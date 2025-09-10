Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям

21:48 14.09.2025

"Я спросил у человека из ФБР, как часто бывает так, что отец, родители, даже зная о вине своего сына, сообщают о нем [в правоохранительные органы]? И он ответил: "Почти никогда".



Президент США добавил, что Тайлер Робинсон радикализировался и сошел с ума, что стало ударом для его родителей-консерваторов.



Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сейчас в тюрьме. Он отказывается сотрудничать со следствием и не признает вину.



