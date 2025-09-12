Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае

14:18 12.09.2025

Судьи Таджикистана приняли участие в тренинге по административному судопроизводству в Китае



12 сентября, 2025



Делегация судей Республики Таджикистан приняла участие в консультативном тренинге по административному судопроизводству судов Китая, проходившем с 29 августа по 10 сентября в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (город Урумчи) и Пекине. Об этом сообщили в Верховном суде Таджикистана.



Мероприятие было организовано с целью укрепления судебного сотрудничества между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышения профессионального уровня таджикских судей.



В ходе тренинга участники обменялись опытом и изучили особенности процессуальной системы Китая.



