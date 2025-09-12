 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 13.09.2025
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
02:19 13.09.2025

НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг

Айнур Курманов. 12.09.2025

Буквально недавно в Турции проходили учения спецназа стран НАТО и республик Организации тюркских государств (ОТГ), а теперь с 9 сентября они под названием "Вечное братство – IV" проходят уже недалеко от Баку и Каспия в целях военно-политического продвижения Запада уже в Казахстан и Среднюю Азию.

По сути, это продолжение турецких учений, только приближенные к театру возможных боевых действий, так как идет активная переработка и внедрение боевого опыта ВСУ в деле противостояния ВС РФ в городских условиях и с применением БПЛА. Не случайна и география "маневров" – близость к Каспию и к столице Азербайджана, где и планируется строительство крупнейшей военной базы ВС Турции.

То есть нынешнее участие войск Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции вблизи портовой инфраструктуры является хорошим прикрытием для того, чтобы застолбить местность и в то же время открыто и показательно на глазах у всех нарушить Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную 12 августа 2018 года в рамках Пятого каспийского саммита.

Ведь присутствие войск иностранных держав, не граничащих с Каспием, а тем более появление в будущем их баз – запрещено этим соглашением, и получается, что шоу под вывеской "Вечное братство – IV" направлено на его демонтаж и является информационно-политической операцией, направленной на подрыв позиций России и Ирана.

Тем более, что изначально программа учений была направлена на отработку взаимодействия под единым руководством в лице штабных офицеров ВС Турции с участием также и европейских и американских советников НАТО. Это не скрывают и сами участники сегодняшнего действия, заявляя, что "целями проведения совместных специальных операций между силами специального назначения дружественных и союзных стран, совершенствование навыков организации взаимодействия, а также развитие возможностей и умений по проведению совместных операций в случае необходимости".

Все контингенты "маневров" с применением авиации, бронетехники и БПЛА сознательно представляются в качестве "союзников" в рамках уже объявленного военно-политического блока ОТГ, которое, по сути, противопоставляется ОДКБ. Наличие сил Катара и Пакистана необходимо лишь для маскировки и привлечения западных союзников из Азии.

На этом фоне как раз показательно присутствие подразделений ВС Казахстана, который является формальным членом ОДКБ, так как это демонстрирует изменившееся соотношение сил в регионе и стремление Астаны, а вслед за ней и других правящих элит в ЦА примкнуть через Турцию к англосаксонскому миру. Поэтому нынешние учения – лишь еще один шаг к продвижению НАТО в Среднюю Азию.

Это неудивительно, так как все предыдущие учения прошлого года на Каспии были подчинены данной цели, как и подписанное несколько месяцев назад соглашение о военном сотрудничестве между Лондоном и Астаной, а также присоединение Ташкента к Шушинской декларации о военном оборонном союзе с Турцией. При активном участии Анкары сейчас идет активное перевооружение и переход на западные стандарты войск бывших советских среднеазиатских республик, которые как раз и превращаются по факту в прокси НАТО.

Задачи данной экспансии также понятны – это перерезать геостратегический маршрут Север–Юг, базами и военными контингентами прикрыть собственный Транскаспийский маршрут по вывозу редкоземельных металлов, урана, нефти и других богатств из Казахстана и ЦА на Запад, а также создать новый "южный фронт" для России. При этом достигается и прикладная цель по приостановке сообщения между Москвой и Тегераном.

При этом под удар попадают и интересы Китая, так как Зангезурский коридор оказывается под контролем американцев, которые и будут решать – разрешить Пекину торговать с ЕС или нет. В связи с этим весь Транскаспийский маршрут превращается в ловушку для Пекина и в инструмент по его сдерживанию и даже по разрушению его монополии на добычу и производство редкоземельных металлов. Пора Москве, Тегерану, Пекину и Дели реагировать.

Источник - ПолитНавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757719140


