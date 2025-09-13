 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.09.2025
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
12:04 14.09.2025

Politico: Еврокомиссия придумала способ использования активов РФ без их изъятия
Еврокомиссия рассматривает вариант передачи Украине замороженных российских активов в виде долговых расписок, обеспеченных Евросоюзом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
13.09.2025

Представители ЕК предложили эту идею заместителям министров финансов ЕС 11 сентября. По словам собеседников издания, пока никаких решений принято не было, но официальное предложение может быть оформлено в ближайшее время.

Идея ЕК заключается в том, чтобы обменять российские активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. Такой способ не предполагает конфискации активов, что было бы юридически рискованным, поясняют источники газеты. ЕС также рассматривает другие варианты изъятия активов.

В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами.

Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине. Правительство Бельгии и Euroclear предупреждали, что использование самих активов может повлечь юридические проблемы. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не будет конфисковывать российские активы.

***

Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России
Конфискация замороженных активов РФ может обойтись Западу в $285 миллиардов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран.

Сейчас в "Большой семерке" и ЕС действует схема по изъятию доходов от замороженных российских резервов для финансирования кредита Киеву на 50 миллиардов долларов. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины из этих доходов. При этом западные политики периодически призывают напрямую конфисковать активы в интересах киевского режима.

По последним оценкам, в конце 2023 года объем прямых инвестиций ЕС, "Большой семерки", Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику составил 285 миллиардов долларов.

Эта сумма может быть значительно больше, если учитывать запрет на вывод средств из России, действующий для недружественных стран. Официально данные о заблокированных активах на счетах типа "С" не раскрываются.

Так, на Евросоюз пришлось 238 миллиардов долларов, из них 145,4 миллиарда принадлежали Кипру, 21,7 - Франции, 19,2 - Германии. Нидерланды, которые не раскрывают весь объем инвестиций в российскую экономику, потенциально могли владеть средствами примерно на 20,8 миллиарда долларов. Среди других крупнейших европейских инвесторов оказались Италия (12,6 миллиарда) и Австрия (6,9 миллиарда). Остальные члены ЕС вложили еще 11,5 миллиарда.

Среди стран G7 крупнейшим инвестором в российскую экономику стали США - по последним доступным данным, американские активы в России достигали примерно 7,7 миллиарда долларов. Далее идет Япония - 4,8 миллиарда, Канада - 3,9, Британия - три.

Активы Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере ЕС, на конец 2023-го составляли 27,5 миллиарда и 43 миллиона долларов соответственно. Австралия в декабре прошлого года имела инвестиции на 400 миллионов.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России - примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы.

В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757840640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты обсудили план реализации Послания Главы государства и разработки новых законов
- В Мажилисе прошла презентация проектов республиканского бюджета и объемов трансфертов общего характера
- От деколонизации к русофобии
- Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации турецких и казахстанских бизнесменов
- Кадровые перестановки
- Экономические проблемы
- Аида Балаева приняла участие в работе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
- Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
- Нет оптимизма… Обзор казахской прессы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  