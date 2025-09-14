Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев

14.09.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ



Европейский союз не мог не обратить внимания на то, что на полях недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась двусторонняя встреча главы Узбекистана Шавката Мирзиеева и лидера России Владимира Путина, во время которой стороны обсудили дальнейшее расширение и укрепление узбекско-российских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание практической реализации договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах на высшем уровне. В процессе теплого общения была подчеркнута необходимость скоординированных мер для поддержания динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ускорения подготовки и реализации проектов в приоритетных секторах экономики, развития региональной кооперации, в том числе через совместные промышленные парки. Кроме того, руководители отметили плодотворное гуманитарное взаимодействие между странами, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, а также обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки.



Безусловно, вышеназванные аспекты, особенно дальнейшее расширение и укрепление узбекско-российских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, не прошли мимо внимания чиновников ЕС. Оттого параллельно в интернет-пространстве завирусилась информация о том, что 24 октября в Брюсселе планируется подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом.



В пафосном послании президента Европейского совета Антониу Кошты Шавкату Мирзиееву так и говорится, мол, "с нетерпением жду встречи с Вами осенью этого года в Брюсселе, где у нас будет возможность продолжить обмен мнениями по случаю подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Узбекистаном" (СРПС).



Напомним, что действующее соглашение было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году. Оно охватывает политический диалог, сотрудничество в сфере демократии и прав человека, культурные связи, финансовое и техническое взаимодействие, инвестиции, торговлю товарами и услугами, а также защиту интеллектуальной собственности. Однако данный документ имеет ограниченный характер, и многие его положения требуют уточнения в рамках двусторонних договоренностей.



В июле 2017 года Ташкент предлагал ЕС подготовить новое соглашение: переговоры начались в феврале 2019 года, прошло десять раундов, завершившихся в июне 2022 года, в результате чего в июле того же года документ был парафирован.



По оценке ряда местных экспертов, новое СРПС охватывает более широкий спектр вопросов по сравнению с нынешним СПС. Данное соглашение больше не является рамочным, а создает полноценный механизм всестороннего взаимодействия между Узбекистаном и ЕС, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества. В него входят положения, связанные с торговлей и сопутствующими вопросами, включая таможенное администрирование, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, конкуренцию, урегулирование споров и другие области. Кроме того, будет значительно расширен спектр взаимодействия в сферах инвестиционного сотрудничества, торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью с учетом основополагающих правил ВТО.



СРПС включает в себя такие новые сферы, как вопросы внешней политики, безопасности, предотвращения конфликтов и управления кризисами, защиты персональных данных, предоставления убежища и управления границами, борьбы с нелегальной миграцией, организованной преступностью и коррупцией, противодействия терроризму.



Жаль, что руководство республики не видит, что "расширенное партнерство" еще сильнее затягивает Ташкент в финансовую и иную петлю, ставя в полную зависимость не только от Европейского союза, но и всего коллективного Запада. Такой же близорукостью отличаются, увы, и другие страны региона. Пользуясь этим, высшее руководство ЕС – президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – еще весной этого года сделали все, чтобы вывести отношения между двумя регионами на уровень стратегического партнерства.



Дело было в Самарканде 4-5 апреля, где прошел первый в истории саммит Европейского союза и стран Центральной Азии. Кроме президента РУз, в нем приняли участие лидеры оставшихся четырех государств региона – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.



Для справки: Казахстан подписал аналогичное соглашение с ЕС в 2015 году и оно вступило в силу в 2020 году. В 2024 году подобный документ был заключен с Кыргызстаном.



Но помимо двусторонних переговоров не только с Узбекистаном, но и другими центральноазиатскими государствами, в процессе первого саммита ЕС с ЦА была подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве, в которой стороны зафиксировали намерение работать сразу по нескольким направлениям.



Во-первых, особое внимание было уделено логистике и транспортным маршрутам. ЕС пообещал 10 млрд евро для развития Транскаспийского и Среднего коридоров, которые помогут связать Европу и Азию в обход России.



Во-вторых, одной из ключевых тем саммита стал климатический форум, в рамках которого лидеры подтвердили необходимость совместных усилий в борьбе с экологическими вызовами. Так, Узбекистан заявил о планах к 2030 году получать более половины своей энергии из возобновляемых источников. Также были озвучены инициативы по созданию зеленого пояса Центральной Азии, внедрению углеродных кредитов и открытию секретариата инициатив ЕС по климату в Ташкенте.



В-третьих, стороны договорились о совместной работе по укреплению границ и предотвращению обхода санкций, а также предложили создать специализированный диалог по борьбе с дезинформацией.



В-четвертых, был озвучен план по расширению присутствия Европейского инвестиционного банка в регионе, а также обсужден вопрос сотрудничества в области водных ресурсов, цифровизации и добычи критически важного сырья. Узбекистан и Туркменистан подтвердили свои намерения вступить во Всемирную торговую организацию.



В-пятых, все стороны подтвердили свою приверженность свободе слова, правам женщин и детей, а также поддержке независимых СМИ и правозащитных организаций.



Учитывая вышеназванные стратегические векторы для "сотрудничества", понятно, что, на фоне проходящей спецоперации на Украине со всеми вытекающими отсюда рестрикциями в отношении Москвы Брюссель пытается полностью отмежевать регион в целом и каждую из стран ЦА в отдельности от России, да и от Китая тоже.



Остается только надеяться на то, что руководство стран ЦА все же осознает, в общем-то, очевидный факт: регион является для Евросоюза банальным пространством для удовлетворения его шкурных интересов в плане диверсификации поставок энергии и ресурсов, а также навязывания псевдодемократических либеральных ценностей, чуждых местному населению.