего характера
- От деколонизации к русофобии
- Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации турецких и казахстанских бизнесменов
- Кадровые перестановки
- Экономические проблемы
- Аида Балаева приняла участие в работе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
- Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
- Нет оптимизма… Обзор казахской прессы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  