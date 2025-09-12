"Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...

14:12 12.09.2025

"Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"

Прибалтийские гномы истерят, Польша перебрасывает 40 тыс. штыков к белорусской границе, Трамп путает все карты НАТО



Константин Ольшанский

12 сентября 2025



Латвия и Польша объявили российско-белорусские военные учения "Запад-2025" угрозой национальной безопасности, закрыли свое воздушное пространство и стянули войска к границам. Подобная истерия происходит на фоне того, как США, наоборот, демонстрируют сближение с Белоруссией и даже сняли с нее часть санкций.



Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о закрытии воздушного пространства у восточной границы с Белоруссией и Россией. Ограничение будет действовать на высоте до 6 км как минимум до 18 сентября, затем оно может быть продлено.



- Все, что выше, не затрагивается. Если кто-то поднимется выше, полеты разрешаются, - заявил министр, обратив внимание, что угрозу представляют беспилотные системы, которые работают на более низких высотах.



По словам Спрудса, закрытие воздушного пространства позволит расширить возможности для проверки систем наблюдения за воздушным пространством, моделирования действий БПЛА и противодействия им, а также заняться развертыванием и обучением дополнительных мобильных боевых подразделений.



Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что эти меры вводятся в приграничной зоне, гражданские самолеты АirBaltic будут летать. При этом, как пишет издание Lasi, латвийские власти решили полностью не закрывать границу с Белоруссией, как сделали накануне поляки.



Польский премьер Дональд Туск прямо объявил, что учения "Запад-2025" являются "тренировкой нападения на Польшу". Так что от греха подальше поляки даже перекрыли железнодорожные переезды на границе. Телеканал TVN24 подчеркивает: глава МВД Марчин Кервиньский даже не удосужился сказать, когда пункты пропуска откроются вновь.



Совместные стратегические учения "Запад-2025" Россия и Белоруссия проводят с 12 по 16 сентября. На них будут отработаны действия, которые необходимы для защиты Союзного государства. Ожидается, что в учениях будут задействованы свыше 13 тысяч человек. Каждый год поляки и жители стран Балтии реагируют на рядовые военные маневры параноидально.



Белорусское Минобороны заявило, что следить за учениями смогут иностранные военные атташе, включая представителей НАТО (при наличии необходимой аккредитации). Скрывать нечего.



Невзирая на это, Польша развернула на границах с Белоруссией и Россией около 40 тысяч солдат (втрое больше, чем участвует в самих учениях). Причем заместитель министра обороны Цезари Томчик проговорился в эфире телеканала Polsat: Польша, оказывается, "много месяцев готовилась" к учениям "Запад-2025".



Польские политики всерьез уверены, будто одной из целей российско-белорусских маневров является отработка атаки на Сувалкский коридор - узкую полосу земли, соединяющую Польшу и Литву.



Коридор расположен между Белоруссией и Калининградской областью. 65-километровый Сувалкский коридор, имеет стратегическое значение для НАТО, поскольку является единственным сухопутным путем, связывающим страны Балтии с остальной территорией альянса.



Натовские аналитики давно рисуют сценарии "захвата" коридора русскими. Но в последние дни лейтмотивом во всех заявлениях проходит мысль: "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось. Неслучайно же Россия атаковала дронами Польшу - выискивала слабые места".



Пока европейские "ястребы" трясутся от придуманной ими же самими угрозы, Дональд Трамп демонстрирует здравый прагматизм. Перед началом "Запада-2025" он отправил своего спецпредставителя Джона Коула в Минск на встречу с Александром Лукашенко. И Коул привез сенсационные новости: американские власти хотят вернуть свое посольство в Минск и снять санкции с авиакомпании "Белавиа".



Посольство, напомним, было фактически закрыто в 2020 году. А год спустя ввели санкции против "Белавиа", якобы за содействие незаконной миграции в Евросоюз. В ответ Лукашенко принял решение освободить 52 заключенных, которых на Западе считают "политическими".



У столь резкого изменения политики США в отношении Белоруссии могут быть две причины, пишет New York Times. С одной стороны, Трамп, возможно, пытается вбить клин между Лукашенко и Владимиром Путиным.



С другой - в условиях, когда европейские страны самонадеянно отгораживаются от Белоруссии, США стремятся сохранить свое влияние и возможность вести переговоры с Лукашенко. Вторая причина выглядит более реалистичной, учитывая общий спад интереса Белого дома к Восточной Европе и налаженный диалог между Путиным и Трампом.



Неделю назад из-за океана пришли плохие новости для Прибалтики: США намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран.



Речь идет о сотнях миллионов долларов, получателями которых были в основном Литва, Латвия и Эстония. Трамп дал понять Европе, что она, конечно, может противостоять мифической "русской угрозе" на восточном фланге НАТО, но за свой счет.



Последние лет двадцать прибалты паразитировали на теме "коварных замыслов Кремля", плотно присосавшись к бюджетам Евросоюза и США. Недалеко от них ушла и Польша, но она имеет хотя бы экономический потенциал. А крикливые прибалтийские гномы его промотали, отказавшись еще и от транзитных возможностей, которые давало сотрудничество с Россией. Понятно, что в Риге, Вильнюсе и Таллине сейчас очень мрачные настроения, граничащие с паникой.



"Где я харчеваться буду?". Этот вопрос перед прибалтами встает в полный рост. Отсюда и истерия, которую раскручивают "маленькие, но гордые птички". Налаживание отношений Трампа с Путиным, а тем более с Лукашенко в их планы не входило.