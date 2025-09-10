 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
02:11 15.09.2025

Президент Бразилии написал открытое эссе для начала откровенного диалога с Трампом

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал открытое эссе для начала "откровенного диалога" с президентом США Дональдом Трампом, оно было опубликовано в американской газете New York Times.

Ранее Лула да Силва заявил, что Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления информации о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров.

"Я решил написать это эссе, чтобы начать открытый и откровенный диалог с президентом Соединенных Штатов. За десятилетия переговоров, сначала в качестве лидера профсоюза, а затем на посту президента, я научился выслушивать все стороны и учитывать все поставленные на кон интересы. Именно поэтому я внимательно изучил аргументы, которые были приведены администрацией Трампа по поводу введения 50% пошлин на бразильскую продукцию", - говорится в опубликованном письме.

Лула да Силва подчеркнул, что решение о введении пошлин "носит политический характер" и не имеет какого-либо экономического обоснования. Он отметил также, что "отход" США от отношений с Бразилией, насчитывающих более 200 лет, приведет к "потерям, которые понесут все".

"Президент Трамп, мы по-прежнему открыты для переговоров по любым вопросам, которые могут принести взаимную выгоду", - заявил Лула да Силва, добавив при этом, что демократия и суверенитет Бразилии не являются предметом обсуждения.

Президент Бразилии добавил, что видит двусторонние отношения как взаимодействие "двух великих держав", способных уважать друг друга и сотрудничать на благо своих граждан.

Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.

Источник - ПРАЙМ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757891460


