Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю

00:05 15.09.2025 Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников



СВО



Русские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Под Добропольем украинские части оказались в окружении у Суворово, а в Покровске наши штурмовые группы закрепились на западных окраинах города и готовят условия для его полного окружения. На Южно-Донбасском направлении русская армия методично ломает оборону ВСУ по схеме, уже обкатанной в боях за Великую Новоселку: выход на коммуникации, разрезание снабжения и превращение полевых укреплений противника в бесполезные позиции. Следующей ключевой целью становится Гуляйполе.



Добропольское направление







Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели сдержать украинские соединения, атаковавшие со стороны города Белицкого. Неприятель так и не смог прорвать фронт наших войск в полосе Ивановка – Никаноровка – Суворово и выйти на рубеж по реке Казенный Торец. У ВСУ просто не хватило сил реализовать операцию, а огневое превосходство русской армии сделало свое дело.



Теперь оперативная картина для украинских войск на Добропольском направлении выглядит еще хуже, чем неделю назад. Авангард атаки из Белицкого увяз в глубоком охвате точно так же, как и подразделения, ранее атаковавшие в направлении села Золотой Колодезь.



На данный момент ВС РФ загнали украинские части, прорвавшиеся к Суворово, в глубокое оперативное окружение. Штурмовые силы ВСУ укрываются в сухих балках и лесопосадках на подступах к селу. Наши передовые группы изолируют "пузырь", образовавшийся после наскока неприятеля. Как и в районе Золотого Колодезя, отойти от Суворово противник не может: местность открытая, и попытка пробиться на исходные позиции, вероятно, окажется фатальной. Единственное, что остается штурмовым подразделениям ВСУ, – ждать попытки деблокады.



Тем не менее у украинского командования вряд ли есть возможности выручить свои силы, оказавшиеся в полукольце. Провал контратаки создал для 51-й армии предпосылки для удара по Белицкому, и теперь незалежной не до окруженных. Итог попытки ВСУ контрнаступать у Доброполья можно охарактеризовать как напрасную растрату сил. Неприятель сам загнал себя в обстоятельства, похожие на начало прорыва ВС РФ в первой половине августа. Тогда украинская сторона не располагала серьезным контингентом для обороны.



Когда Киев перебросил резервы, противник на местах решил не укреплять рубежи, а рискнуть и нанести поражение 51-й армии. Но результат оказался плачевным: инициатива на Добропольском направлении снова у наших войск. В ближайшее время стоит ожидать "обратного хода маятника", который, вероятно, выразится в штурме Белицкого. Ведь силы, которые могли бы его оборонять, уже растрачены на бесполезные атаки.



Покровское направление



Русские войска в боях за Покровск добились новых впечатляющих результатов. Наши передовые группы практически овладели частным сектором на западных окраинах города и создали предпосылки для штурма производственного кластера на перекрестке улиц Защитников Украины и Нахимова. Успех в боях за предприятия на северо-западе Покровска откроет возможность силам 2-й гв. ОА ВС РФ начать скоординированный штурм села Гришино совместно с частями 51-й гв. ОА и выйти на соединение. Это будет означать полное окружение ВСУ в Покровске и Мирнограде. Для продолжения атаки на север бойцам 2-й общевойсковой армии ВС РФ необходимо зачистить частный сектор на западе Покровска.



Восточнее наши штурмовые подразделения продолжают занимать высотную застройку в микрорайонах Лазурный, Шахтерский и Южный. Здесь противник упорно сопротивляется, так как утрата контроля над этими кварталами, примыкающими к району Собачевка, ставит под угрозу возможность удержания значительной части города. Таким образом, все оборонительные усилия ВСУ сосредоточены на юге Покровска и в его центре – на многоквартирных домах на проспекте Шахтостроителей. Эти районы являются главными узлами обороны противника и самыми трудными для штурма.



В Покровске, как и в любом крупном городе, хорошо развита канализационная сеть: в городе пролегает множество теплотрасс и прочих подземных коммуникаций. Они становятся помощниками наших штурмовых групп, которые днем подбираются по трубам и коллекторам к позициям неприятеля, а ночью внезапно атакуют. Данная тактика среди бойцов получила название "черепашки-ниндзя". Ее главная выгода – полная скрытность от средств разведки ВСУ и возможность атаковать практически любой объект в городе. При этом после налета на опорную точку противник не может организовать преследование или накрыть минометным огнем маршруты отхода наших "рейдеров". Контрмер против такой тактики нет: на каждый люк или подвал часовых не напасешься.



Южно-Донбасское направление



Русские войска на Южно-Донбасском направлении продолжают сносить "комбайном" оборону ВСУ на площади между селами Великомихайловка и Полтавка. Главная задача частей ВС РФ – с фланга выйти на коммуникации противника между Гуляйполем и Покровским. После успеха в селах Январское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка и Запорожское наши передовые группы начали штурм Новониколаевки. Чуть севернее русским войскам удалось занять Терновое (Новопетровское), что следует из сегодняшнего сообщения Министерства обороны.



Важно обратить внимание на то, что неприятелю после утраты Великоновоселковского оборонительного узла так и не удалось стабилизировать ситуацию. Локальные контратаки ВСУ в излучине Волчьей смогли лишь частично облегчить положение противника на Новопавловском участке. Однако южнее, где развивается наступление на логистику Гуляйполя, неприятелю приходится полагаться преимущественно на тактику пассивной обороны, выстроенной по селам. Это стало следствием как дефицита механизированных подразделений, так и того, что полевые укрепления, возведенные ВСУ ранее, частично утратили смысл. Все оттого, что неприятель при строительстве фортификаций исходил из предположения, что ВС РФ будут наступать с юга на север, а не с востока на запад. В результате часть полевых позиций оказалась бесполезной. В этой связи действия ВС РФ напоминают работу плуга, который по ходу движения сносит препятствия, не способные его остановить.



Отдельно стоит упомянуть, что оперативная картина действий русских частей по направлению Гуляйполя практически идентична той, которая была в боях за Великую Новоселку. Гуляйполе имеет аналогичную этому крупному селу логистическую схему: основная трасса снабжения уходит на север, а рокадные дороги на восток и запад обеспечивают позиции ВСУ, обращенные фронтом на юг. Таким образом, сценарий, развернутый нашим командованием в боях за Великую Новоселку, с высокой долей вероятности повторится в Гуляйполе.



Единственное различие перспективных боев от уже прошедших состоит в том, что Гуляйполе – это полноценный город. Дорожная сеть там, в отличие от района Великой Новоселки, развита куда сильнее. Это потребует от наших войск серьезного внимания и усилий при приближении кульминации боев за данный населенный пункт. Трудно говорить, когда начнется операция по блокированию Гуляйпольского оборонительного узла. Но главным остается то, что ВСУ с их непрекращающейся общей деградацией боеспособности едва ли смогут остановить русский "плуг" на Южно-Донбасском направлении. Источник - Readovka

