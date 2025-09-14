 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.09.2025
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
11:33 15.09.2025

Учителя в Киргизии уходят из школы
Низкие зарплаты, рост нагрузки и ужесточение языковых требований – причины кризиса в образовании

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
14.09.2025

Новый учебный год в Киргизии ознаменовался настоящим кризисом в образовательной сфере: десятки учителей покинули свои рабочие места всего за первые две недели сентября. Низкие зарплаты, переход на 12-летнюю систему обучения и ужесточение языковых требований – причины, толкающие педагогов к увольнению. По словам руководителя департамента образования Бишкека Рахат Мусаевой, проблема решается: Министерство образования сообщило о грядущем повышении зарплат учителям в два этапа, первый из которых запланирован на апрель 2026 года.

Депутат Бишкекского городского парламента Элизавета Алымбаева на состоявшемся в конце минувшей недели заседании постоянной комиссии по социальным вопросам подняла вопрос дефицита кадров в школах столицы.

По ее словам, это острейший на сегодня вопрос – нагрузка у педагогов высокая, а зарплата маленькая. "В классах по 50 учеников, за 45 минут урока даже по минуте каждому ребенку внимания не хватит. Учителя держат связь с детьми и после школы, по вечерам звонят, если что-то непонятно. Конечно, им очень трудно. В школе остались одни фанаты. Надо зарплату поднять, чтобы привлечь кадры. Техперсонал (технички, дворники) за 5–6 тыс. сомов (5–6 тыс. руб.) тоже не хотят работать. С какого числа ожидается повышение зарплаты и на сколько процентов?" – поинтересовалась нардеп.

Тревожные сигналы об уходе учителей из государственных школ звучали еще летом, предвещая нынешний кризис. Дело в том, что власти Киргизии, отреагировав на жалобы родителей, запретили школам взимать дополнительные средства с учеников. Ранее эти деньги шли на текущий ремонт, закупку необходимых материалов и, что немаловажно, на доплату к зарплатам директоров и учителей. Единого стандарта "налога" не существовало, в каждой школе эта сумма определялась директором. Но так или иначе для многих родителей это был довольно накладный "взнос", который и без того подрывал их скудный семейный бюджет.

С началом нового учебного года, после того как денежные сборы попали под жесткий запрет, педагоги столкнулись с суровой реальностью: государственной зарплаты, колеблющейся от 12 до 25 тыс. сомов (12–25 тыс. руб.), что для столицы Бишкека крайне низкая сумма, стало катастрофически не хватать. Для примера – в частных школах учителя получают от 80 до 100 тыс. сомов (80–100 тыс. руб.).

В результате образовалась острейшая нехватка кадров. Министерство образования вынуждено срочно затыкать дыры: классы стали объединять, доводя численность учеников до 60 человек, а преподавать приглашают студентов даже первых и вторых курсов. Наиболее квалифицированные специалисты предпочитают уходить в частные школы, IT-компании, сферу торговли и другие, более высокооплачиваемые отрасли. Таким образом, борьба с "поборами", призванная защитить родителей, неожиданно лишила учителей источника дополнительного дохода и привела к массовому оттоку кадров из государственных школ.

Впрочем, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева отрицает проблему массовых увольнений учителей, называя их нормальной практикой. По ее словам, педагоги имеют право на выбор места работы, и кадровые изменения, включая летние увольнения и приход новых специалистов, в том числе молодежи, являются естественным процессом. "Учебный процесс полностью обеспечен, и часы распределяются между действующими учителями", – уточнила она.

Однако эти заявления контрастируют с информацией, озвученной представителями Министерства просвещения накануне учебного года. Согласно их данным, школы республики испытывают острый дефицит кадров – не хватает 947 учителей. Ситуацию усугубляет реформа образования, связанная с переходом на 12-летнюю британскую модель обучения. Примечательно, что это происходит на фоне обсуждения инициативы президента Садыра Жапарова о создании единого образовательного пространства с Российской Федерацией, направленной на гармонизацию образовательных стандартов.

Текущая реформа образования, по мнению политолога Асилбека Эгембердиева, перекраивает систему по западному образцу. Не все педагоги готовы к таким изменениям, и сообщения СМИ подтверждают, что заявления об увольнении подают не только опытные учителя, но и молодые специалисты.

"Чиновники начали изворачиваться, хотя в глубине души прекрасно осведомлены о состоянии дел в образовательной сфере. Разве вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Виктория Мозгачева одна повинна в сложившейся ситуации? Отнюдь нет. Ответственность должны нести все, кто навязывал пагубные реформы, кто выступал и продолжает гнуть свою линию по оболваниванию кыргызстанцев – первые лица республики, депутаты Жогорку Кенеша КР (парламента. – "НГ") и Бишкекского горкенеша, правительство и исполнительные органы, подручные СМИ, "дежурные аксакалы". Виктория Мозгачева – единственный представитель русскоязычного населения в руководстве города, и за все упущения и недостатки отвечать придется в первую очередь ей. Удобная позиция для нынешней власти, которая любит играть на публику, презентуя новые помпезные объекты, не искореняя при этом первопричины. За всем этим красивым фасадом, сооруженным аффилированными с властью алчными строительными компаниями, – пустота, популизм, углубление кризиса. Отчего народ продолжает сниматься с места и уходить", – сказал "НГ" Эгембердиев.

Политолог считает, что надо быть последовательными в соблюдении договорных обязательств со своим главным стратегическим союзником – Россией. Надо не на словах, а на деле укреплять политическую, экономическую, гуманитарную кооперацию, сохранять и расширять единые стандарты в рамках общего образовательного пространства. "Но в Кыргызстане продолжают внедрять чужеродные и непонятные системы образования. То им сингапурскую, то австралийскую модель подавай, теперь британскую. То звучат призывы перейти от кириллицы к латинице и т.д. Полный сумбур", – сказал в заключение Эгембердиев.

Кризис в государственном образовании Киргизии, характеризующийся массовыми увольнениями учителей из-за низких зарплат и нехватки ресурсов на фоне проводимых реформ, стимулирует стремительный рост частных школ. Эти частные учреждения, предлагая обучение по цене от 500 до 1,5 тыс. долл. за месяц, становятся альтернативой для тех, кто может себе это позволить, в то время как государственные школы сталкиваются с кадровым голодом и перегрузкой классов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757925180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Мажилисе обсудят создание Единого электронного архива
- Олжас Бектенов обсудил с главой LuLu Group International Юсуфом Али перспективные проекты в области АПК
- Из истории государственной власти
- Редакционная коллегия утвердила второй том "Истории Казахстана" для дальнейшей подготовки к изданию
- МЭКС: Запущены первые проекты в регионах
- Гизат Нурдаулетов принял участие в IV Встрече секретарей советов безопасности стран ОТГ в Бишкеке
- Казахстан запускает 202 инвестиционных проекта для снижения импортозависимости в сфере АПК
- Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с руководством "Roca Group"
- Айдарбек Сапаров: Качественное исполнение поручений Главы государства – на особом контроле
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  