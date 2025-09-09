|Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
17:40 13.09.2025
Семью Атамбаева начали выселять из дома в Кой-Таше, заявили дети бывшего президента в соцсетях
Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Ранее власти заявляли, что на месте атамбаевского дома построят детсад и дом престарелых.
Земля, на которой стоит дом, изначально принадлежала государству, но позже бывший президент оформил ее на себя. По решению суда этот участок возвращен государству, сказал глава Госагентства управления госимуществом Тимур Малбашев.
По словам главы Госагентства управления госимуществом Тимура Малбашева, земля, на которой стоит дом, изначально принадлежала государству. Однако позже бывший президент оформил ее на себя. По решению суда этот участок возвращен государству.
"На половине участка построят современный дом престарелых, куда переселят людей из Ысык-Атинского района и Бишкека. На другой половине - детсад на 500 мест для детей из близлежащих сел. Строительные работы начнутся в ближайшие дни и завершатся в следующем году", - сказал Малбашев.
Он добавил, что на месте дома престарелых в Бишкеке построят многоквартирные дома по линии ГИК.
Алмазбек Атамбаев по делу о кой-ташских событиях заочно приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.