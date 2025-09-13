Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы

12:04 14.09.2025

Politico: Еврокомиссия придумала способ использования активов РФ без их изъятия

Еврокомиссия рассматривает вариант передачи Украине замороженных российских активов в виде долговых расписок, обеспеченных Евросоюзом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

13.09.2025



Представители ЕК предложили эту идею заместителям министров финансов ЕС 11 сентября. По словам собеседников издания, пока никаких решений принято не было, но официальное предложение может быть оформлено в ближайшее время.



Идея ЕК заключается в том, чтобы обменять российские активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. Такой способ не предполагает конфискации активов, что было бы юридически рискованным, поясняют источники газеты. ЕС также рассматривает другие варианты изъятия активов.



В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами.



Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине. Правительство Бельгии и Euroclear предупреждали, что использование самих активов может повлечь юридические проблемы. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не будет конфисковывать российские активы.



***



Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России

Конфискация замороженных активов РФ может обойтись Западу в $285 миллиардов



МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран.



Сейчас в "Большой семерке" и ЕС действует схема по изъятию доходов от замороженных российских резервов для финансирования кредита Киеву на 50 миллиардов долларов. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины из этих доходов. При этом западные политики периодически призывают напрямую конфисковать активы в интересах киевского режима.



По последним оценкам, в конце 2023 года объем прямых инвестиций ЕС, "Большой семерки", Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику составил 285 миллиардов долларов.



Эта сумма может быть значительно больше, если учитывать запрет на вывод средств из России, действующий для недружественных стран. Официально данные о заблокированных активах на счетах типа "С" не раскрываются.



Так, на Евросоюз пришлось 238 миллиардов долларов, из них 145,4 миллиарда принадлежали Кипру, 21,7 - Франции, 19,2 - Германии. Нидерланды, которые не раскрывают весь объем инвестиций в российскую экономику, потенциально могли владеть средствами примерно на 20,8 миллиарда долларов. Среди других крупнейших европейских инвесторов оказались Италия (12,6 миллиарда) и Австрия (6,9 миллиарда). Остальные члены ЕС вложили еще 11,5 миллиарда.



Среди стран G7 крупнейшим инвестором в российскую экономику стали США - по последним доступным данным, американские активы в России достигали примерно 7,7 миллиарда долларов. Далее идет Япония - 4,8 миллиарда, Канада - 3,9, Британия - три.



Активы Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере ЕС, на конец 2023-го составляли 27,5 миллиарда и 43 миллиона долларов соответственно. Австралия в декабре прошлого года имела инвестиции на 400 миллионов.



Ситуация с российскими активами



После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России - примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.



В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.



В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы.



В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.