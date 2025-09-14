 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 15.09.2025
НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
12:27 15.09.2025

Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
Украинский Генштаб обозначил стоимость одного дня боевых действий

Наталья Приходко
14.09.2025

На очередной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Британии Борис Джонсон вступили в публичную перепалку в связи с поддержкой Киева. Тогда как глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что подобные дискуссии демобилизуют и отвлекают политиков от срочной задачи поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы. При этом в украинском Генштабе уточнили, что военный конфликт с Россией стоит дорого, и один его день обходится в 172 млн долл. Похоже, в ближайшие 2–3 года западные союзники Киева не откажутся от стратегического курса на продолжение текущего конфликта, отметили эксперты.

Один день военного конфликта с РФ обходится в 172 млн долл., и чтобы удерживать свои позиции на текущем уровне, Украине нужна помощь зарубежных партнеров. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, сообщили киевские СМИ в воскресенье по итогам завершившейся накануне ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES). По словам Гнатова, ведение боевых действий с такой большой и мощной по ресурсам страной, как Российская Федерация, стоит "чрезвычайно дорого". И поскольку ВСУ получали преимущество на поле боя, когда использовали инновационные решения, важно привлечь финансирование партнеров для развития оборонной промышленности и инновационных технологий, способных обеспечить преимущество для Украины, прибавил глава Генштаба. Причем его комментарий также подтвердил готовность киевских властей продолжить масштабный военный конфликт с РФ, идущий с февраля 2022 года.

Хотя в очередном видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский привычно обвинил в нежелании завершить вооруженное противостояние президента РФ Владимира Путина. И в этой связи предложил ввести против России более сильные санкции, в том числе для ограничения экспорта энергоресурсов. Одновременно Зеленский призвал зарубежных партнеров перестать искать оправдания, почему не были введены те или иные санкции. И заверил в возможности достижения успеха, "если Украина будет действовать вместе с Европой, США и другими глобальными субъектами". А кроме того, уведомил, что детально прорабатывавшийся западными союзниками базовый документ по гарантиям безопасности для Украины "фактически готов".

Правда, по вопросу о дальнейшей поддержке Украины и предоставлении ей гарантий безопасности между участниками упомянутой конференции даже возникла публичная перепалка. Как рассказали местные журналисты, на мероприятии президент Финляндии Александр Стубб выступил с одним из основных докладов, по завершении которого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил из зала, почему в ЕС не разблокировали замороженные российские активы на сумму 300 млрд евро, чтобы направить их на благо Украины. Как ответил Стубб, российские активы должны быть использованы для восстановления Украины и выплаты репараций, но проблема в том, что ряд стран Евросоюза, включая Бельгию, опасаются соответствующих правовых последствий. И попутно напомнил о выходе Британии из Евросоюза, отметив, что одной из лучших гарантий безопасности для Украины стало бы членство в евросообществе. Что Джонсон воспринял как личный упрек и, в свою очередь, обвинил финского лидера в бездействии "коалиции желающих". К слову, названная коалиция объединила ряд европейских стран, заявивших о готовности оказать помощь украинской стороне в период предполагаемого завершения конфликта, и в их число также вошла Британия.

В этих условиях еще более показательным выглядел также озвученный на конференции YES комментарий Радослава Сикорского, министра иностранных дел Польши, не участвующей в данной коалиции. Тот и вовсе усомнился в действенности обещанных гарантий безопасности для Украины. Поскольку среди союзников не просматривается желающих непосредственно "воевать с Россией", для них было бы правильно говорить не о гарантиях, а о "мониторинге мирных процессов" и "усилении Украины", разъяснил министр. И высказал опасение, что подобные дискуссии демобилизуют союзников Киева и отвлекают их "от более срочной задачи – поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы".

На таком фоне примечательными представлялись достаточно благостные комплиментарные заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога, прибывшего накануне в Киев с необъявленными целями, как определили украинские СМИ. По оценке Келлога, несмотря на длительность военного конфликта, Украина способна выстоять и сохранить независимость. В этом спецпредставителя президента США, в частности, убедило посещение во время воздушной тревоги киевского метро, где собравшиеся украинцы "не сбивались в кучку, а гордо пели национальный гимн". К тому же Украина стала мировым лидером в технологиях беспилотников и значительно опередила США в данной сфере, признал Келлог.

Однако не свидетельствовал ли отмеченный разнобой подходов о возможном изменении позиций западных союзников относительно сохранения поддержки Киева?

Впрочем, в беседе с "НГ" профессор МГИМО, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов назвал иллюзорными ссылки на то, что Запад может бросить Украину и перестать ее поддерживать после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп переложил финансовое бремя помощи для Киева на страны ЕС и Британию. "Понятно, представители Украины всегда хотят большего, и западные политики традиционно говорят, что им надо как-то ограничить свои запросы. Но при этом нет практических признаков вероятного изменения взятого стратегического курса на продолжение военного конфликта с Россией и необходимую поддержку украинской стороны. Видимо, в среднесрочном периоде, в ближайшие 2–3 года, ожидать прекращения помощи и кардинального изменения позиции западных стран не стоит", – уточнил Барабанов.

Хотя, продолжил он, как известно, теперь глава Белого дома не настроен предоставлять бесплатную помощь Украине. Но это лишь предполагает, что Европе и Украине придется закупать американское вооружение, пояснил профессор МГИМО.

***

Латиноамериканцы идут в наемники ВСУ из-за лжи СМИ и YouTube о конфликте - журналист
15.09.2025
Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Латинской Америки становятся наемниками на Украине из-за лжи в СМИ и на YouTube о причинах конфликта и реальной ситуации на фронте, сообщил во время поездки в ДНР бразильский публицист и журналист Рафаэль Мачадо, отвечая на вопрос ТАСС.

"Во-первых, нужно понимать, что в большинстве своем СМИ Латинской Америки контролируются Западом. Даже в таких странах, как Бразилия, которая дружественна России, в том числе в рамках сотрудничества в БРИКС, - сказал Мачадо. - Самое ужасное - многие СМИ и, например, некоторые YouTube-каналы, которые получают большие средства от украинского посольства, они создают нарратив, в котором русские как бы проигрывают в этом конфликте. Заявляя, например, что каждый солдат ВСУ убивает 20-30 российских солдат. И, зачастую, молодые люди из Колумбии, Бразилии, Чили, Аргентины и других стран, они верят, что это участие в конфликте, в зоне боевых действий в Донбассе на стороне Украины будет простым, словно сафари. Они думают, что они сражаются за правильные намерения".

Он добавил, что из-за искаженной информации о конфликте многие латиноамериканцы не знают его истинных причин, считая, что "[президент России Владимир] Путин пытается захватить весь мир, что СССР возродится и что коммунизм будет всем навязываться, поэтому люди напуганы, они обмануты и не понимают, что реально происходит здесь (в России - прим. ТАСС)".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757928420


