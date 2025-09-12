Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов

01:12 13.09.2025

Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов



Tекст: Ирма Каплан

12 сентября 2025



Президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.



Протестующие "получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей", приводит Bloomberg слова Трампа в интервью Fox News.



