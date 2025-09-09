"Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Национальном центре "Россия" прошла официальная жеребьевка международного песенного конкурса "Интервидение". Участники из 23 стран узнавали свой порядковый номер, наливая кипяток из огромного самовара: под воздействием температуры цифры на кружках проявлялись. Тут же можно было попробовать традиционные русские угощения к чаепитию - сушки, баранки. Как проходило торжественное событие - в фотоленте РИА Новости.



Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист страны Shaman (Ярослав Дронов). Он выйдет на сцену девятым и исполнит лирическую композицию Максима Фадеева "Прямо по сердцу". В интервью РИА Новости певец рассказал, что его номер на "Интервидении" всех удивит.



Делегации из стран, участвующих в "Интервидении", рассаживались за столами с традиционными русскими угощениями и пили чай.



Всего на песенный конкурс съехались музыканты из 23 государств. Среди них: Китай, США, Белоруссия, Египет, Сербия и другие.



Чтобы узнать свой номер выступления, конкурсанты подходили к огромному самовару и наливали из него кипяток: под воздействием температуры на кружках выступали цифры.



Финал международного песенного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Исполнители из разных уголков планеты поборются за главный приз - 300 тысяч евро.



В такой последовательности выступят представители стран:

1 - Куба

2 - Кыргызстан

3 - Китай

4 - Египет

5 - США

6 - Кения

7 - Казахстан

8 - ОАЭ

9 - Россия

10 - Бразилия

11 - Таджикистан

12 - Катар

13 - Мадагаскар

14 - Саудовская Аравия

15 - Колумбия

16 - Эфиопия

17 - Венесуэла

18 - Сербия

19 - ЮАР

20 - Вьетнам

21 - Беларусь

22 - Узбекистан

23 - Индия



