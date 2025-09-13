Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь

Марат Исабаев

Мы сыграли как турки и лучше молдован, но еще страшно далеки от чемпионата мира



Прошли очередные футбольные баталии в рамках отбора на мировое первенство 2026 года. Южная Америка уже практически определилась со своими представителями (лишь Боливия будет доказывать свою состоятельность в межконтинентальных стыковых матчах). Азиатская конфедерация также делегировала уже большинство команд из отведенной для нее квоты. А вот у многих африканских и европейских сборных все еще впереди.



Конечно же, не все команды входят в число реальных соискателей путевок: есть гранды, стабильно из цикла в цикл уверенно преодолевающие отборочный барьер, середнячки, которым иногда удается попасть в число участников финальной стадии, и аутсайдеры, вместе со своими болельщиками лишь мечтающие попасть туда.



В последнюю группу, к сожалению, перманентно входим и мы, казахстанцы, вместе со своей безнадежной сборной. Очередной поход завершился досрочно. 0:1 дома от Уэльса и шесть безответных голов от Бельгии в гостях вновь отправили нас в мир грез.



Интересно, за что и кому обиднее? Казахстану за 0:6 от Бельгии в гостях или Турции, за те же 0:6 от Испании, но дома? Однако и эти разгромные счета смотрятся намного приличнее 11:1, зафиксированных в матче Норвегия – Молдова. И нам есть с чем сравнивать: мы против Холанда и Ко всего год назад сыграли по нулям. Пусть не в гостях, дома, и тем не менее. В тот памятный для казахстанцев вечер "большого викинга" на поле Центрального стадиона в Алматы никто, в том числе и я, не заметили. А молдаване отхватили от него "покер". Может, хотя бы это станет легким утешением для нынешнего руководства сборной и Федерации футбола. Которые, как я понимаю, сейчас, после прошения об отставке Али Алиева, завершают свои отношения. И теперь возникает вопрос: кто этот очередной тренер-экстремал, готовый рискнуть своей карьерой, а то и репутацией? Возможно, кого-то не испугает совсем недавний горький опыт Станислава Черчесова? Пока же в ожидании иностранного коуча на капитанский мостик казахстанской сборной временно взошел Андрей Карпович - еще одна креатура генерального секретаря Федерации футбола Давида Лории.



Работа тренера национальной сборной - это огромная ответственность, она рискованна, всегда находится под пристальным присмотром общественности, в зоне критики СМИ, и это неудивительно. Из футбольных результатов сборной порой складывается имидж страны в целом.



Возможно поэтому, наши соседи-узбеки так тщательно и скрупулезно выбирают себе нового главного тренера, но у них и задачи намного серьезнее. И что интересно, даже в такую относительно успешную команду опытного специалиста с мировым именем пока привлечь им не удается.



И в завершении возникает вопрос: для чего нашим футбольным функционерам ездить по странам дальнего зарубежья? Для якобы приобретения футбольного опыта? До Узбекистана рукой подать, и то, что там сделано в последние лет десять, можно сделать и у нас: принять закон о футболе, выстроить инфраструктуру, вернуть интернаты или, как принято сейчас - создать академии. А то с призывом президента страны к приватизации клубов у нас начнется повальная отчаянная коммерциализация отрасли, с чем могут прекратить бюджетное субсидирование футбола вообще, в том числе и детского, который, кстати, вперед наших так называемых профессиональных команд, из-за плачевного государственного финансирования, уже давно был вынужден перейти на коммерческие рельсы. Так что и взрослым дяденькам пора бы уже перестать кормиться с рук акимов.



