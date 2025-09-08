Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков

20:49 12.09.2025

Бандерлоги не слышат

Европа идет ва-банк против России

Николай Коньков



Наверное, все бывшие советские дети помнят эпизод из многосерийного мультфильма "Маугли" (1967-1971) с вопросом удава Каа: "Слышите ли вы меня, бандерлоги?" Сегодня имя "бандерлоги" - ну, такое совпадение случилось - постоянно используется по отношению к украинским почитателям культа Степана Бандеры. Видимо, его стоит применять и ко всей западной "коалиции желающих", вовсю поддерживающих необандеровский киевский режим. Пожалуй, они ничуть не в меньшей, а даже в большей степени "бандерлоги", чем нацифицированные и милитаризованные с их чуткой помощью обитатели "незалежной". И, что самое показательное, эти евробандерлоги просто отказываются слышать то, что говорит им Россия, хотя параллели между ее высшим политическим руководством, особенно президентом Путиным, и самым сильным и хладнокровным героем знаменитой "книги джунглей" Редьярда Киплинга буквально напрашиваются.



Из последних политических новостей: по данным "Файнешнл Таймс", глава МИД Бельгии Максим Прево впервые выразил готовность своей страны к максимизации прибыли от российских активов стоимостью около 200 млрд евро, замороженных на территории этой страны при условии, что Евросоюз разделит с ней юридические риски, которые будут переданы всем государствам ЕС. Одновременно со ссылкой премьер-министра Украины Юлию Свириденко сообщается, что Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов России, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вложит 6 миллиардов евро в рамках механизма экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), использующего замороженные русские активы в качестве обеспечения) альянс по совместному с Украиной производству беспилотников. "Мы берем на себя связанные с этим риски", сказала она, одновременно выступив за передачу под контроль ЕС оборонных (военных) расходов стран-членов Евросоюза, пока еще находящихся под национальным суверенитетом.



Что все это значит? Не только то, что в странах "единой Европы" (и заодно - в Великобритании, в 2016 году вышедшей из ЕС), переживающих экономическую рецессию, сейчас не осталось свободных денег для поддержки киевского режима - причем денег нет настолько, что приходится использовать в этих целях те деньги, которые должны были идти на выплату их долгов России (подается как "проценты с замороженных российских активов"), но там уже вынуждены против воли собственника, т.е. Российской Федерации, "конвертировать" сами эти долги в другие долговые обязательства - "более доходные" и, соответственно, менее надежные, то есть имеющие более высокие риски того, что их эмитенты допустят дефолт по этим ценным бумагам и деньги заемщику в конечном итоге выплачены не будут. Собственно, сама "заморозка" российских активов после начала СВО, то есть мораторий на обслуживание европейских долгов перед Россией, а затем использование процентов, обязанных идти на эти выплаты, для европомощи Украине (составившей за эти годы нарастающим итогом почти 170 млрд евро) в расчете возместить эти расходы за счет будущих российских репараций - это уже, как ни крути, дефолт, пусть и прикрытый фиговым листком под названием "необходимость противостоять российской агрессии". Сейчас, после заявлений о смене модели глобального управления, прозвучавших на саммите ШОС в Шанхае, этот фиговый листок еще сильнее засох и скукожился.



И если "желтого земляного червяка" еще имелись иллюзии под него упрятать, то "тридцатифутового (то есть девятиметрового. - авт.) удава Каа" - никаких. Тем более, это будет по прецеденту касаться всех, кто имел неосторожность или необходимость хранить свои деньги в европейских карманах (чем также озаботился и саммит ШОС в Тяньцзине и онлайн-саммит БРИКС, проведенный по инициативе Бразилии). Отдельная тема здесь - отказ Европы и Великобритании от роли мирового финансового убежища, которую они в рамках "однополярного мира" делили с США - что же, делают Америку снова великой, как могут.



В общем, "повысить доходность" российских активов за счет гипотетических увеличенных выплат по имеющимся в распоряжении Европы "мусорным" ценным бумагам (финансовым деривативам), которые уже есть и которые можно выпускать в любом количестве - это априори провальная идея, которая может быть оправдана только в случае полной капитуляции России и ее ограбления до нитки реальными репарациями в пользу Украины (и прячущейся за ее спиной в "вышиванке" "коалиции желающих"). Поэтому тот же Максим Прево сообщил о необходимости разделить риски по неизбежным - в случае, если такой капитуляции РФ не случится - российским искам, как он специально отметил, потенциально составляющим размер годового бюджета Бельгии, между всеми странами ЕС, и мгновенно получил согласие на это от фон дер Ляйен и К°. То есть бандерлоги пошли ва-банк, не желая ничего слышать, а тем более - думать об услышанном. Кстати, планируемый ЕС 19-й пакет антироссийских санкций, включающий в себя вторичные санкции на покупателей российских энергоносителей, является более жестким, чем антияпонские санкции США 1941 года, изложенные в "ноте Халла", которые привели к атаке Страны восходящего солнца на Перл-Харбор и к вступлению Соединенных Штатов во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции.



Это в "Книге джунглей", в истории про Маугли и его пленение бандерлогами Киплинг мог ограничиться словами удава Каа: "Луна садится, и тебе нехорошо видеть то, что произойдет здесь…" Нам же, к сожалению или к счастью, придется не только досмотреть до конца развязку этой истории, но так или иначе участвовать в ней.