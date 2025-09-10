 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 13.09.2025
Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
20:58 13.09.2025

10 сентября 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Готовность Узбекистана поставить Казахстану порядка 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии в следующем году указывает на общерегиональное мышление Ташкента. Так считает директор АНО "Сибирское общество международных исследований", заведующий лабораторией "Центр стратегических исследований "Россия – Центральная Азия" Новосибирского госуниверситета экономики и управления Денис Борисов.

По его словам, умение делить ограниченные ресурсы в регионе может стать показательным маркером того, что страны Центральной Азии готовы работать в команде и по другим внешним и внутренним вопросам.

Ради безопасности и развития всех

Договоренность о поставках электроэнергии была достигнута на трехсторонней встрече в кыргызской Чолпон-Ате между энергетическими и водохозяйственными ведомствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Ресурс предназначен для покрытия прогнозируемого дефицита в южном регионе Казахстана в период с марта по декабрь 2026 года во время ремонта ключевых ТЭС республики. При этом в самом Узбекистане традиционно в этот период года происходят частые отключения света.

В интервью Podrobno.uz Борисов обратил внимание на социальную составляющую данной договоренности. В зрелом обществе, напомнил он, важно умение делиться ограниченными ресурсами ради безопасности и развития всех.

"Очевидно, что готовность Узбекистана подставить "девятисотмиллионнокиловаттное плечо" Казахстану во время экстренных ремонтов ТЭС, несмотря на собственные проблемы, показывает, что Ташкент на практике демонстрирует общерегиональное мышление – готовность делиться", – сказал эксперт.

Подобные, на первый взгляд, рядовые встречи Борисов рассматривает как пример того, что страны региона способны согласовывать совместные действия по сложным хозяйственным вопросам. И если политики во время контактов на высшем уровне говорят про безопасность и развитие, то в повседневной жизни эти абстрактные категории обретают конкретные формы – вода и электричество.

Если самим не хватит

При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что Казахстану будет сложно подставить плечо, если в самом Узбекистане пропадет свет. Оттого, считает он, стратегически важен проект единого энергетического кольца Центральной Азии.

Он напоминает, идея уходит корнями в советский период, когда водоизбыточные Кыргызстан и Таджикистан обеспечивали энергосистему гидроресурсами, а вододефицитные Казахстан и Узбекистан – углем и газом. После распада СССР эта система распалась из-за политических разногласий, налоговых и тарифных барьеров.

С инициативой восстановить энергокольцо выступил в 2015 году Узбекистан. Ее поддержал Казахстан, Кыргызстан, а позже и Таджикистан. Однако система пока неполная: на территории Казахстана она охватывает лишь юг, тогда как север страны питается напрямую из России.

Для его полноценной работы на сегодняшний день необходимы новые линии электропередачи между севером и югом Казахстана и согласованные поставки из России. Первое – уже начали строить, второе – согласовали, уточнил Борисов.

По его словам, речь идет о формировании центральноазиатско-российского энергокольца, которое позволит компенсировать сезонные дисбалансы – избыток гидроэнергии летом и дефицит зимой. Это обеспечит странам региона новый уровень энергетической безопасности.

"Россия здесь не внешний наблюдатель, а полноправный участник процесса. Важно было добиться принципиального согласия всех центральноазиатских стран. Мы видим, что на встрече в Чолпон-Ате это согласие было зафиксировано: договорились, что Казахстан и Узбекистан будут поставлять электричество Кыргызстану, а также обеспечат транзит энергии из России через свои сети", – сказал аналитик.

В перспективе, считает он, энергокольцо – это не только технологический, но и интеграционный проект. В узком смысле он создает условия для более тесного сотрудничества стран Центральной Азии и России, а в широком – для формирования единого энергетического пространства всей Евразии.

Энергия для Афганистана

Параллельно Узбекистан участвует в модернизации энергетической инфраструктуры Афганистана. Соглашения, подписанные в Кабуле 6 сентября, предусматривают строительство ЛЭП и подстанций напряжением 220–500 киловольт до первого квартала 2027 года.

По мнению Борисова, это открывает Узбекистану три ключевые перспективы.

"Вовлечение Афганистана в инфраструктурные проекты повышает устойчивость трансафганских маршрутов, через которые Ташкент рассчитывает выйти к рынкам Южной Азии. А контролируя энергопоставки, Узбекистан получает возможность гибко воздействовать на Кабул и закрепляет за собой роль ведущего посредника между Центральной и Южной Азией", – отметил он.

Исламская республика в прошлые десятилетия рассматривалась как военный вызов, сегодня же акцент сместился в экономическую плоскость. Важным представляется согласовать и гармонизировать планы социально-экономического развития правительства талибов с имеющимися стратегиями других стран Центральной Азии.

"Здесь три ключевых момента: включение Афганистана с его каналом Куш-Тепа в водную дипломатию; развитие трансафганских логистических маршрутов для связывания Центральной Азии с Южной Азией и Ближним Востоком; общая стабилизация социально-экономической ситуации в Афганистане", – пояснил аналитик.

Красной линией через все эти задачи проходит вопрос обеспечения электроэнергией. Афганистан полностью зависит от поставок электричества из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Соответственно, уверен Борисов, афгано-узбекское сотрудничество в энергетической сфере имеет прямое отношение к планам электрификации железнодорожных путей, а также косвенно позволяет Ташкенту более мотивированно подключать афганские власти к другим дипломатическим трекам.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757786280


