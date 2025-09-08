 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
20:49 12.09.2025

Бандерлоги не слышат
Европа идет ва-банк против России
Николай Коньков

Наверное, все бывшие советские дети помнят эпизод из многосерийного мультфильма "Маугли" (1967-1971) с вопросом удава Каа: "Слышите ли вы меня, бандерлоги?" Сегодня имя "бандерлоги" - ну, такое совпадение случилось - постоянно используется по отношению к украинским почитателям культа Степана Бандеры. Видимо, его стоит применять и ко всей западной "коалиции желающих", вовсю поддерживающих необандеровский киевский режим. Пожалуй, они ничуть не в меньшей, а даже в большей степени "бандерлоги", чем нацифицированные и милитаризованные с их чуткой помощью обитатели "незалежной". И, что самое показательное, эти евробандерлоги просто отказываются слышать то, что говорит им Россия, хотя параллели между ее высшим политическим руководством, особенно президентом Путиным, и самым сильным и хладнокровным героем знаменитой "книги джунглей" Редьярда Киплинга буквально напрашиваются.

Из последних политических новостей: по данным "Файнешнл Таймс", глава МИД Бельгии Максим Прево впервые выразил готовность своей страны к максимизации прибыли от российских активов стоимостью около 200 млрд евро, замороженных на территории этой страны при условии, что Евросоюз разделит с ней юридические риски, которые будут переданы всем государствам ЕС. Одновременно со ссылкой премьер-министра Украины Юлию Свириденко сообщается, что Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов России, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вложит 6 миллиардов евро в рамках механизма экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), использующего замороженные русские активы в качестве обеспечения) альянс по совместному с Украиной производству беспилотников. "Мы берем на себя связанные с этим риски", сказала она, одновременно выступив за передачу под контроль ЕС оборонных (военных) расходов стран-членов Евросоюза, пока еще находящихся под национальным суверенитетом.

Что все это значит? Не только то, что в странах "единой Европы" (и заодно - в Великобритании, в 2016 году вышедшей из ЕС), переживающих экономическую рецессию, сейчас не осталось свободных денег для поддержки киевского режима - причем денег нет настолько, что приходится использовать в этих целях те деньги, которые должны были идти на выплату их долгов России (подается как "проценты с замороженных российских активов"), но там уже вынуждены против воли собственника, т.е. Российской Федерации, "конвертировать" сами эти долги в другие долговые обязательства - "более доходные" и, соответственно, менее надежные, то есть имеющие более высокие риски того, что их эмитенты допустят дефолт по этим ценным бумагам и деньги заемщику в конечном итоге выплачены не будут. Собственно, сама "заморозка" российских активов после начала СВО, то есть мораторий на обслуживание европейских долгов перед Россией, а затем использование процентов, обязанных идти на эти выплаты, для европомощи Украине (составившей за эти годы нарастающим итогом почти 170 млрд евро) в расчете возместить эти расходы за счет будущих российских репараций - это уже, как ни крути, дефолт, пусть и прикрытый фиговым листком под названием "необходимость противостоять российской агрессии". Сейчас, после заявлений о смене модели глобального управления, прозвучавших на саммите ШОС в Шанхае, этот фиговый листок еще сильнее засох и скукожился.

И если "желтого земляного червяка" еще имелись иллюзии под него упрятать, то "тридцатифутового (то есть девятиметрового. - авт.) удава Каа" - никаких. Тем более, это будет по прецеденту касаться всех, кто имел неосторожность или необходимость хранить свои деньги в европейских карманах (чем также озаботился и саммит ШОС в Тяньцзине и онлайн-саммит БРИКС, проведенный по инициативе Бразилии). Отдельная тема здесь - отказ Европы и Великобритании от роли мирового финансового убежища, которую они в рамках "однополярного мира" делили с США - что же, делают Америку снова великой, как могут.

В общем, "повысить доходность" российских активов за счет гипотетических увеличенных выплат по имеющимся в распоряжении Европы "мусорным" ценным бумагам (финансовым деривативам), которые уже есть и которые можно выпускать в любом количестве - это априори провальная идея, которая может быть оправдана только в случае полной капитуляции России и ее ограбления до нитки реальными репарациями в пользу Украины (и прячущейся за ее спиной в "вышиванке" "коалиции желающих"). Поэтому тот же Максим Прево сообщил о необходимости разделить риски по неизбежным - в случае, если такой капитуляции РФ не случится - российским искам, как он специально отметил, потенциально составляющим размер годового бюджета Бельгии, между всеми странами ЕС, и мгновенно получил согласие на это от фон дер Ляйен и К°. То есть бандерлоги пошли ва-банк, не желая ничего слышать, а тем более - думать об услышанном. Кстати, планируемый ЕС 19-й пакет антироссийских санкций, включающий в себя вторичные санкции на покупателей российских энергоносителей, является более жестким, чем антияпонские санкции США 1941 года, изложенные в "ноте Халла", которые привели к атаке Страны восходящего солнца на Перл-Харбор и к вступлению Соединенных Штатов во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции.

Это в "Книге джунглей", в истории про Маугли и его пленение бандерлогами Киплинг мог ограничиться словами удава Каа: "Луна садится, и тебе нехорошо видеть то, что произойдет здесь…" Нам же, к сожалению или к счастью, придется не только досмотреть до конца развязку этой истории, но так или иначе участвовать в ней.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757699340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты обсудили план реализации Послания Главы государства и разработки новых законов
- В Мажилисе прошла презентация проектов республиканского бюджета и объемов трансфертов общего характера
- От деколонизации к русофобии
- Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации турецких и казахстанских бизнесменов
- Кадровые перестановки
- Экономические проблемы
- Аида Балаева приняла участие в работе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
- Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
- Нет оптимизма… Обзор казахской прессы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  