Суббота, 13.09.2025
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
00:05 13.09.2025

ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 сентября в разрезе СВО. Русские войска на Южно-Донбасском направлении перерезают коммуникации между Покровским и Гуляйполем. ВСУ совершили очередную массированную атаку на русские города, расчеты ПВО ВС РФ отразили воздушное нападение. Независимые украинские журналисты провели собственное расследование в отношении чиновников незалежной, призывавших готовить к войне детей, оказалось, что их собственные отпрыски находятся за границей.

"Плуг" идет вперед



Русские войска на Южно-Донбасском направлении продолжают сносить "комбайном" оборону ВСУ между селами Великомихайловка и Полтавка. Главная задача – выйти на коммуникации противника между Гуляйполем и городом Покровское. ВС РФ после успеха в селах Январское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка и Запорожское начали штурм Новониколаевки. Чуть севернее нашим войскам удалось занять Терновое (Новопетровское), что следует из сегодняшнего сообщения Министерства обороны. После утраты Великоновоселковского оборонительного узла неприятелю так и не удалось стабилизировать ситуацию. Локальные контратаки в излучине Волчьей сумели лишь частично облегчить положение ВСУ на Новопавловском участке. Однако южнее, где развивается наступление на логистику Гуляйполя, украинские части лишь пассивно обороняются в селах. Это стало следствием как дефицита механизированных подразделений, так и потери некоторыми полевыми укреплениями своей ценности. Подобная ситуация сложилась по причине того, что неприятель при строительстве фортификаций полагал, что ВС РФ будут наступать с юга на север, а не с востока на запад. Таким образом, часть полевых позиций стали для противника бесполезными. В этой связи действия русской армии напоминают работу плуга, по ходу движения просто сносящего препятствия, которые не способны его остановить.

Оперативная картина действий наших войск в направлении Гуляйполя практически идентична той, которая была в боях за Великую Новоселку. Как и это крупное село, Гуляйполе имеет аналогичную логистическую схему. Основная трасса снабжения уходит на север, а идущие на восток и на запад рокадные дороги обеспечивают позиции ВСУ, обращенные фронтом на юг. Таким образом сценарий, который реализовало командование ВС РФ во время боев за Великую Новоселку, может повториться и при сражении за Гуляйполе. Единственное различие перспективных боев от уже прошедших состоит не только в том, что Гуляйполе – это полноценный город. Дорожная сеть там в отличие от района Великой Новоселки более развита, что потребует от русской армии серьезных усилий.

Массированная атака

Украина в ночь на 12 сентября совершила массированную атаку беспилотниками самолетного типа на разные регионы России. Летающие бомбы противника были замечены над Брянской, Смоленской, Ленинградской, Калужской, Новгородской, Тверской, Белгородской, Ростовской, Курской, Тульской, Псковской, Белгородской и Московской областями. В общей сложности частями войск ПВО ВС РФ был сбит 221 БПЛА.

Данная атака хотя и масштабная, но не самая крупная. В мае этого года нашими зенитчиками были перехвачены 524 единицы "адских машин". Ночные налеты являются составной частью общего плана Киева по воздействию на стратегический тыл русской армии террористическими методами. Добиться желаемого за счет концентрации на одной только Белгородской области у украинского командования не получилось. Теперь Киев решил расширить географию использования БПЛА для создания специфической картинки "могущества" как для потребителей "телемарафона", так и для западных кураторов. Ведь если нет хотя бы имитации успеха, то нет и финансирования направлений, занимающихся террористическими акциями.

Неудобные подробности

Украинский антикоррупционный медиапроект Bihus.Info провел расследование в отношении ряда чиновников незалежной, которые призывали готовить к войне с детского сада. Журналисты выяснили, что отпрыски многих из них сами находятся за границей. Таких чиновников было обнаружено немало, но самой интересной персоналией расследования стал скандально известный замруководителя 4-го рекрутингового центра войск ТрО ВСУ Игорь Швайка. Его сын и дочь оказались в Бельгии. Редакция Readovka уже обращала внимание на этого персонажа и его громкие популистские заявления.

Вчера, 11 сентября, главным событием дня стал резкий рост интенсивности террористических атак ВСУ на Белгородскую область при помощи дронов.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757711100


