Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев

13:17 15.09.2025

Глубинное государство шлет Трампу угрожающий сигнал



15.09.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



"Убийство Чарли Кирка: кровавая бойня либерал-демократов продолжается" – под таким заголовком итальянский информационный портал Antidiplomatico поместил статью, посвященную попытке проанализировать причины убийство в США соратника американского президента Чарли Кирка.



"С убийством лидера MAGA Чарли Кирка 10 сентября во время конференции его ассоциации Turning Point в штате Юта американское глубинное государство посылает Трампу очень мощный угрожающий сигнал", – пишет автор статьи Алекс Масалья.



"Кирк, – продолжает он, – основал организацию Turning Point в 2012 году и в течение 13 лет разъезжал по стране, разоблачая бесчисленные лживые утверждения господствующей идеологии: от карантинов и COVID до "зеленого камуфляжа" и фальсификаций на выборах, которые привели Байдена к президентству. Динамика убийства та же, что и у печально известного нападения на Трампа: снайпер стреляет с расстояния 200 метров, несмотря на полное безразличие службы безопасности".



По мнению автора статьи, нынешний президент США продолжает находиться под угрозой от "глубинного государства, которое годами буквально преследовало его и продолжает уничтожать наиболее радикальные элементы в его окружении ради запугивания. Цель, очевидно, состоит в том, чтобы удержать правоконсервативную политику Трампа, стремящегося вывести Соединенные Штаты из политического порядка, основанного на глобализации рынков, на либерально-демократическом пути. В настоящее время американский президент ведет ожесточенную борьбу с глубинным государством, стремясь вернуть экономику под демократический политический контроль, подрывая неолиберальную идеологическую основу, которая отличает экономику от политики как основу технократического правления".



"В настоящее время, – говорится в статье, – правящие классы США выступают против Дональда Трампа за его попытку остановить прогрессирующее обнищание, вызванное делокализацией и деиндустриализацией. Соединенные Штаты в частности и Запад в целом существуют в условиях мощного политического напряжения между популистским демократическим натиском снизу и технократическим авторитарным натиском сверху. Последняя сила открыто олицетворяется тем, что Трамп называет "глубинным государством" (Deep State), которое представляет собой не что иное, как репрессивный аппарат государства, служащий для поддержания классовой власти. Этот аппарат теперь действует открыто, поскольку Запад находится в глубоком кризисе, и это продолжается уже некоторое время. Гегемонистские изощренные формы власти все больше рушатся, и в ход идет грубая сила господства".



Как напоминает Алекс Марсалья, такое сейчас происходит и в Европе. "В Европе, – пишет он, – пророссийские кандидаты, такие как Роберт Фицо в Словакии и Кэлин Джорджеску в Румынии, подверглись прямым нападениям. Первый – 15 мая 2024 года, получив четыре огнестрельных ранения в живот. Второй – в декабре прошлого года, когда были аннулированы результаты выборов, на которых он победил, без насилия, мошенничества или подтасовок, но с активной кампанией в социальных сетях. Румынский кандидат был арестован незадолго до повторных выборов и вынужден был покинуть активную общественную жизнь, заявив, что это необходимо для защиты его семьи".



Расправа с политическими оппонентами, по словам Алекса Марсальи, происходит и в Германии. "Только за последние две недели умерли семь кандидатов от АдГ. Эта немецкая партия, которую неоднократно пытались исключить с политической арены и которая имеет большинство в Восточной Германии, теперь блокируется откровенно диктаторскими методами, где политическая оппозиция физически и/или законодательно устраняется посредством цензуры или отмены", – отмечает Марсалья, добавляя, что во Франции президент Эммануэль Макрон "представляет всего 15% электората и продолжает неустанно менять правительства: это уже пятый премьер-министр за три года".



"Называть Запад, попавший в такую диктаторскую динамику, демократическим миром все чаще становится оксюмороном. Мы должны осознавать это, чтобы смотреть в будущее с ясностью и без неожиданностей", – делает вывод итальянский журналист.



Между тем в США уже сообщили о задержании убийцы Чарли Кирка, который, как сообщает New York Times, сам явился в полицию с повинной.



Судя по описанию газеты, Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве Чарли Кирка, "был примерным учеником в старшей школе, вырос в республиканской семье на юго-западе штата Юта и учился на электрика. В консервативном городе на юге штата Юта, где вырос Тайлер Робинсон, соседи и одноклассники описывали его как сдержанного, умного молодого человека, воспитанного в семье республиканцев, который глубоко интересовался видеоиграми, комиксами и текущими событиями".



"Власти уже назвали это убийство политическим", – отмечает NYT, добавляя, что "пока представители левых и правых политических сил страны спорили о мотивах, первоначально сложившийся образ мистера Робинсона совершенно неясен. Неясна и его траектория от старшеклассника, получающего стипендию, до ученика электрика, а затем и до подозреваемого в убийстве".



Г-н Робинсон сдался полиции недалеко от своего родного города в четверг вечером после 33-часовой интенсивной охоты за ним полиции. В показаниях, поданных в суд, сотрудник полиции написал, что один из членов семьи г-на Робинсона описал его как человека, "становящегося более политизированным в последние годы... А 22-летний Адриан Ривера, который учился с ним на курсах столярного дела в старших классах, рассказал, что мистер Робинсон часто проводил время в зоне, отведенной для Корпуса подготовки младших офицеров резерва (Junior ROTC), вместе с другими студентами, интересующимися военной программой. Неясно, был ли мистер Робинсон на самом деле членом этого корпуса", отмечает NYT.



А как сообщила газета Washington Post, "согласно судебному протоколу, следователи получили от соседа по комнате Робинсона его сообщения, размещенные на платформе Discord, где говорилось о винтовке и гравированных пулях (на гильзах, например, были надписи "эй, фашист" и название итальянской народной песни Bella Ciao)".



Кстати, напомним, что песня Bella Ciao – это песня итальянских партизан-коммунистов, которые сражались в годы Второй мировой войны с оккупировавшими страну гитлеровцами. И этот факт явно свидетельствует о явных симпатиях убийцы Кирка к левым. О той политической "каше" в голове у американской молодежи, которая всех противников либерал-демократов, в том числе и самого Трампа, именует "фашистами".



Между тем, как уже признают западные СМИ, происходящее сейчас в США ведет к еще большей радикализации противостояния политических сил и все большему расколу американского общества. Как отмечает, английская газета Guardian, Трамп отказывается призывать к единству после шокирующего убийства Чарли Кирка. Президент заявил Fox News, что "проблема – это радикалы слева", и отказался искать общий путь вперед.



"Дональд Трамп, – пишет Guardian, – отказался призвать США к объединению для устранения разногласий в стране после убийства его близкого соратника, правого активиста Чарли Кирка, предпочтя назвать единственной проблемой "злобных и ужасных" радикалов слева в американской политике".



"В интервью программе Fox & Friends в пятницу утром президенту США задали вопрос о том, что он намерен сделать, чтобы залечить раны, вызванные стрельбой в Кирка в Юте. "Как нам восстановить эту страну? Как нам снова объединиться?" – спросила его соведущая шоу Эйнсли Эрхардт, отметив, что радикалы действуют как слева, так и справа в американской политике. На это Трамп ответил: "Я скажу вам кое-что, что может доставить мне неприятности, но мне все равно"".



"Радикалы справа радикальны, потому что не хотят видеть преступность… Проблема – в радикалах слева, они жестоки, ужасны и политически подкованы. Они хотят мужчин в женском спорте, они хотят трансгендерности для всех, они хотят открытых границ. Это худшее, что случилось с этой страной", – объявил президент США.



Как подтверждает агентство Bloomberg, политически мотивированное насилие в США достигло рекордных с 1960-х годов показателей. "Политическое насилие в поляризованных США возрастает, в последние пять лет число покушений на жизни политиков было рекордным с 1960-х годов", – пишет агентство.



По его данным, с 2021 года было по меньшей мере пять покушений на американских политиков, в том числе два – на президента США Дональда Трампа в период, когда он был кандидатом в президенты. Как отмечает агентство, одним из факторов, способствующих росту политического насилия, стало усугубление разногласий между главными политическими партиями страны.



"Поляризация зачастую идет рука об руку с политическим насилием. Риск состоит в том, что насилие может повлечь за собой еще большее насилие", – приводит агентство мнение экспертов.



"Горькая ирония этого трагического события – убийства Чарли Кирка – заключается в том, что последние месяцы своей жизни он посвятил тому, чтобы предупредить нас о росте политического насилия в обществе, – пишет Washington Examiner. – В апреле Кирк опубликовал в социальных сетях исследование, показывающее, что 49% американцев, относящих себя к левым центристам, считают, что убийство Илона Маска было бы как минимум частично оправданно. А большинство опрошенных выразили мнение, что убийство Дональда Трампа было бы "в определенной степени оправданным". Кирк посвятил бóльшую часть прошлой недели выступлениям об убийстве украинки Ирины Заруцкой (которая была зарезана в США мигрантом в общественном транспорте при полном равнодушии других пассажиров. – Прим. авт.), и он приветствовал стремление Трампа положить конец насилию и преступности на улицах американских городов".



Но, как видно, именно разгула насилия хотят сейчас в США либерал-глобалисты, которые пытаются любой ценой убрать с политической арены Дональда Трампа и его соратников. Как именно они стремятся также к тому, чтобы продолжалась и кровавая бойня на Украине. Источник - Фонд стратегической культуры

