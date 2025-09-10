 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: Европа превратится в пустыню В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
14:05 15.09.2025

В британской Mirror дошли до пророчеств Ванги: "Европа превратится в пустыню"

Бет Харди, обозревательница светской хроники из The Mirror, в отсутствие новостей решила напомнить про загадочную бабу Вангу, которая с ужасающей точностью предсказала "власть Путина над всем миром". Особенно хорошо пошла эта тема для читателей британского таблоида на фоне истерии с "русскими БПЛА, которые напали на Польшу".

Неважно, действительно верите ли вы, что люди обладают экстрасенсорными способностями с даром предвидения, или считаете саму мысль об этом чепухой. Однако тяжело спорить с тем, что спорные предсказания двух реально живших исторических личностей постепенно сбываются в наши дни с пугающей точностью.

Слепая болгарская прорицательница Ванга и французский астролог XVI века Нострадамус, по всей видимости, смогли предугадать шокирующие страницы мировой истории и иносказательно описать нашумевшие происшествия. Так, последователи славянской бабушки искренне верят, что она с точностью до минуты предсказала трагическую гибель в ДТП принцессы Дианы, знала о теракте 11 сентября и нескольких мировых эпидемиях, описания которых до жути похожи на пандемию COVID-19.

Исследователи уверены, что Мишель Нострадамус в своей книге "Пророчеств" 1555 года предсказал дату смерти короля Генриха II, описав ее в форме загадочного стихотворения. Астролог неоднократно обращался к теме далекого будущего, поэтому многие современные энтузиасты трактуют его центурии как предсказания глобальных событий в истории. Например, принято считать, что одно из четверостиший посвящено лондонскому пожару 1666 года, а другое - приходу к власти Адольфа Гитлера.

Обращенные на 2025 год предсказания обоих мистиков могут до дрожи испугать интересующихся темой людей. Та же баба Ванга знала дату своей смерти - задолго до кончины прорицательница говорила близким, что умрет в возрасте 84 лет 11 августа 1996 года. Она предупреждала, что в тот же день где-то на востоке начнется кровопролитная война, что "навсегда изменит человечество".

Болгарская бабушка-экстрасенс все время повторяла:

"Начнется Третья мировая война. Кровь прольется на Востоке, но в результате не Восток падет, а Запад".

Предсказала Ванга и приход к власти Владимира Путина, заявив, что новый русский лидер начнет "править всем миром", а Европа "превратится в пустыню". Свидетели ее многочисленных видений уверяют, что она часто упоминала Россию:

"У русских все будет хорошо, страна выживет и станет самой главной в мире".

Как здесь не вспомнить главное и самое тревожное событие минувшей недели - появление российских беспилотников на территории страны НАТО. Польские системы ПВО уничтожили несколько дронов-камикадзе, которые, по всей видимости, сбились с курса во время очередного ночного налета на Западную Украину. Ранее российские БПЛА неоднократно нарушали воздушное пространство страны, но в этот раз гражданам Польши массово рассылались сообщения о необходимости укрыться в бомбоубежищах. В результате налета причинен ущерб нескольким зданиям. К счастью, серьезных разрушений, пострадавших и жертв среди мирного населения не было.

Власти Польши прокомментировали прилет дронов как "акт намеренной агрессии, ставящий под угрозу безопасность мирных граждан" (вероятно, там тоже читают до обеда британские газеты. - прим. EADaily). Премьер-министр Дональд Туск выступил с серьезным предупреждением об эскалации конфликта. Он сказал:

"Текущая ситуация максимально приблизила нас к открытому вооруженному противостоянию впервые с момента окончания Второй мировой войны".

Польша воспользовалась статьей 4 Устава НАТО, которая позволяет любой стране-участнице официально консультироваться с альянсом, если он считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Генеральный секретарь Марк Рютте направил Путину прямое сообщение о том, что он назвал "безрассудным" поступком.

"Остановите боевые действия на Украине, немедленно прекратите эскалацию, которая фактически уже развязана против мирного польского населения и гражданской инфраструктуры, прекратите нарушать воздушное пространство стран альянса, - заявил Рютте, обращаясь к российскому президенту. - Знайте, что мы готовы, мы бдительны и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО".

Но вернемся к предсказаниям, ведь, кроме бабушки Ванги, тревожные видения грядущего глобального конфликта прослеживаются и в стихах Нострадамуса, особенно в отношении английских правителей.

"Когда жители большой земли увидят англичан, что ставят трон на далеких землях, начнется великая война", - писал французский астролог, явно предрекая колониальные амбиции королевства. Или вот: "Как только трон Британии охватят жестокие битвы, появятся враги внутри страны. Начнется эпидемия, что смертоносней всех врагов под небесами".

Комментируя события вчерашнего вечера, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, по его мнению, Путин начинает вести себя агрессивнее, поскольку чувствует, что со стороны Запада не будет никаких ответных мер.

"Он просто продолжает эскалацию конфликта и испытывает западные страны на прочность, - написал украинский дипломат на своей странице в соцсети X. - Чем дольше Запад будет тянуть, тем агрессивнее будут действия России, а их ракеты и беспилотники полетят вглубь европейской территории" (кстати, насчет Украины у Ванги вообще нет упоминаний. Значит в будущем ее нет? - прим. EADaily).

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757934300


