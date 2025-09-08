Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта

14:22 12.09.2025

Губернатор Санкт-Петербурга: Северная столица РФ готова поделиться с узбекистанскими коллегами лучшими наработками в сферах благоустройства, создания комфортной городской среды, ЖКХ, энергетики и развития транспортной инфраструктуры.



ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В ходе официального визита делегации Санкт-Петербурга в Узбекистан губернатор Александр Беглов посетил площадку, отведенную под строительство квартала "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.



Там Беглов встретился с замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, директором Дирекции по строительству города Новый Ташкент при Кабмине Давронжоном Адиловым.



Начало строительства квартала "Санкт-Петербург" запланировано на середину 2026 года.



Правительство Санкт-Петербурга создало рабочую группу по подготовке и реализации проекта. В нее вошли руководители профильных органов власти, проектных организаций, архитектурных бюро и стройкомпаний. Группа разработала три варианта архитектурных решений для квартала.



Первый вариант - "Парадный Петербург" - отсылает к наиболее известным достопримечательностям Северной столицы. В качестве основного элемента выступает арка, напоминающая арку Главного штаба на Дворцовой площади. За ней - круглая площадь, в центре которой - шар-фонтан, аналогичный расположенному на Малой Садовой улице в Петербурге. Также предусмотрен регулярный парк-сквер, характерный для пригородных ансамблей, с павильонами, фонарями, декоративными деталями.



Второй вариант - "Петербургские улицы" - напоминание о самых известных улицах города, а его общая идея - формирование уличного фронта из разновысотных и разностилевых жилых домов.



Эти две концепции презентовали в Ташкенте в июне этого года. Тогда же хоким столицы Шавкат Умурзаков выразил пожелание, чтобы была создана единая концепция, которая объединит образы парадного Петербурга и характерной застройки центральной части города.



В результате появился третий вариант -"Петербургские кварталы", объединивший лучшие идеи двух предыдущих. В нем северная часть участка запроектирована с круглой площадью-улицей и арками, а юго-восточная базируется на второй концепции.



Все три концепции и альбомы с малыми архитектурными формами, элементами благоустройства и наружного освещения губернатор передал Дирекции по строительству города Новый Ташкент.



"Я уверен, что этот квартал станет не только современным жилым пространством, но и символом дружбы Петербурга и Узбекистана. Мы готовы сообща продолжать эту работу", - отметил Александр Беглов.



Он добавил, что Петербург готов поделиться с узбекистанскими коллегами лучшими наработками в сферах благоустройства, создания комфортной городской среды, ЖКХ, энергетики и развития транспортной инфраструктуры. Их можно будет применить в процессе дальнейшего развития района.