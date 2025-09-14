 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.09.2025
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
00:45 14.09.2025

Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство"
14.09.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ

Европейский союз не мог не обратить внимания на то, что на полях недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась двусторонняя встреча главы Узбекистана Шавката Мирзиеева и лидера России Владимира Путина, во время которой стороны обсудили дальнейшее расширение и укрепление узбекско-российских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание практической реализации договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах на высшем уровне. В процессе теплого общения была подчеркнута необходимость скоординированных мер для поддержания динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ускорения подготовки и реализации проектов в приоритетных секторах экономики, развития региональной кооперации, в том числе через совместные промышленные парки. Кроме того, руководители отметили плодотворное гуманитарное взаимодействие между странами, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, а также обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки.

Безусловно, вышеназванные аспекты, особенно дальнейшее расширение и укрепление узбекско-российских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, не прошли мимо внимания чиновников ЕС. Оттого параллельно в интернет-пространстве завирусилась информация о том, что 24 октября в Брюсселе планируется подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом.

В пафосном послании президента Европейского совета Антониу Кошты Шавкату Мирзиееву так и говорится, мол, "с нетерпением жду встречи с Вами осенью этого года в Брюсселе, где у нас будет возможность продолжить обмен мнениями по случаю подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Узбекистаном" (СРПС).

Напомним, что действующее соглашение было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году. Оно охватывает политический диалог, сотрудничество в сфере демократии и прав человека, культурные связи, финансовое и техническое взаимодействие, инвестиции, торговлю товарами и услугами, а также защиту интеллектуальной собственности. Однако данный документ имеет ограниченный характер, и многие его положения требуют уточнения в рамках двусторонних договоренностей.

В июле 2017 года Ташкент предлагал ЕС подготовить новое соглашение: переговоры начались в феврале 2019 года, прошло десять раундов, завершившихся в июне 2022 года, в результате чего в июле того же года документ был парафирован.

По оценке ряда местных экспертов, новое СРПС охватывает более широкий спектр вопросов по сравнению с нынешним СПС. Данное соглашение больше не является рамочным, а создает полноценный механизм всестороннего взаимодействия между Узбекистаном и ЕС, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества. В него входят положения, связанные с торговлей и сопутствующими вопросами, включая таможенное администрирование, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, конкуренцию, урегулирование споров и другие области. Кроме того, будет значительно расширен спектр взаимодействия в сферах инвестиционного сотрудничества, торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью с учетом основополагающих правил ВТО.

СРПС включает в себя такие новые сферы, как вопросы внешней политики, безопасности, предотвращения конфликтов и управления кризисами, защиты персональных данных, предоставления убежища и управления границами, борьбы с нелегальной миграцией, организованной преступностью и коррупцией, противодействия терроризму.

Жаль, что руководство республики не видит, что "расширенное партнерство" еще сильнее затягивает Ташкент в финансовую и иную петлю, ставя в полную зависимость не только от Европейского союза, но и всего коллективного Запада. Такой же близорукостью отличаются, увы, и другие страны региона. Пользуясь этим, высшее руководство ЕС – президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – еще весной этого года сделали все, чтобы вывести отношения между двумя регионами на уровень стратегического партнерства.

Дело было в Самарканде 4-5 апреля, где прошел первый в истории саммит Европейского союза и стран Центральной Азии. Кроме президента РУз, в нем приняли участие лидеры оставшихся четырех государств региона – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.

Для справки: Казахстан подписал аналогичное соглашение с ЕС в 2015 году и оно вступило в силу в 2020 году. В 2024 году подобный документ был заключен с Кыргызстаном.

Но помимо двусторонних переговоров не только с Узбекистаном, но и другими центральноазиатскими государствами, в процессе первого саммита ЕС с ЦА была подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве, в которой стороны зафиксировали намерение работать сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, особое внимание было уделено логистике и транспортным маршрутам. ЕС пообещал 10 млрд евро для развития Транскаспийского и Среднего коридоров, которые помогут связать Европу и Азию в обход России.

Во-вторых, одной из ключевых тем саммита стал климатический форум, в рамках которого лидеры подтвердили необходимость совместных усилий в борьбе с экологическими вызовами. Так, Узбекистан заявил о планах к 2030 году получать более половины своей энергии из возобновляемых источников. Также были озвучены инициативы по созданию зеленого пояса Центральной Азии, внедрению углеродных кредитов и открытию секретариата инициатив ЕС по климату в Ташкенте.

В-третьих, стороны договорились о совместной работе по укреплению границ и предотвращению обхода санкций, а также предложили создать специализированный диалог по борьбе с дезинформацией.

В-четвертых, был озвучен план по расширению присутствия Европейского инвестиционного банка в регионе, а также обсужден вопрос сотрудничества в области водных ресурсов, цифровизации и добычи критически важного сырья. Узбекистан и Туркменистан подтвердили свои намерения вступить во Всемирную торговую организацию.

В-пятых, все стороны подтвердили свою приверженность свободе слова, правам женщин и детей, а также поддержке независимых СМИ и правозащитных организаций.

Учитывая вышеназванные стратегические векторы для "сотрудничества", понятно, что, на фоне проходящей спецоперации на Украине со всеми вытекающими отсюда рестрикциями в отношении Москвы Брюссель пытается полностью отмежевать регион в целом и каждую из стран ЦА в отдельности от России, да и от Китая тоже.

Остается только надеяться на то, что руководство стран ЦА все же осознает, в общем-то, очевидный факт: регион является для Евросоюза банальным пространством для удовлетворения его шкурных интересов в плане диверсификации поставок энергии и ресурсов, а также навязывания псевдодемократических либеральных ценностей, чуждых местному населению.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757799900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты обсудили план реализации Послания Главы государства и разработки новых законов
- В Мажилисе прошла презентация проектов республиканского бюджета и объемов трансфертов общего характера
- От деколонизации к русофобии
- Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации турецких и казахстанских бизнесменов
- Кадровые перестановки
- Экономические проблемы
- Аида Балаева приняла участие в работе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
- Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
- Нет оптимизма… Обзор казахской прессы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  