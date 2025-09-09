|"Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
16:17 14.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Национальном центре "Россия" прошла официальная жеребьевка международного песенного конкурса "Интервидение". Участники из 23 стран узнавали свой порядковый номер, наливая кипяток из огромного самовара: под воздействием температуры цифры на кружках проявлялись. Тут же можно было попробовать традиционные русские угощения к чаепитию - сушки, баранки. Как проходило торжественное событие - в фотоленте РИА Новости.
Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист страны Shaman (Ярослав Дронов). Он выйдет на сцену девятым и исполнит лирическую композицию Максима Фадеева "Прямо по сердцу". В интервью РИА Новости певец рассказал, что его номер на "Интервидении" всех удивит.
Делегации из стран, участвующих в "Интервидении", рассаживались за столами с традиционными русскими угощениями и пили чай.
Всего на песенный конкурс съехались музыканты из 23 государств. Среди них: Китай, США, Белоруссия, Египет, Сербия и другие.
Чтобы узнать свой номер выступления, конкурсанты подходили к огромному самовару и наливали из него кипяток: под воздействием температуры на кружках выступали цифры.
Финал международного песенного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Исполнители из разных уголков планеты поборются за главный приз - 300 тысяч евро.
В такой последовательности выступят представители стран:
1 - Куба
2 - Кыргызстан
3 - Китай
4 - Египет
5 - США
6 - Кения
7 - Казахстан
8 - ОАЭ
9 - Россия
10 - Бразилия
11 - Таджикистан
12 - Катар
13 - Мадагаскар
14 - Саудовская Аравия
15 - Колумбия
16 - Эфиопия
17 - Венесуэла
18 - Сербия
19 - ЮАР
20 - Вьетнам
21 - Беларусь
22 - Узбекистан
23 - Индия
