Воскресенье, 14.09.2025
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
02:08 14.09.2025

Марат Исабаев
13.09.2025

Мы сыграли как турки и лучше молдован, но еще страшно далеки от чемпионата мира

Прошли очередные футбольные баталии в рамках отбора на мировое первенство 2026 года. Южная Америка уже практически определилась со своими представителями (лишь Боливия будет доказывать свою состоятельность в межконтинентальных стыковых матчах). Азиатская конфедерация также делегировала уже большинство команд из отведенной для нее квоты. А вот у многих африканских и европейских сборных все еще впереди.

Конечно же, не все команды входят в число реальных соискателей путевок: есть гранды, стабильно из цикла в цикл уверенно преодолевающие отборочный барьер, середнячки, которым иногда удается попасть в число участников финальной стадии, и аутсайдеры, вместе со своими болельщиками лишь мечтающие попасть туда.

В последнюю группу, к сожалению, перманентно входим и мы, казахстанцы, вместе со своей безнадежной сборной. Очередной поход завершился досрочно. 0:1 дома от Уэльса и шесть безответных голов от Бельгии в гостях вновь отправили нас в мир грез.

Интересно, за что и кому обиднее? Казахстану за 0:6 от Бельгии в гостях или Турции, за те же 0:6 от Испании, но дома? Однако и эти разгромные счета смотрятся намного приличнее 11:1, зафиксированных в матче Норвегия – Молдова. И нам есть с чем сравнивать: мы против Холанда и Ко всего год назад сыграли по нулям. Пусть не в гостях, дома, и тем не менее. В тот памятный для казахстанцев вечер "большого викинга" на поле Центрального стадиона в Алматы никто, в том числе и я, не заметили. А молдаване отхватили от него "покер". Может, хотя бы это станет легким утешением для нынешнего руководства сборной и Федерации футбола. Которые, как я понимаю, сейчас, после прошения об отставке Али Алиева, завершают свои отношения. И теперь возникает вопрос: кто этот очередной тренер-экстремал, готовый рискнуть своей карьерой, а то и репутацией? Возможно, кого-то не испугает совсем недавний горький опыт Станислава Черчесова? Пока же в ожидании иностранного коуча на капитанский мостик казахстанской сборной временно взошел Андрей Карпович - еще одна креатура генерального секретаря Федерации футбола Давида Лории.

Работа тренера национальной сборной - это огромная ответственность, она рискованна, всегда находится под пристальным присмотром общественности, в зоне критики СМИ, и это неудивительно. Из футбольных результатов сборной порой складывается имидж страны в целом.

Возможно поэтому, наши соседи-узбеки так тщательно и скрупулезно выбирают себе нового главного тренера, но у них и задачи намного серьезнее. И что интересно, даже в такую относительно успешную команду опытного специалиста с мировым именем пока привлечь им не удается.

И в завершении возникает вопрос: для чего нашим футбольным функционерам ездить по странам дальнего зарубежья? Для якобы приобретения футбольного опыта? До Узбекистана рукой подать, и то, что там сделано в последние лет десять, можно сделать и у нас: принять закон о футболе, выстроить инфраструктуру, вернуть интернаты или, как принято сейчас - создать академии. А то с призывом президента страны к приватизации клубов у нас начнется повальная отчаянная коммерциализация отрасли, с чем могут прекратить бюджетное субсидирование футбола вообще, в том числе и детского, который, кстати, вперед наших так называемых профессиональных команд, из-за плачевного государственного финансирования, уже давно был вынужден перейти на коммерческие рельсы. Так что и взрослым дяденькам пора бы уже перестать кормиться с рук акимов.

Марат Исабаев

Источник - Check-point.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757804880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты обсудили план реализации Послания Главы государства и разработки новых законов
- В Мажилисе прошла презентация проектов республиканского бюджета и объемов трансфертов общего характера
- От деколонизации к русофобии
- Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации турецких и казахстанских бизнесменов
- Кадровые перестановки
- Экономические проблемы
- Аида Балаева приняла участие в работе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
- Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
- Нет оптимизма… Обзор казахской прессы
