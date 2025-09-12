 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.09.2025
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
01:12 13.09.2025

Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов

Tекст: Ирма Каплан
12 сентября 2025

Президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

Протестующие "получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей", приводит Bloomberg слова Трампа в интервью Fox News.



"И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO (федеральный закон США от 1970 года, разработанный для борьбы с организованной преступностью – прим. ВЗГЛЯД) против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения", – сказал американский лидер.

Трамп не уточнил, о каком члене семьи Сорос идет речь и какие основания будут использованы в расследовании. Закон о коррумпированных организациях, или Закон RICO, обычно применяется для преследования организованной преступности.

Трамп ранее заявлял, что Сорос "и его замечательный сын, радикально-левый" вместе с их деятельностью должны попасть под расследование. Не совсем ясно, о каком сыне он говорил.

Алекс Сорос, один из сыновей миллиардера, является активным сторонником демократических идей и возглавляет совет директоров нежелательной в России организации фонда "Открытое общество", основанного Джорджем Соросом и являющегося одной из крупнейших и влиятельнейших благотворительных организаций в мире.

Представитель фонда "Открытое общество" сослался на свой предыдущий комментарий, опубликованный после угрозы Трампа провести расследование в прошлом месяце.

"Фонды "Открытое общество", основанные Джорджем Соросом и возглавляемые Алексом Соросом, не поддерживают и не финансируют насильственные протесты. Обвинения в обратном ложны, а угрозы в адрес нашего основателя и председателя возмутительны", – сказано в заявлении.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне заявления президента США о намерении продолжить расследование в отношении политических оппонентов после убийства Чарли Кирка, известного консервативного активиста и союзника президента.

"Моя администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другим актам политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают", – заявил он в видеообращении, опубликованном в среду вечером.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп решил бросить вызов Соросу только теперь?

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757715120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты обсудили план реализации Послания Главы государства и разработки новых законов
- В Мажилисе прошла презентация проектов республиканского бюджета и объемов трансфертов общего характера
- От деколонизации к русофобии
- Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации турецких и казахстанских бизнесменов
- Кадровые перестановки
- Экономические проблемы
- Аида Балаева приняла участие в работе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
- Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
- Нет оптимизма… Обзор казахской прессы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  