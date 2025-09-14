 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
09:12  Казахстан и Пакистан подтвердили приверженность укреплению партнерства
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
22:38 14.09.2025

Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
США призывают ЕС отказаться от российского газа

14 сентября 2025

Президент США Дональд Трамп продолжает попытки вытеснить российские нефть и газ с мировых рынков и заместить их собственными поставками. В настоящее время максимальное давление оказывается на Индию, от которой требуют полностью отказаться от российской нефти под угрозой сохранения 50-процентных пошлин и возможного ввода дополнительных мер со стороны ЕС. Удастся ли США выдавить российские энергоносители с международного рынка и как сейчас диверсифицируются поставки - в разборе "Известий".

Торговая война на рынке нефти

• Чтобы вытеснить российские энергоносители с рынка, США увеличивает давление на крупнейших покупателей российской нефти - Китай и Индию. США потребовали от стран Евросоюза ввести пошлины до 100% против Индии и Китая за закупку российской нефти, но Европа пока не дала своего согласия на такие меры. Основными импортерами российской нефти Urals в самом Евросоюзе являются Венгрия и Словакия, доля потребления российской нефти в этих странах эквивалентна 3% спроса на топливо в ЕС.

• Вашингтон предупредил Индию, что в случае полного отказа от российской нефти пошлины на поставки индийских товаров ритейлерам в США сократятся вдвое - до 25 %. Для Нью-Дели, который переживает спад потребления внутри страны, это существенная скидка, ведь основной удар американских пошлин пришелся по тем отраслям, где занята большая часть населения.

• На фоне растущего давления США крупнейший частный портовый оператор Adani Group, в управлении которого находятся 14 портов в Индии, запретил заход танкеров из стран, находящихся под санкциями. Индийские импортеры начали требовать от российских продавцов увеличить скидки в пять раз, из-за чего некоторые поставщики перенаправили танкеры в Китай. Несмотря на это, эксперты сомневаются, что Индия решит полностью отказаться от российского топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране строились с участием российских инвестиций и рассчитаны на характеристики и качество нефти Urals (о том, почему Индии невыгодно отказываться от российской нефти, мы писали здесь).

• Китай вряд ли откажется от поставок российской нефти, несмотря на угрозу высоких пошлин со стороны США. Пекин заинтересован в стабильных поставках энергоресурсов, к которым относится нефть, а основную часть этого топлива он получает из России.

• Даже такой надежный союзник США, как Япония, не готов пожертвовать своей энергетической безопасностью в угоду старшему партнеру. Несмотря на объявленное Японией снижение потолка цены на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель, который начнет действовать в отношении новых контрактов с 13 сентября, эта мера не распространяется на марку сырой нефти Sakhalin Blend, которая занимает 9% импорта сжиженного природного газа (СПГ) в страну. Эта нефть является побочным продуктом производства СПГ на проекте "Сахалин-2", акционерами которого являются японские компании Mitsui и Mitsubishi (22,5% акций).

Вытеснение российского газа из Европы и "Сила Сибири"

• США добились официального обещания Евросоюза полностью отказаться от российского газа с 2027 года: заместить поставки должен американский СПГ. Это требование согласуется с обязательствами ЕС в рамках европейско-американского соглашения о торговле в течение трех лет закупить американские СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на $750 млрд.

• При этом ограничения на поставки российских энергоносителей были исключены из готовящегося пакета санкций ЕС. В текущем году около 13% всего СПГ, приобретаемого Евросоюзом, будет обеспечено российскими поставками.

• Вытеснение России с европейского газового рынка привело к укреплению ее связей с Китаем. Сейчас российский СПГ является главным конкурентом американского сжиженного газа на азиатском рынке. Благодаря поставкам по российско-китайскому газопроводу "Сила Сибири" Китай на сегодня является мировым лидером по закупкам трубопроводного природного газа.

• Планы Запада об экономической изоляции России нарушила новость о заключении Россией и Китаем договора о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2". Новый газопровод будет проходить через Монголию и станет самым крупным газовым проектом в мире (подробнее о строительстве газопровода мы рассказывали здесь). Ожидается, что по нему будет перекачиваться до 50 млрд кубометров газа в год, что сопоставимо с емкостью подводного газопровода "Северный поток – 1", разрушенного в результате теракта.

Последствия для России

• Несмотря на неизбежные сложности, связанные с поиском новых путей осуществления международных поставок, вытеснить российские энергоносители с мирового рынка уже невозможно. К тому же американская сланцевая нефть даже по себестоимости гораздо дороже российского аналога. Дополнительные рынки сбыта российского топлива могут быть найдены в Африке и Азии.

• Санкционное давление и попытки вытеснить российскую нефть с мировых рынков должны стать толчком для развития нефтепереработки и химической промышленности внутри страны. В настоящее время главным препятствием для создания новых производств является достаточно высокая ключевая ставка, которая сделала кредитование бизнеса слишком дорогим, но Центробанк уже обозначил курс на смягчение денежно-кредитной политики.

При подготовке материала "Известия" беседовали с:
доктором экономических наук, профессором, деканом экономического факультета РУДН Инной Андроновой;
доктором экономических наук, профессором Финансового университета Александром Сафоновым.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757878680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты обсудили план реализации Послания Главы государства и разработки новых законов
- В Мажилисе прошла презентация проектов республиканского бюджета и объемов трансфертов общего характера
- От деколонизации к русофобии
- Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации турецких и казахстанских бизнесменов
- Кадровые перестановки
- Экономические проблемы
- Аида Балаева приняла участие в работе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
- Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
- Нет оптимизма… Обзор казахской прессы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  