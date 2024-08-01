"Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами

12:49 13.09.2025 В Польше опубликовали карту с "прилетами" дронов рядом с базой ПРО Редзиково

12.09.2025



Варшава продолжает попытки по максимуму "разогнать" тему с налетом "десятков" российских дронов на польскую территорию. Так, власти страны опубликовали карту, на которой отмечены места, где якобы упали наши БПЛА.



Здесь стоит отметить, что принадлежность беспилотников до сих пор доподлинно не установлена. Ранее сообщалось, что такие аппараты можно было приобрести на черном рынке, в том числе на Украине. Следовательно, запустить их мог и Киев со своей территории, чтобы устроить провокацию.



К слову, именно об этом в своем блоге написал экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен. При этом он отметил, что беспилотники упали в местах, где нет важных для РФ стратегических объектов польской армии.



Между тем в Варшаве, видимо, решили "подогреть" тему с "атакой" дронов и указали на карте точку падения БПЛА, расположенную к юго-востоку от Гданьска. Примерно в той местности находится база ПРО ВС Польши Редзиково.



Что характерно, в предыдущих сводках данная локация польской стороной официально ни разу не упоминалась, а теперь вдруг появилась на карте. Видимо, в Варшаве решили "дорисовать" стратегическую "заинтересованность" нашей страны.



В свою очередь, находящийся с визитом в Киеве глава польского МИД Сикорский ответил на слова Дональда Трампа о том, что недавний "налет" дронов мог быть простой ошибкой.



В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400 плюс 40 ракет. Это не были ошибки – заявил дипломат.



***



"Операция ЫЫ": украинский источник опубликовал фото обломков российского удешевленного дрона "Гербера"

01.08.2024 (1 августа двадцать четвертого года)



Украинские источники опубликовали фотографии обломков нового российского удешевленного беспилотника "Гербера". Дроны этого типа не обладают боевой частью, их предназначение заключается в истощении украинских систем ПВО и выявлении их дислокации.



Как утверждает цитируемый украинской прессой эксперт ВСУ по системам РЭБ с позывным "Флеш", "Герберы" изготовлены из максимально недорогих материалов, включая фанеру и пенопласт, оборудован самым простым GPS и полетным контроллером. При этом некоторые "Герберы" не были сбиты ВСУ, а упали сами после того, как был полностью израсходован запас топлива.



По словам представителя украинской разведки Андре Юсова, на корпус "Гербер" нанесена буквенная маркировка "ЫЫ", под фанерной оболочкой дронов размещены антенны 3G- и 4G-связи, а также модем с сим-картой украинского оператора, что обеспечивает им высокую мобильность и возможность управления на больших расстояниях. Максимальная высота их полета достигает одного километра, что делает их недосягаемыми для эффективного поражения обычным стрелковым оружием.



Летящая на большой высоте "Гербера" своими очертаниями изрядно напоминает дрон-камикадзе "Герань-2", вследствие чего украинская ПВО не решается игнорировать возможную угрозу. Несмотря на то, что украинские источники называют новый беспилотник облегченной версией "Герани", основная задача новинки состоит в осуществлении радиоэлектронной разведки и создании массовости налета ложных целей.



***



Операция "ЫЫ": "гиена Европы" опять промахнулась

Эксперт Бондаренко считает, что поляки сели в лужу с "русскими дронами" из-за своей никчемности

10.09.2025



От затеи с российскими беспилотниками, якобы атаковавшими Польшу, уже открестились и Трамп, и НАТО. Трамп просто проигнорировал вопрос о беспилотниках, упавших в Польше, который задали ему журналисты в Вашингтоне. В НАТО отреагировали более конкретно: Североатлантический альянс не рассматривает инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как нападение (об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник).



Хотя, новости на эту тему следовали в жанре апокалипсиса: премьер-министр Польши Туск и приближенные к нему лица заявили, что целый рой беспилотников нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Часть из них, сказали поляки, вторглись с территории Белоруссии. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух истребители F-35 и привело системы радиолокации и ПВО в состояние наивысшей готовности. Несколько польских аэропортов были закрыты, в том числе военный хаб стран НАТО – аэропорт Жешув. Из Польши выслали белорусского дипломата. Туск созвал экстренное заседание Совета министров аж в 8 утра. Президент страны Кароль Навроцкий решил провести срочное совещание в Совете национальной безопасности с участием премьера.



Пафос зашкаливал: мол, впервые в истории самолеты НАТО атаковали угрозу в воздушном пространстве союзника (то есть Польши). И якобы это первый случай, когда "российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО" (официальных доказательств того, что дроны были именно российскими, разумеется, нет). Якобы системы ПВО НАТО Patriot обнаружили беспилотники с помощью радаров, но не открыли по ним огонь. Но польские истребители F-16, нидерландские F-35 и итальянские самолеты раннего предупреждения AWACS сделали свое дело: несколько БПЛА были сбиты. Туск обвинил в произошедшем Россию и запросил консультацию союзников согласно 4-й статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас и Зеленский так же дружно заявили, что это Россия специально атаковала дронами несчастную Польшу. При этом Киев, как несложно догадаться, призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты и над Украиной тоже.



Что произошло на самом деле? "МК" разбирался в этом в интервью с политологом, бывшим руководителем Российско-польского центра диалога и согласия Юрием Бондаренко.



- Юрий Константинович, кому все это выгодно?



- Это категорически не выгодно России и Трампу. Выгодополучатель от этой провокации – конечно, Украина с ее неизбывными попытками втянуть в войну с Россией всю Европу, а желательно все НАТО – то есть переложить груз потерь, страданий и трат на Североатлантический блок. Кроме того – Европа, которой как воздух необходимо перетянуть Трампа на свою сторону, доказать ему, что "с такими агрессорами-людоедами как Путин, дело иметь нельзя", поэтому Трамп должен определиться, с кем он. Трамп уже определился – взял паузу и проигнорировал вопрос на эту тему. Скорее всего, это продлится и дальше.



Подобная провокация нужна Европе, чтобы было сподручнее воровать российские деньги. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на изъятие активов России, находящихся на бельгийской территории – а это 200 миллиардов евро – если Евросоюз разделит юридические риски данного мероприятия. То есть, если уж воровать, так по закону. То, что уже сворованы проценты с наших активов, – это уже как бы само собой разумеется…



Безусловно, ярчайший выгодополучатель здесь – это Польша. Тут надо иметь в виду, что власти Польши не монолитны. Если правительство Дональда Туска – все законченные русофобы и проукраински настроенные польские националисты, то президент страны – тоже ярко выраженный националист, но настроенный явно антиукраински. Так вот, Дональд Туск и его правительство задумали поставить на место президента с его антиукраинскими акциями. Для этого рано утром было созвано совещание, на котором пресс-секретарь правительства Туска заявил, что в Польшу вторглись около девяти дронов. Спустя несколько часов Туск поправил своего пресс-секретаря, сказав, что дронов было "около девятнадцати". Цифра интересная. Сколько их было: восемнадцать с половиной, или восемнадцать и семь десятых? Но орган правительства, центральная газета Польши "Ржечь Посполита" уже уверенно написала, что дронов было по меньшей мере двадцать три. Если дело так пойдет и дальше, к вечеру мы уже получим целый рой дронов.



Туск тут же заявил, что это были дроны российские, часть из которых была запущена по Польше с территории Белоруссии, а как доказательство в польских и украинских СМИ и телеграмм-каналах пошли фотографии сбитых дронов с огромными буквами на крыльях: "ЫЫ". Вот прямо так, на кириллице. Чтобы всем понятно было, что это точно Россия.



Короче говоря, было сделано головотяпство. Исполнение никудышное: в воздух были подняты польские истребители, которые как будто ждали того, что надо срочно отразить атаку российских дронов. И даже, что умилило больше всего, был поднят голландский самолет-заправщик. Надо же истребители, которые только что стартовали, заправить керосином, чтобы они подольше кружили и выискивали беспилотники! Причем, этот заправщик – вот она, евроатлантическая солидарность! – оказался в нужное время в нужном месте… Все это рассчитано на совсем уже убогих людей.



- Кто тут главный провокатор?



- Это польско-украинская провокация. Не думаю, что страны Западной Европы могли на такое пойти. Мероприятие сделано так бездарно.



Но, несмотря на все польско-украинские всхлипывания, это выстрел холостыми патронами. В Европе никто не подхватил подобные завывания кроме Макрона – уже, по сути, сбитого летчика. Он идет на дно, и решил заодно поддержать эту провокацию без доказательств. Остальные лидеры Европы до сих пор ждут определенной реакции Трампа. Однако Трамп демонстративно проигнорировал: отвернулся и пошел дальше. Опыт его не подвел. Он понял, что это просто дешевый трюк, рассчитанный на то, чтобы вывести его из себя.



В итоге Дональд Туск и его правительство показали на весь мир свою никчемность - не только в военном плане, но и в прокси-войнах. Гиена Европы опять промахнулась (сравнение Польши с гиеной приписывают Уинстону Черчиллю, который якобы произнес его в 1938 году). Поляки сели в лужу. Операция "ЫЫ" провалилась. Такого рода провокации надо было делать три года назад, в крайнем случае, год назад. Но сейчас уже все понятно: все ждут, что еще такого дебильного выдумает Украина.



Супротив Путина и Трампа европейцы выглядят слишком мелкотравчато.



- Лозунг "Русские идут!" опять не сработал?



- Он все менее и менее срабатывает в Европе. Мы стоим на грани того, что Трампу наконец надоедят европейские элиты, и он однозначно выступит на стороне правых консервативных партий в Европе на выборах - будь то Германия, Франция, Британия или любая другая страна. И фраза "Русские идут" будет звучать в головах европейцев совсем по-другому. Источник - Военное обозрение

