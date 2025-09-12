|Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:43 12.09.2025
Злосчастная ошибка лорда Бальфура
Обнародована петиция, в которой палестинцы требуют от Великобритании признать "нарушения закона"
12.09.2025 | Валерий БУРТ
Обширный документ, составленный ведущими юристами и историками, знаменует собой начало кампании "Британия в долгу перед Палестиной" (https://www.britainowespalestine.org/). Его авторы считают, что Лондон должен официально признать свою вину, принести извинения и возместить ущерб за то, что палестинцы считают "веком угнетения" – в период с 1917 по 1948 год.
В петиции собраны "неопровержимые доказательства" того, что Великобритания нарушила нормы международного права, действовавшие в то время. "Газа – прямое следствие Бальфура", – утверждают авторы, имея в виду письмо министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура, адресованное в 1917 году одному из лидеров сионизма и главе британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду. Он, в частности, сообщал: "Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа, и приложит все усилия для содействия достижению этой цели…"
Любопытно, что Декларация Бальфура была опубликована в том же номере газеты The Times, где сообщалось об Октябрьской революции. Отчасти это символично, поскольку впервые в истории России в правительство был включен еврей – Лев Троцкий. Он стал наркомом иностранных дел.
…Декларация стала настоящей бомбой, поскольку в Палестину, заселенную в основном представителями нееврейского происхождения, стали прибывать эмигранты-евреи, ставшие их конкурентами, а потом – врагами. "В 1917 году Великобритания позволила крошечному сионистскому меньшинству начать систематическое завоевание Палестины. Этот процесс продолжается и по сей день", – говорится в петиции.
Один из ее авторов профессор международных отношений Оксфордского университета и член Британской Академии Ави Шлаим утверждал, что "израильско-палестинский конфликт был создан в Великобритании".
Он автор книги "Железная стена", посвященной взаимоотношениям Израиля и его арабских соседей. Она получила название по известному выражению лидера сионистов Зеева Жаботинского, считавшего, что мирное соглашение с арабами невозможно. Поэтому колонизация Палестины евреями должна развиваться под защитой силы, которая стала бы "железной стеной".
В своей книге Шлаим пишет, что государство Израиль с момента создания приняло идею Жаботинского и поэтому все усилия арабских стран вступить в переговоры встречали отказ. Практически все политики еврейского государства думали лишь о территориальных завоеваниях. Исключением был лишь второй премьер-министр Израиля Моше Шарет. Он критиковал первого премьера Давида Бен-Гуриона за "сверхактивизм". Тот настаивал на "акциях возмездия" в отношении арабов, Шарет же считал, что лишь переговоры и система компромиссов помогут установлению мира.
…В 1917 году территория, которая впоследствии стала называться Палестиной, находилась под властью Османской империи. Арабы составляли 90 процентов населения страны, евреи – 10 и им принадлежало всего 2 процента земли. Декларация Бальфура, по мнению авторов петиции, была классическим колониальным документом, поскольку предоставляла национальные права небольшому меньшинству, а большинству – лишь "гражданские и религиозные права".
В июле 1922 года Лига Наций передала Великобритании мандат на управление Палестиной. Задача Лондона состояла в том, чтобы подготовить местное население к самоуправлению, однако он не справился с этой задачей. Дело в том, что первый британский верховный комиссар в Палестине Герберт Самуэль был евреем и ярым сионистом. Он, презрев обязательство мандата защищать права арабов, рьяно помогал своим соотечественникам.
За время правления Самуэля были изданы постановления, разрешавшие неограниченную еврейскую иммиграцию в регион и скупку новыми жителями палестинских земель. Арабы требовали навести порядок, но британская администрация не вмешивалась. Это привело к росту напряженности между евреями и арабами, а в 1936 году – к столкновению. Восстание длилось несколько лет, и для его подавления была направлена британская армия.
После Второй мировой войны Великобритания решила в одностороннем порядке отказаться от мандата, ссылаясь на то, что не способна найти решение, приемлемое для конфликтующих арабов и евреев. 29 ноября 1947 года ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства: еврейское и арабское. И тут же началась война между обеими сторонами…
По мнению авторов петиции, прошедшие события дискредитировали Великобританию как великую державу – она, поняв, что не в силах навести порядок в Палестине, просто оставила эту территорию и бросила ее жителей на произвол жестокой судьбы.
В итоге идея Бальфура обернулась кошмаром, считают создатели документа. Первые беженцы из Палестины появились в 1948 году после первой арабо-израильской войны. Они были изгнаны из своих домов сионистскими военизированными формированиями Хагана, Иргун и Лехи. После создания государства Израиль они объединились в Армию обороны этой страны.
…Накба – по-арабски означает катастрофа. Для палестинцев она длится уже 77 лет. Сегодня количество палестинских беженцев составляет цифру, близкую к шести миллионам. Трагические события, которые сейчас происходят в секторе Газа, значительно увеличат количество обездоленных людей.
Петиция обращает внимание на то, что ни одно британское правительство не извинилось за негативную роль, которую Великобритания сыграла в уничтожении исторической Палестины.
В 2017 году, в 100-летнюю годовщину принятия Декларации Бальфура, тогдашний премьер-министр Тереза Мэй заявила, что это "одно из самых важных писем в истории. Оно демонстрирует жизненно важную роль Великобритании в создании родины для еврейского народа". Но о палестинских жертвах, ставших последствием этого письма, она не упомянула.
Экс-премьер Борис Джонсон, находясь на должности министра иностранных дел, инициировал обсуждение в палате общин Декларации Бальфура. Он заявил, что Британия гордится своей ролью в создании еврейского государства в Палестине. Несмотря на то что большинство проголосовало за признание Палестины государством, Джонсон отказался это сделать, заявив, что это время еще не пришло.
В петиции говорится, что "извинения стали бы справедливым началом того, чего палестинцы ожидают от британского правительства". Но стоит ли на это надеяться? Да и вообще обратит ли Великобритания на документ? На этот счет есть большие сомнения. Ведь к 100-летию Декларации Бальфура подобная петиция была отвергнута администрацией премьер-министра Мэй.