01:12 13.09.2025
Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
Tекст: Ирма Каплан
12 сентября 2025
Президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.
Протестующие "получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей", приводит Bloomberg слова Трампа в интервью Fox News.
"И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO (федеральный закон США от 1970 года, разработанный для борьбы с организованной преступностью – прим. ВЗГЛЯД) против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения", – сказал американский лидер.
Трамп не уточнил, о каком члене семьи Сорос идет речь и какие основания будут использованы в расследовании. Закон о коррумпированных организациях, или Закон RICO, обычно применяется для преследования организованной преступности.
Трамп ранее заявлял, что Сорос "и его замечательный сын, радикально-левый" вместе с их деятельностью должны попасть под расследование. Не совсем ясно, о каком сыне он говорил.
Алекс Сорос, один из сыновей миллиардера, является активным сторонником демократических идей и возглавляет совет директоров нежелательной в России организации фонда "Открытое общество", основанного Джорджем Соросом и являющегося одной из крупнейших и влиятельнейших благотворительных организаций в мире.
Представитель фонда "Открытое общество" сослался на свой предыдущий комментарий, опубликованный после угрозы Трампа провести расследование в прошлом месяце.
"Фонды "Открытое общество", основанные Джорджем Соросом и возглавляемые Алексом Соросом, не поддерживают и не финансируют насильственные протесты. Обвинения в обратном ложны, а угрозы в адрес нашего основателя и председателя возмутительны", – сказано в заявлении.
Комментарии Трампа прозвучали на фоне заявления президента США о намерении продолжить расследование в отношении политических оппонентов после убийства Чарли Кирка, известного консервативного активиста и союзника президента.
"Моя администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другим актам политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают", – заявил он в видеообращении, опубликованном в среду вечером.
