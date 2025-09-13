 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:45 13.09.2025

Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые
13.09.2025 | Азиз АБДРАИМОВ

Центральная Азия представляет собой регион, обладающий значительными природными ресурсами и большим экономическим потенциалом. Наличие богатых залежей редкоземельных металлов, нефти и газа представляют для центральноазиатских стран прекрасную возможность выйти на новый уровень развития. Одновременно это является и серьезной проблемой для государств региона, не обладающих достаточными возможностями для реализации собственных планов и вынужденных привлекать для этого зарубежных партнеров, большинство из которых заботятся лишь о собственных интересах, в том числе и политического характера. Это, в свою очередь, ведет не только к отсутствию экономического прогресса в странах ЦА, но и наносит катастрофический ущерб их экологии, еще более усиливая зависимость Центральной Азии от иностранных государств и международных организаций.

ЦА всегда виделась странам Запада в качестве своеобразного сырьевого придатка. Поэтому основные внешние инвестиции в регионе были направлены на нефтегазовый сектор и добычу редкоземельных металлов. Например, в Казахстане более 40% иностранных вложений приходится на добывающий сектор и еще 20% – на обрабатывающую промышленность. Узбекистан получает инвестиции преимущественно в энергетическую отрасль, металлургию и химию, а в Киргизии и Таджикистане основным направлением остается горнодобыча. Ситуация в Туркменистане менее зависима от иностранцев, так как страна продолжает оставаться достаточно закрытой, но и здесь сторонние инвестиции почти полностью сосредоточены в сфере энергетики.

Вместе с тем необходимо отметить, что финансовые вложения западных стран в экономику региона отличаются от инвестиций со стороны России и Китая, которые занимаются, помимо всего прочего, развитием инфраструктуры (дороги, ГЭС, ТЭЦ и пр.). Запад, как правило, концентрируется на сферах, где регион имеет богатые природные ресурсы (нефть, газ, металлы), а также проектах некоммерческих и негосударственных структур. При этом нельзя отрицать того факта, что приток зарубежных инвестиций со стороны США, ЕС и их союзников в горнодобычу, химическую и металлургическую промышленность приносит государствам региона неплохой доход, но одновременно создает и серьезные проблемы в сфере охраны окружающей среды из-за слабого контроля, устаревших технологий и отсутствия интереса со стороны западных инвесторов в решении экологических вопросов.

В частности, открытая добыча и переработка руды, которая ведется в большинстве стран Центральной Азии, генерируют большие объемы горных отвалов и так называемых "хвостов", которые содержат токсичные химические реагенты и растворенные тяжелые металлы. Зачастую они неправильно хранятся или разрушаются, что ведет к загрязнению рек и дефициту пресной воды. Особенно это опасно для Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, где наблюдается повышенный спрос на редкоземельные и так называемые "критические" металлы. Кроме того, идущий в последние годы рост химической и нефтехимической промышленности в регионе негативно влияет на качество воздуха, почв и вод.

Если к этому добавить слабую оснащенность предприятий ЦА в сфере экологической безопасности, а также коррупцию и стремление иностранных инвесторов выжать максимальную выгоду из своих проектов, то ситуация и вовсе выглядит угрожающе и уже привела к множеству проблем, которые имеют за собой шлейф не одного года.

Ярким примером экологических проблем в Киргизии является ситуация с проектом по золотодобыче "Кумтор", который начинался еще в 1992 году с канадским энергетическим гигантом Cameco Corporation, позже передавшим свои акции дочерней Centerra Gold Inc. Здесь на протяжении десятилетий иностранные инвесторы не заботились об охране окружающей среды и игнорировали требования Бишкека отказаться от использования взрывчатки в пользу подземной добычи. В начале 2020-х годов стало известно, что в течение многих лет большую часть производственных и бытовых отходов (упаковки от химических реагентов, старые шины и даже автомобили целиком) на руднике вместо переработки просто закапывали в землю, а также сбрасывали отходы с ледников, что поставило под угрозу водные ресурсы целого региона.

Шаг к экологической катастрофе: кто оставил на Кумторе токсичные свалки?

В результате, в 2021 году власти страны ввели внешнее управление "Кумтором" и по суду потребовали от канадцев $3 млрд в пользу государства. Правда, в августе нынешнего года стало известно, что Канада продолжает игнорировать экологический ущерб, а власти этой страны встали на сторону корпорации, что застопорило окончательное решение вопроса. Уже хорошо, что "Кумтор" полностью перешел в руки государства.

С экологическими проблемами из-за деятельности иностранных компаний столкнулся и Казахстан, где иностранные компании представлены в сфере добычи и транспортировки нефти. Например, месторождение Кашаган разрабатывает консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), в который входят Shell, Eni, ExxonMobil, TotalEnergies, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и японская Inpex, а также национальная компания "Казмунайгаз". Здесь Астана на протяжении последнего десятилетия постоянно выявляет различные нарушения в сфере экологии. Так, в 2013 году всего через несколько недель после начала добычи нефти сероводород разъел трубы, соединяющие морское месторождение с материком, что привело к крупному разливу нефти.

Помимо этого, экологи постоянно сообщают о нарушениях и халатности при утилизации высокотоксичных материалов на суше и в море. Все это привело к тому, что в 2023 году власти Казахстана потребовали от крупнейших мировых нефтяных компаний выплаты штрафа на сумму $4,4 млрд. В прошлом году еще три работающие в стране крупные нефтяные структуры с иностранным капиталом – Utility Solutions, "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" – также были оштрафованы на десятки миллионов долларов за экологические нарушения.

Неблагоприятная ситуация наблюдается и в других отраслях казахстанской экономики, где присутствуют иностранные инвесторы. О этом, в частности, свидетельствует недавний доклад некоммерческой исследовательской организации CREA (Центр исследований энергии и чистого воздуха), где упоминается об экологических последствиях работы компании "АрселорМиттал Темиртау" (ArcelorMittal – одно из ведущих в мире металлургических горнодобывающих предприятий с производственными мощностями на четырех континентах и штаб-квартирой в Люксембурге), которая осуществляла свою деятельность в Казахстан с середины 1990-х годов до 2023 года. Отмечалось, что сталелитейный завод вызвал загрязнение воздуха, повлекшее за собой тысячи смертей в окрестностях города Темиртау. Его работа стала причиной сотен преждевременных родов, тысяч случаев астмы у детей, а заболевания, вызванные неблагоприятной экологией вокруг предприятия, за 27 лет привели к экономическим потерям в размере $4,2 млрд. И компенсировать их "АрселорМиттал Темиртау", который был назван президентом Казахстана "самой худшей в истории" компанией и изгнан из страны, не собирается.

(Окончание следует)

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757760300


