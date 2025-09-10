Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии

02:34 15.09.2025

Эксперт рассказал об энергетических проектах России в Центральной Азии



Как идут поставки газа по договору между Россией и Узбекистаном, а также о проблемах с газификацией северо-восточной области Казахстана рассказал главный редактор "Геоэнергетика Инфо"



ДУШАНБЕ, 14 сен - Sputnik. "Газпром" и китайская компания CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве. В него входит в том числе договоренности о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток". Об этом стало известно в сентябре в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пришел в Китае.



Между тем ранее были планы, что газопровод затронет и Центральную Азию. Строительстве нового российского газопровода в Китай, а также энергетические проекты в Центральной Азии корреспондент Sputnik на русском обсудил с главным редактором "Геоэнергетика Инфо" Борисом Марцинкевичем.







"В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор с Узбекистаном на три года на поставку 2,8 млрд кубометров газа в год. Поставки начались в октябре 23-го года", - напомнил эксперт.



Между тем, если смотреть на статистику, в ноябре-декабре 2023-го, за два месяца было поставлено 1,7 млрд, пояснил он. По тем данным, государственной компании Казахстана "Казакгаз", которая отвечает за транспортировку газа, в 2024-м показатель составил 5,7, в этом году заказы от "Узбекгаза" достигла 7,1 млрд кубометров. А в планах на 2026 год Узбекистан запросил 11 млрд кубометров.



"Поставки в прошлом году в Казахстан - 3,8 млрд кубометров, в этом году ожидается 7,1 млрд кубометров. На следующий год, судя по тому, что на ВЭФ были подписаны некие соглашения об изменениях договора о поставках на 1926-1927 годы. Видимо, будет больше", - рассказал Марцинкевич.



Если все произойдет в соответствии с планами, то в следующем году поставки из России газа в Казахстан и Узбекистан, и в Кыргызстан транзитом через Узбекистан составят 20 млрд кубометров.



Также эксперт напомнил о варианте, о котором заговорил вице-премьер России Александр Новак в марте этого года.



Газопровод предполагается через северо-восточную область Казахстана, где проблемы с газификацией, в Китай. Общая мощность предполагалась до 35 млрд кубометров, из них 25 млрд Китаю, 10 Казахстану. Однако, пока по этому проекту новостей нет, уточнил он.



Второй вариант возможной газификации - это поставки комплексу газопроводов "Средняя Азия - Центр". Но поскольку он построен в 70-е годы прошлого века, сюда нужны серьезные вложения.



На день сегодняшнего его пропускная мощность 45 млрд кубометров, если провести модернизацию - можно дорасти до 90.



Однако у Казахстана бюджет дефицитен - надо либо искать инвесторов, либо придумывать какие-то новые финансовые источники, считает эксперт.