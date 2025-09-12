|Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:18 12.09.2025
Делегация судей Республики Таджикистан приняла участие в консультативном тренинге по административному судопроизводству судов Китая, проходившем с 29 августа по 10 сентября в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (город Урумчи) и Пекине. Об этом сообщили в Верховном суде Таджикистана.
Мероприятие было организовано с целью укрепления судебного сотрудничества между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышения профессионального уровня таджикских судей.
В ходе тренинга участники обменялись опытом и изучили особенности процессуальной системы Китая.
В программе обучения были предусмотрены встречи с директором Национального колледжа судей Китая, а также обсуждения практических вопросов укрепления сотрудничества в сфере судебной деятельности.
Заместитель председателя Верховного народного суда Китая Тао Кайюань подчеркнул важность обмена опытом между судьями Таджикистана и Китая, отметив, что это способствует совершенствованию судебной системы и повышению профессиональной компетенции судей.
Верховный суд Таджикистана отметил, что подобные мероприятия создают платформу для углубления двустороннего сотрудничества, обмена лучшими практиками и укрепления международных связей в сфере правосудия.