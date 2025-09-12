США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова

02:43 13.09.2025 США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - мнение эксперта



12 сентября 2025



Отношения между Венесуэлой и США сейчас предельно обострены. Как сообщает CNN, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, чтобы вынудить президента Николаса Мадуро покинуть пост.



Официально, Трамп объясняет свои действия и заявления, в том числе, ввод военных кораблей в акваторию Карибского моря в непосредственной близости от берегов Венесуэлы и наращивание присутствия авиации ВС США, "борьбой с наркотрафиком". Причем, главную роль в организации этой преступной схемы Трамп отводит именно Мадуро. Именно этим президент США объясняет объявленную награду за предоставление информации о местонахождении Николаса Мадуро.



В свою очередь, как сообщает La Radio del Sur, Николас Мадуро заявил, что истинная цель Трампа - это вернуть Венесуэлу, вместе с ее стратегическими ресурсами, в первую очередь, нефтью, под полный контроль США. А значит, вновь лишить реальной независимости. Однако, Николас Мадуро уверен, что оборонная доктрина его правительства является самой передовой в Латинской Америке и Карибском бассейне. Построена эта оборонная доктрина "на стратегической концепции безопасности, которая противоречит колониалистскому видению прошлого".



"Венесуэла порвала с этим колониальным видением", подчеркнул Мадуро, а "оборонная доктрина позволила стране противостоять различным формам агрессии и победить их, от государственного переворота 2002 года до гуаримбов (баррикад - ред.) 2014 и 2017 годов, а также экономической войны, начавшейся десять лет назад", - отметил Мадуро в ряде публичных заявлений.



В ответ на военные действия США, Мадуро объявил план "Независимость 200" для Венесуэлы. Он приказал защитить побережье страны и объявил о создании 284 боевых фронтов по всей территории Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте официальной канцелярии президента Венесуэлы, 11 сентября с.г. Мадуро заявил также, что венесуэльская нация категорически отвергает "мир колоний" или мир рабства.



Так какова реальная цель Трампа: свержение Мадуро и возвращение американских монополий в нефтяную Венесуэлу или борьба с наркокартелями, находящимися, как уверен президент США под "покровительством" официального Каракаса?



"Не секрет, что США в своей новейшей истории неоднократно использовали темы „наркотрафика, угрозы террористических атак, нарушения демократических норм" как оправдание для захода на иностранные территории и прямого, в том числе, вооруженного вмешательства в дела иностранных государств. Власти США и тесно срощенные с ними корпорации за долгие годы привыкли относиться к странам Латинской Америки как к фактическим колониям, высасывая из них ресурсы.



Возвращение к прежним моделям политических и экономических взаимоотношений с Венесуэлой и другими странами региона - это одна из задач определенных групп интересов в США. И эти группы обладают не только финансовыми возможностями, но и солидным лоббистским ресурсом. Трамп изначально, еще в ходе выборной компании, заявлял, что вернет Венесуэлу в положение „заднего двора США". И не только Венесуэлу. Не могу сказать, совпадение ли это или результат политических игр Трампа, но буквально на глазах в регионе начали рушиться, казалось бы, устоявшиеся левые режимы. Так, левые в Боливии с треском проиграли президентские выборы. Сложные времена переживают левые в Аргентине. Верховный суд Аргентины подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Кристину Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. В Бразилии осужден на длительный срок экс-президент страны, „друг Трампа" Жаир Болсонару. Но в расколотой по электоральным предпочтениям Бразилии еще не известно, как аукнется эта „посадка" политического конкурента команде действующего президента Лулы на предстоящих выборах. В Чили, очевидно, левые вряд ли смогут вернуть предыдущий успех Борича на президентских выборах. Однако, еще важнее то, что общество самой Венесуэлы уже несколько десятилетий, после прихода к власти Уго Чавеса, расколото почти пополам по отношению к действующей власти.



И противники Мадуро достаточно активны, уехали далеко не все. Кроме тех, кто проявляет явное недовольство, участвуя в акциях протеста, достаточно велик процент латентной оппозиции, т.н. „ждунов". Причина банальна - жуткая инфляция, дефицит и т. п. Причем, среди этой категории есть и те, кто позиционируют себя как „друзья России", ездят на российские деньги на форумы и мероприятия, в том числе, в Москву. Считаются нашей „мягкой силой" в регионе. А в частных беседах заявляют, „скорее бы вернулись американцы. При них не было дефицита. Европейцы покупали виллы в Венесуэле, а граждане США ехали сюда после выхода на пенсию. Страна была успешной. А левые довели ее до ручки".



Что касается наркотрафика, о борьбе с которым заботится Трамп, то скажу, что воротилы наркоторговли сидят не в Каракасе, и даже не в Мехико. Их надо искать в роскошных деловых офисах и „высоких" кабинетах в самих США. Злые языки уже начали говорить и такое: „Трамп озаботился борьбой с венесуэльским наркотрафиком? В интересах какого конкурирующего наркокартеля? Любимая тема Трампа - сделки. Так, кто является главным интересантом этой сделки"", -прокомментировала тему для EADaily эксперт по региону Татьяна Полоскова.



Удастся ли США на сей раз осуществить военное вторжение на чужую территорию отнюдь не для защиты демократии? Есть мнение, что Трамп просто бряцает оружием и пытается вынудить Венесуэлу быть сговорчивее. И сам Трамп регулярно публично говорит о том, что речь о военных действиях не идет. А корабли призваны бороться с трафиком наркотиков.



Однако, есть очень мощный фактор при наличии которого Трамп вряд ли вообще решится на войну. Этот фактор - Китай. Присутствие Китая, прежде всего, экономическое и инвестиционное заметно в Венесуэле гораздо более явственно, чем российское. Китай сотрудничает с Каракасом и в военно-технической сфере. Китай получает из Венесуэлы нефть, причем, иногда под видом бразильской. Санкции никто не отменял, но в бизнесе всегда интересы деловые выше таких нюансов. Китай неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в дружественной, независимой Венесуэле.



На днях газета Global Times сообщила, что в телефонном разговоре министр иностранных дел Китая Ван И с госсекретарем США Марко Рубио призвал Соединенные Штаты проявлять "осторожность в своих заявлениях и действиях, особенно в вопросах, затрагивающих фундаментальные интересы Китая, таких как Тайвань". Кроме того, министр иностранных дел Китая сравнил Китай и США с двумя большими военными кораблями, которые, по его мнению, должны "двигаться вместе, не отклоняясь от курса и не теряя скорости". Для этого он настаивал на необходимости того, чтобы обе страны выполнили свои обязательства, сообщает ИА "Синьхуа". Речь шла о Тайване, но очевидно, что китайский дипломат в характерной для его страны манере мягко намекал Штатам не нарушать ту систему равновесия, которая сложилась. И не провоцировать конфликты. В том числе, попытками передела сфер влияния.



"Китайский фактор в Латинской Америке Трамп, при всей своей экстравагантности, вынужден учитывать. Очевидно, что Трамп, как любой крупный политик, является лоббистом интересов определенных деловых кругов. Не надо забывать и то, что США сами часто позиционируют себя и действуют как корпорация. Безусловно и то, что в нынешних действиях Трампа по отношению к Венесуэле лежит какая-то „сделка". Но с кем? С оппозицией и стоящими за ней группами интересов? С верхушкой наркокартелей, озабоченных ликвидацией конкурентов? Как пишут не очень осведомленные и явно не работавшие как эксперты „в поле", т. е. в странах Латинской Америки, некоторые политологи, Трамп хочет ликвидировать российское влияние в Венесуэле, но его там и так мало. Во всяком случае, не в том объеме, как об этом транслируется. Очевидно, что в Латинской Америке схлестнулись интересы Китая и США. Своими действиями Трамп демонстрирует, что повестка „заднего двора" и возвращения Венесуэлы в положение фактической колонии США актуальна. И главный конкурентом здесь является официальный Пекин. А Венесуэла это площадка демонстрации силы. Думаю, что на сей раз до открытого конфликта не дойдет. Но зажигалка уже вынута. Осталось зажечь. Увы, но Россия в этом конфликте играет роль весомой, но гирьки, способной усилить ту или иную сторону".



Татьяна Полоскова Источник - EADaily

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757720580





