ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября

00:05 13.09.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 сентября в разрезе СВО. Русские войска на Южно-Донбасском направлении перерезают коммуникации между Покровским и Гуляйполем. ВСУ совершили очередную массированную атаку на русские города, расчеты ПВО ВС РФ отразили воздушное нападение. Независимые украинские журналисты провели собственное расследование в отношении чиновников незалежной, призывавших готовить к войне детей, оказалось, что их собственные отпрыски находятся за границей.



"Плуг" идет вперед



