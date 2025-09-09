В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото

12:18 14.09.2025

Фонды комплекса Янги Ахси, входящего в состав Ахсикентского археологического парка, пополнились 68 новыми монетами и 27 книгами.



ТАШКЕНТ, 14 сентября - Sputnik. В Наманганской области археологи обнаружили рукопись VIII века и монеты, отчеканенные в период Аббасидов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.



