"Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН

23:50 12.09.2025 Лишь 46 стран ООН поддержали обвинения Польши против РФ в инциденте с БПЛА

ООН: только 46 стран поддержали заявление о причастности РФ к инциденту с БПЛА



ООН, 12 сен - РИА Новости. Только 46 из 193 стран-членов ООН стран поддержали заявление о якобы причастности России к инциденту с беспилотниками нарушившими польское воздушное пространство, передает корреспондент РИА Новости.



Заявление "от имени правительств" ряда стран зачитал на пресс-подходе в штаб-квартире ООН замглавы МИД Польши Марчин Босацкий. Всего его поддержали представители только 46 стран (из 193 стран-членов ООН) и делегация Евросоюза.



В заявлении на РФ бездоказательно возлагается ответственность за инцидент с беспилотниками в Польше, действия РФ бездоказательно называют "эскалацией", "провокацией" и "нарушением" международного права и устава ООН.



К заявлению, помимо стран-членов ЕС, присоединились среди прочих США Украина, Грузия, Япония, Канада, Республика Корея и другие.



Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.



В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.







Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН в связи с инцидентом в воздушном пространстве Польши

12 сентября 2025



Г-н Председатель,



Сегодня членам Совета предложено рассмотреть инцидент на территории Польши, имевший место в ночь с 9 на 10 сентября. Согласно сообщениям польского оперативного командования, в воздушное пространство этого государства вторглось более десятка беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что часть из них была нейтрализована силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилого дома в Люблинском воеводстве, жертв нет. Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию, без предъявления каких-либо доказательств.



Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем. А также задать дополнительные вопросы к тиражируемым версиям произошедшего.



В течение дня 10 сентября Варшава публиковала данные о найденных фрагментах упавших дронов. В частности, была продемонстрирована фотография повреждений крыши дома. Однако любой военный эксперт подтвердит: если бы речь действительно шла о подрыве боевой части дрона, весом в десятки килограммов, последствия были бы другими. В данном случае имело место локальное повреждение, характерное скорее для падения обломков. Более того, позже польские власти все-таки были вынуждены признать, что не нашли боевых частей дронов на своей территории.



Не менее показателен и другой эпизод с аппаратом, найденным на сельскохозяйственном поле. Судя по всему, он попросту потерял ход и упал. Это вполне может быть следствием технического сбоя или результатом воздействия средств радиоэлектронной борьбы.



Теперь, что касается действий России. В ночь на 10 сентября российские Вооруженные силы наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины, где осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним. Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию.



Несмотря на очевидную несостоятельность прозвучавших в наш адрес обвинений, в интересах всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего, Министерство обороны Российской Федерации выразило готовность к профессиональному диалогу и консультациям с Министерством обороны Польши. МИД России, в свою очередь, также готов подключиться к этой работе, если польская сторона действительно заинтересована в снижении напряженности, а не в ее нагнетании. Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься "мегафонной дипломатией" на многосторонних площадках. Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас.



Отдельного упоминания заслуживает конструктивный и ответственный подход белорусской стороны в контексте произошедшего. Компетентные органы Республики Беларусь, в рамках действующих механизмов, своевременно информировали польских коллег об имеющихся рисках, проявив ответственность и готовность к взаимодействию. Такая линия, основанная на обмене объективной информацией и координации действий, должна служить примером добросовестного поведения в условиях инцидентов подобного рода.



Г-н Председатель,



К сожалению, реакция на инцидент польского и европейского политистеблишмента и СМИ вызывает в данных обстоятельствах большие вопросы. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, не дождавшись официальных выводов, уже поспешила сделать громкие заявления о якобы "преднамеренном нарушении" польского воздушного пространства, продвигая свой излюбленный тезис об "инвестировании в оборону Европы", т.е. продолжение ее милитаризации. Истеричные возгласы о якобы "распространении Россией агрессии" звучат и из других европейских столиц. Все это очень похоже на информационную кампанию, цель которой – сохранить уровень внешней мобилизации вокруг Украины и дальше подталкивать союзников к новым поставкам вооружений.



В этой связи хорошо бы вспомнить развитие событий вокруг инцидента в Пшеводуве в ноябре 2022 года, когда в результате падения ракеты погибли два польских гражданина. Тогда тоже нагнеталась напряженность. Однако спустя год Генеральный прокурор и Министр юстиции Збигнев Зербо признал, что и место запуска, и принадлежность ракеты были украинскими. А бывший президент Польши Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому недавно прямо подтвердил, что тогда киевский режим пытался склонить Варшаву к обвинениям в адрес России. По его словам, это была сознательная попытка втянуть Польшу, а следовательно и НАТО, в военный конфликт.



Этот откровенный комментарий польского политика представляет собой важное признание, которое не цитируют в европейских газетах и не обсуждают в национальных парламентах. Но мы считаем сегодня весьма важным напомнить вам об этом.



Речь идет о стремлении Киева любой ценой вовлечь в противостояние с Россией все больше государств. Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации. Польские же власти все эти годы в антироссийском угаре были готовы поддержать любые, какими бы преступными и безрассудными они ни были, действия киевского режима, и всячески пестовали его, надеясь его руками навредить России. К сожалению, никаких выводов польские власти не делают, продолжая и дальше проводить линию на эскалацию в Европе.



Так, под предлогом проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" польские власти уже заявили о закрытии границы с Белоруссией и намерении направить к ней до 40 тысяч военнослужащих. Хотели бы напомнить, что наши указанные стратегические учения носят оборонительный характер и не представляют угрозы ни для одной из соседних стран. К участию в наблюдении за ними приглашены представители стран ОБСЕ, включая Польшу. Но решение принято, граница закрыта и жертвами такого решения станут простые граждане, чья свобода передвижения подорвана.



В любом конфликте, когда речь идет о провокациях, ключевой вопрос остается неизменным – кому это выгодно. Ответ на него в данном случае очевиден: вся эта искусственно раздуваемая истерия выгодна исключительно главарю киевского режима и европейской "партии войны", которая пытается всеми силами сорвать перспективы украинского урегулирования, наметившиеся в результате российско-американских контактов в августе.



Очевидно, что Зеленский сейчас является главным противником политического разрешения украинского кризиса, которое обнажит его нелегитимность. Без конфликта исчезает и основание для "правового вакуума", который позволяет ему удерживать власть в обход конституционных процедур. Даже по данным украинских социологических центров, рейтинг Зеленского стремительно падает, как и уровень доверия к нему. В этом контексте непрекращающиеся боевые действия – это для киевских властей инструмент политического выживания.



На фоне этого становится понятна и степень отчаяния, с которой киевские власти продолжают бросать остатки насильственно мобилизованного населения в бой или, правильнее сказать, на убой, несмотря на колоссальные потери и стремительный рост дезертирства. Официальные данные за 2025 год показывают: более 140 тысяч уголовных дел заведено на солдат, покинувших свои части. Общая цифра дезертиров с начала конфликта приближается к 266 тысячам человек. Фактический уровень укомплектованности в боевых частях в 50% считается успехом, а реальные потери, превышающие 15-20 тысяч человек в месяц, уже давно перекрывают темпы мобилизации. Люди больше не хотят умирать за коррумпированную верхушку, которая давно прекратила представлять интересы общества. К слову, сам главком ВСУ Сырский недавно признал, что Россия "имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях может преобладать в 4-6 раз". Это прямое признание провала и, по сути, приговор текущему военно-политическому курсу Киева.



Именно поэтому Зеленский сегодня готов пойти на что угодно, чтобы сохранить этот конфликт в активной фазе. Даже если для этого нужно симулировать угрозы, преувеличивать последствия или, как это уже было в Пшеводуве, использовать любой инцидент, чтобы втянуть в войну страны НАТО.



Примечательно и то, как легко глава киевского режима отказывается от собственных громких заявлений, как только они перестают соответствовать его политическим интересам. Последние месяцы он продолжал прикрываться лозунгами о мнимом стремлении к диалогу. Однако прямое и недвусмысленное предложение Президента России посетить нашу столицу для обсуждения всего спектра вопросов украинского урегулирования он отверг под предлогом невозможности приехать, "пока его страна под атаками". Зато, как мы видим, никакие атаки не мешают ему колесить по европейским столицам три с половиной года и выступать там с очередными требованиями о поставках оружия и об увеличении военной помощи. Потому что именно там, в этих столицах, говорят не о мире, а о продолжении войны, а это полностью отвечает его интересам.



Как только появился реальный шанс на мир с приходом в Белый дом лидера, готового погрузиться в коренные причины кризиса и искать устойчивое решение, Зеленский тут же начал открещиваться от всех ранее заявленных мирных инициатив. Это лишь подтверждает то, о чем мы говорили с самого начала: никакого стремления к миру у киевского режима никогда не было, и все, что он делает, направлено лишь на продолжение конфликта, удержание власти и продолжение эксплуатации своих западных покровителей.



Поставки оружия, санкционные авантюры и брюссельская пропагандистская истерика не приближает мир, а лишь укрепляет иллюзии в Киеве, что ему удастся переломить реальность. Однако реальность переломить невозможно: каждый новый месяц боевых действий лишь приближает его крах и делает для Киева цену урегулирования выше. Мы, в свою очередь, остаемся привержены ответственному подходу. Открыты к конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлении мира в Европе, а не ради продолжения конфликта для геополитических выгод.



Благодарю за внимание. Источник - Постпредство России при ООН

