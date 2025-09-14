Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор

США призывают ЕС отказаться от российского газа



14 сентября 2025



Президент США Дональд Трамп продолжает попытки вытеснить российские нефть и газ с мировых рынков и заместить их собственными поставками. В настоящее время максимальное давление оказывается на Индию, от которой требуют полностью отказаться от российской нефти под угрозой сохранения 50-процентных пошлин и возможного ввода дополнительных мер со стороны ЕС. Удастся ли США выдавить российские энергоносители с международного рынка и как сейчас диверсифицируются поставки - в разборе "Известий".



Торговая война на рынке нефти



• Чтобы вытеснить российские энергоносители с рынка, США увеличивает давление на крупнейших покупателей российской нефти - Китай и Индию. США потребовали от стран Евросоюза ввести пошлины до 100% против Индии и Китая за закупку российской нефти, но Европа пока не дала своего согласия на такие меры. Основными импортерами российской нефти Urals в самом Евросоюзе являются Венгрия и Словакия, доля потребления российской нефти в этих странах эквивалентна 3% спроса на топливо в ЕС.



• Вашингтон предупредил Индию, что в случае полного отказа от российской нефти пошлины на поставки индийских товаров ритейлерам в США сократятся вдвое - до 25 %. Для Нью-Дели, который переживает спад потребления внутри страны, это существенная скидка, ведь основной удар американских пошлин пришелся по тем отраслям, где занята большая часть населения.



• На фоне растущего давления США крупнейший частный портовый оператор Adani Group, в управлении которого находятся 14 портов в Индии, запретил заход танкеров из стран, находящихся под санкциями. Индийские импортеры начали требовать от российских продавцов увеличить скидки в пять раз, из-за чего некоторые поставщики перенаправили танкеры в Китай. Несмотря на это, эксперты сомневаются, что Индия решит полностью отказаться от российского топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране строились с участием российских инвестиций и рассчитаны на характеристики и качество нефти Urals (о том, почему Индии невыгодно отказываться от российской нефти, мы писали здесь).



• Китай вряд ли откажется от поставок российской нефти, несмотря на угрозу высоких пошлин со стороны США. Пекин заинтересован в стабильных поставках энергоресурсов, к которым относится нефть, а основную часть этого топлива он получает из России.



• Даже такой надежный союзник США, как Япония, не готов пожертвовать своей энергетической безопасностью в угоду старшему партнеру. Несмотря на объявленное Японией снижение потолка цены на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель, который начнет действовать в отношении новых контрактов с 13 сентября, эта мера не распространяется на марку сырой нефти Sakhalin Blend, которая занимает 9% импорта сжиженного природного газа (СПГ) в страну. Эта нефть является побочным продуктом производства СПГ на проекте "Сахалин-2", акционерами которого являются японские компании Mitsui и Mitsubishi (22,5% акций).



Вытеснение российского газа из Европы и "Сила Сибири"



• США добились официального обещания Евросоюза полностью отказаться от российского газа с 2027 года: заместить поставки должен американский СПГ. Это требование согласуется с обязательствами ЕС в рамках европейско-американского соглашения о торговле в течение трех лет закупить американские СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на $750 млрд.



• При этом ограничения на поставки российских энергоносителей были исключены из готовящегося пакета санкций ЕС. В текущем году около 13% всего СПГ, приобретаемого Евросоюзом, будет обеспечено российскими поставками.



• Вытеснение России с европейского газового рынка привело к укреплению ее связей с Китаем. Сейчас российский СПГ является главным конкурентом американского сжиженного газа на азиатском рынке. Благодаря поставкам по российско-китайскому газопроводу "Сила Сибири" Китай на сегодня является мировым лидером по закупкам трубопроводного природного газа.



• Планы Запада об экономической изоляции России нарушила новость о заключении Россией и Китаем договора о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2". Новый газопровод будет проходить через Монголию и станет самым крупным газовым проектом в мире (подробнее о строительстве газопровода мы рассказывали здесь). Ожидается, что по нему будет перекачиваться до 50 млрд кубометров газа в год, что сопоставимо с емкостью подводного газопровода "Северный поток – 1", разрушенного в результате теракта.



Последствия для России



• Несмотря на неизбежные сложности, связанные с поиском новых путей осуществления международных поставок, вытеснить российские энергоносители с мирового рынка уже невозможно. К тому же американская сланцевая нефть даже по себестоимости гораздо дороже российского аналога. Дополнительные рынки сбыта российского топлива могут быть найдены в Африке и Азии.



• Санкционное давление и попытки вытеснить российскую нефть с мировых рынков должны стать толчком для развития нефтепереработки и химической промышленности внутри страны. В настоящее время главным препятствием для создания новых производств является достаточно высокая ключевая ставка, которая сделала кредитование бизнеса слишком дорогим, но Центробанк уже обозначил курс на смягчение денежно-кредитной политики.



При подготовке материала "Известия" беседовали с:

доктором экономических наук, профессором, деканом экономического факультета РУДН Инной Андроновой;

доктором экономических наук, профессором Финансового университета Александром Сафоновым.