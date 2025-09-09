Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)

17:40 13.09.2025

Семью Атамбаева начали выселять из дома в Кой-Таше, заявили дети бывшего президента в соцсетях



Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Ранее власти заявляли, что на месте атамбаевского дома построят детсад и дом престарелых.



Земля, на которой стоит дом, изначально принадлежала государству, но позже бывший президент оформил ее на себя. По решению суда этот участок возвращен государству, сказал глава Госагентства управления госимуществом Тимур Малбашев.



