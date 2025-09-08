|ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
00:05 13.09.2025
ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 12 сентября в разрезе СВО. Русские войска на Южно-Донбасском направлении перерезают коммуникации между Покровским и Гуляйполем. ВСУ совершили очередную массированную атаку на русские города, расчеты ПВО ВС РФ отразили воздушное нападение. Независимые украинские журналисты провели собственное расследование в отношении чиновников незалежной, призывавших готовить к войне детей, оказалось, что их собственные отпрыски находятся за границей.
"Плуг" идет вперед
Русские войска на Южно-Донбасском направлении продолжают сносить "комбайном" оборону ВСУ между селами Великомихайловка и Полтавка. Главная задача – выйти на коммуникации противника между Гуляйполем и городом Покровское. ВС РФ после успеха в селах Январское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка и Запорожское начали штурм Новониколаевки. Чуть севернее нашим войскам удалось занять Терновое (Новопетровское), что следует из сегодняшнего сообщения Министерства обороны. После утраты Великоновоселковского оборонительного узла неприятелю так и не удалось стабилизировать ситуацию. Локальные контратаки в излучине Волчьей сумели лишь частично облегчить положение ВСУ на Новопавловском участке. Однако южнее, где развивается наступление на логистику Гуляйполя, украинские части лишь пассивно обороняются в селах. Это стало следствием как дефицита механизированных подразделений, так и потери некоторыми полевыми укреплениями своей ценности. Подобная ситуация сложилась по причине того, что неприятель при строительстве фортификаций полагал, что ВС РФ будут наступать с юга на север, а не с востока на запад. Таким образом, часть полевых позиций стали для противника бесполезными. В этой связи действия русской армии напоминают работу плуга, по ходу движения просто сносящего препятствия, которые не способны его остановить.
Оперативная картина действий наших войск в направлении Гуляйполя практически идентична той, которая была в боях за Великую Новоселку. Как и это крупное село, Гуляйполе имеет аналогичную логистическую схему. Основная трасса снабжения уходит на север, а идущие на восток и на запад рокадные дороги обеспечивают позиции ВСУ, обращенные фронтом на юг. Таким образом сценарий, который реализовало командование ВС РФ во время боев за Великую Новоселку, может повториться и при сражении за Гуляйполе. Единственное различие перспективных боев от уже прошедших состоит не только в том, что Гуляйполе – это полноценный город. Дорожная сеть там в отличие от района Великой Новоселки более развита, что потребует от русской армии серьезных усилий.
Массированная атака
Украина в ночь на 12 сентября совершила массированную атаку беспилотниками самолетного типа на разные регионы России. Летающие бомбы противника были замечены над Брянской, Смоленской, Ленинградской, Калужской, Новгородской, Тверской, Белгородской, Ростовской, Курской, Тульской, Псковской, Белгородской и Московской областями. В общей сложности частями войск ПВО ВС РФ был сбит 221 БПЛА.
Данная атака хотя и масштабная, но не самая крупная. В мае этого года нашими зенитчиками были перехвачены 524 единицы "адских машин". Ночные налеты являются составной частью общего плана Киева по воздействию на стратегический тыл русской армии террористическими методами. Добиться желаемого за счет концентрации на одной только Белгородской области у украинского командования не получилось. Теперь Киев решил расширить географию использования БПЛА для создания специфической картинки "могущества" как для потребителей "телемарафона", так и для западных кураторов. Ведь если нет хотя бы имитации успеха, то нет и финансирования направлений, занимающихся террористическими акциями.
Неудобные подробности
Украинский антикоррупционный медиапроект Bihus.Info провел расследование в отношении ряда чиновников незалежной, которые призывали готовить к войне с детского сада. Журналисты выяснили, что отпрыски многих из них сами находятся за границей. Таких чиновников было обнаружено немало, но самой интересной персоналией расследования стал скандально известный замруководителя 4-го рекрутингового центра войск ТрО ВСУ Игорь Швайка. Его сын и дочь оказались в Бельгии. Редакция Readovka уже обращала внимание на этого персонажа и его громкие популистские заявления.
Вчера, 11 сентября, главным событием дня стал резкий рост интенсивности террористических атак ВСУ на Белгородскую область при помощи дронов.