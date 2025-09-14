Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев

20:35 14.09.2025 Ватикан против технофеодалов Силиконовой долины: чем искусственный интеллект пугает старейших идеологов планеты

Устремления технократов из окружения Трампа заставляют католический клир заметно нервничать



14.09.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Летом 2025 г. римский папа Лев XIV заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может угрожать человечеству, и сделал эту угрозу важнейшей повесткой на время своего правления. Если верить заявлениям нового главы католического клира, он очень обеспокоен тем, как ИИ может повлиять на человеческое достоинство, честное отношение к людям и рабочие места, и хочет, чтобы "Церковь помогла разобраться с этими новыми вызовами, как это было во времена индустриализации".



Несмотря на усилия таких гигантов Силиконовой долины США, как Google и Microsoft по налаживанию с Ватиканом соответствующего диалога, понтифик выступает за международный договор по регулированию ИИ – шаг, который вызывает сопротивление у заправил IT-индустрии. Уже в своей первой речи перед кардиналами Лев XIV назвал ИИ "величайшей угрозой человеческой свободе и достоинству". Это заявление прозвучало настолько резко, что даже привыкшие к скандалам ватиканские журналисты были ошеломлены.



"Мой предшественник, Лев XIII, в энциклике Rerum Novarum предупреждал об опасностях промышленной революции. Сегодня мы стоим перед новой угрозой. Искусственный интеллект – это не просто инструмент. Он становится новым Левиафаном, который подчиняет себе человеческую волю", – подчеркнул 67-летний понтифик, обращаясь к собравшимся.







Первый американец на Святом Престоле специально выбрал для своего выступления не традиционную Апостольскую библиотеку, а современный Новый зал Синода, будто намеренно подчеркивая, что его слова обращены не только к западнохристианской церкви и ее представителям, но и к миру высоких технологий. Речь главы католического клира, местами почти апокалиптическая, вызвала бурную реакцию.



Озабоченность римского понтифика и его коллег по цеху можно понять: у Ватикана появились в Силиконовой долине очень грозные и высокотехнологичные конкуренты в сфере контроля над мировоззрением "рабов Божьих", как именуют себя многие католики. И они к тому же уже вовсю ведут поиск и создание своего собственного искусственного "Божества" – "Творца" всего сущего.



Буквально за несколько недель до заявлений понтифика Илон Маск запустил компанию xAI, заявив о стремлении "понять истинную природу Вселенной". За амбициозным манифестом, озвученным фронтменом команды, приведшей к власти нынешнего президента США, кроется нечто гораздо большее, чем просто научный интерес. Фактически анонсируется проект, напрямую касающийся глобальной общепланетарной власти, управления восприятием, формирования мировоззрения и архитектуры будущего. И кому, как не Ватикану и его первым лицам, понимать это лучше всех. Тем более что основа мировоззренческого противостояния новых гвельфов и гиббелинов Западного мира ширится и принимает вполне апокалиптичные черты противостояния многообразия (единства во множестве) Слова-Творца и тоталитарности (цифрового всеединства) Числа-Левиафана.



xAI уже внедряет свою модель Grok в цифровую экосистему планеты – от облаков до интерфейсов пользователей. И. Маск позиционирует Grok как систему, нацеленную на "максимальную правду", но на практике модель уже заподозрена в искажениях и манипуляциях. Речь идет о новой форме ИИ – не инструменте, а субъекте. Обсуждается и возможное слияние xAI с Tesla. Это опять же не просто корпоративная сделка, а шаг к глобальной консолидации данных, логистики и управления в руках одного центра. Так закладывается фундамент общепланетарной цифровой гегемонии техно-Левиафана – слияния ИИ, транспорта и коммуникаций под флагом всеединства.



Сам И. Маск не скрывает, что ИИ может быть "экзистенциальной угрозой" человечеству. Но одновременно именно он пытается создать тот самый ИИ, который способен перестроить мировоззрение и реальность во всех социально значимых сферах жизнедеятельности человека – от общественного и индивидуального сознания до экономики и политики. Вопрос не в том, постигнет ли ИИ Вселенную и суть Творца, а в том, кому и насколько будет подвластен результат программируемого "постижения".



Ватикан, католицизм и другие религиозные системы на протяжении долгого времени удерживали власть над большими людскими массами через концепт Бога – Творца – Слова, но теперь эту функцию могут перехватить с помощью Числа и цифр алгоритмы и IT-корпорации. Человечество находится в точке, где заведомо "исчисляемый" искусственный "Бог" – это уже не метафора. Это технологическая перспектива, ставящая под сомнение само понятие свободы выбора.



Подельники Маска из правоглобалистского лагеря, вроде Питера Тиля из Palantir, уже читают лекции на тему библейского Апокалипсиса, пытаясь трактовать соответствующие сюжеты сквозь призму интересов современной IT-индустрии. И заодно уводить общественное внимание от цифрового апокалипсиса, к которому ведут создаваемые ими же самими под видом "технологического прогресса" орудия массовой слежки и тотального контроля концлагерного типа.



В 2024 году компания Palantir заключила соглашение с нынешними властями Израиля с целью "использовать передовые технологии Palantir для поддержки военных операций". Одной из таких технологий является система искусственного интеллекта Lavender, присваивающая палестинцам "цифровой рейтинг" от 1 до 100% на основе вероятности того, что они являются врагами "демократии" (в высшей степени абстрактной и произвольно трактуемой). Погрешность этой системы ИИ составляет якобы "всего 10%" (т. е. как минимум каждый десятый человек объявляется виноватым вообще безо всякой, даже искусственной, вины и приравнивается к преступнику), что оказалось приемлемым для Израиля и Palantir.



Конкуренты Тиля, Маска и Ко из левоглобалистского лагеря, в свою очередь, тоже не скрывают и прямо озвучивают свой план тотального контроля над человечеством (пусть пока и в миниатюре) с помощью ИИ. Советник и претендент на роль нового главы ВЭФ Юваль Ной Харари раскрывая повестку, продвигаемую командой, фронтменом которой он является, заявляет: целью поддерживаемой ими "науки" является не истина, а максимальная власть и управляемость человека, а те, кто владеет данными, контролируют будущее.



Конечная цель – "взлом" людей. Имея достаточно данных и вычислительных мощностей, компактная элита может и должна знать массы лучше, чем они сами себя. При этом, по словам Харари, одно из важнейших событий, которые происходят в мире прямо сейчас, – это переход власти от людей к ИИ, который будет принимать решения о человечестве и его существовании и лишит работы многие миллионы, создав новый "бесполезный класс" – "людей, у которых нет навыков, нужных экономике".



Таким образом, в обоих глобалистских проектах у всего человечества крадется даже сама возможность правильного и гармоничного развития и одновременного познания человеком себя, в том числе как подобия Творца, и природы вокруг, как нераздельного и единого целого. Это хотят своровать у всех людей, чтобы взамен вложить фактически насильственным образом (ключевыми жертвами такого насилия являются сознание и подсознание человека) совершенно чуждые, далекие, абсурдные и психопатические идеи, порожденные и подкрепленные с помощью алгоритмов и ИИ.



Новый глава католического клира уверяет мир, что в этих раскладах его и возглавляемую им церковь очень волнует угроза человеческому достоинству. На самом деле Ватикан крайне обеспокоен тем, что Вашингтон и технофеодалы Силиконовой долины пытаются отнять у понтифика и кардиналов ведущую роль в сфере контроля и формирования мировоззрения огромных человеческих масс, в которой идеологи в рясах традиционно доминировали на протяжении тысячелетий.



Заодно вашингтонский округ Колумбия (центр управления общепланетарным жандармом в лице США) может сосредоточить в своих руках как минимум две из трех сверхфункций глобального управления – силовую и идеологическую. Третья – экономическая – пока все еще контролируется лондонским Сити. Однако команда правых техноглобалистов, стоящих за Трампом, может прибрать к рукам и эту сверхфункцию, сосредоточив с помощью ИИ и алгоритмов в округе Колумбия и столице США также экономический функционал Сити и идеологический – Ватикана.



На очередном собрании Бильдербергского клуба в мае уже озвучили прогнозы, что интернет и все IT-технологии в ближайшие два года претерпят глобальные и драматичные изменения, способные полностью преобразить всю экономическую жизнь общества, "переорганизовав" ее вокруг систем ИИ. В ходе этой масштабной IT-перестройки т. н. персональные цифровые ИИ-ассистенты ("виртуальные помощники") должны заменить интернет-браузеры и поисковые системы, сами ассистенты станут почти моментально писать под заказ любые программы и маркетинговые планы и т. д. При этом ни один бизнес не сможет работать без рекомендаций персонального ассистента и написанного им кода. Весь бизнес будет организован вокруг таких мини-экосистем, подключенных к большим экосистемам типа Сбербанка и Озона. В дальнейшем персональные ИИ-ассистенты станут цифровыми двойниками личности, заменяя паспорт, медкарту, трудовую книжку, банковский счет и т. д.



Именно на это направлен один из первых президентских указов Д. Трампа, провозгласивший в начале 2025 года курс на превращение США в "мировую столицу" искусственного интеллекта. И, судя по нервной реакции верхушки католического клира и лично римского понтифика, такие перспективы устраивают далеко не всех даже в верхах правоориентированных глобалистских элит, которые традиционно опекаются и духовно окормляются Ватиканом. Источник - Фонд стратегической культуры

