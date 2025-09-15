Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов

21:27 15.09.2025 Запрет по осени считают

Дональд Трамп понял, что санкции против России не сработают

https://www.kommersant.ru/

15.09.2025



Президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что американские санкции против России не остановят конфликт на Украине. Глава Белого дома потребовал, чтобы европейские союзники первыми прекратили покупать у РФ энергоносители и существенно повысили пошлины на товары из Китая и Индии. Заведомая невыполнимость этого условия для Европы, не готовой полностью прекратить поставки российской нефти и СПГ, а также - в еще большей степени - вступить в торговую войну с Пекином и Дели, лишила противников России последнего шанса воссоздать антироссийскую коалицию, возникшую после начала СВО при президенте Джо Байдене.



В воскресенье, 14 сентября, в ходе общения с репортерами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси) Дональд Трамп второй раз за несколько дней обратился к европейцам, предложив им взять в свои руки инициативу в санкционной войне против России.



"Не стоит ожидать, что мы будем действовать по полной, а Европа будет покупать у России нефть. Санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы эти санкции соответствовали моим действиям",- предупредил глава Белого дома.



"Мы не продвинемся вперед, пока НАТО не продвинется вперед. Я готов двигаться вперед, но и им придется. Но прямо сейчас они только говорят, но не делают",- продолжал Трамп.



На уточняющий вопрос, должны ли европейцы отказаться от покупки российского СПГ, Трамп ответил так: "Они не должны покупать ни природный газ, ни сигареты, мне все равно".



В конце прошлой недели Дональд Трамп выразил ту же мысль в социальной сети Truth Social. "Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и прекратят покупать нефть из России",- написал глава Белого дома, назвав свое сообщение "посланием всем государствам НАТО и миру". "В любом случае я готов нажать пуск, когда будете готовы вы. Просто скажите когда",- добавил он.



В ходе состоявшихся в конце прошлой недели консультаций с представителями государств G7 глава Минфина США Скотт Бессент повторил призыв президента Трампа к странам "семерки" присоединиться к США, введя пошлины в отношении стран, покупающих нефть у России, и тем самым доказать "свою приверженность прекращению украинского конфликта".



Ту же мысль выразил и министр энергетики США Крис Райт, предупредивший, что европейским странам придется остановить закупки нефти и газа у РФ, если они хотят, чтобы США нарастили санкционное давление на Россию.



По его словам, вместо российских энергоресурсов Европе следует приобретать сжиженный газ, бензин и другие энергоносители в рамках торгового соглашения ЕС и США, которое обязывает страны Евросоюза до конца 2028 года купить у американской стороны энергоресурсов на $750 млрд.



Подтверждением того, что действующая администрация США пока не готова прибегать к санкциям и все еще надеется реанимировать процесс урегулирования, стало воскресное заявление Трампа о том, что президенты России и Украины могут встретиться "относительно скоро" при его участии, которое он теперь считает обязательным.



"Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать",- пояснил Трамп, почему, по его мнению, по кризису на Украине возможен только не двусторонний, а трехсторонний саммит лидеров России, Украины и США.



Разъяснения президента и его министров обнулили надежды европейцев, ожидавших американских санкций после того, как в начале сентября Дональд Трамп заявил о готовности пойти на введение второй фазы ограничительных мер против РФ.



Первой фазой антироссийских мер он назвал дополнительные пошлины, введенные Вашингтоном против Индии, покупающей российскую нефть.



Выдвинув западным союзникам заведомо невыполнимое требование обрубить поставки российской нефти и газа и вступить в торговую войну с Пекином и Дели, Дональд Трамп фактически нашел способ не вводить санкции против России, при этом постоянно напоминая о готовности это сделать.



Как сообщает газета The New York Times, как минимум две страны-члены НАТО - Венгрия и Турция - поддерживают хорошие отношения с Москвой и охотно закупают российские энергоресурсы и "очень маловероятно, что это изменится".



Как заявил на прошлой неделе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт будет готов наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят его экономике.



Неготовность Евросоюза ввести пошлины на товары из Китая и Индии для давления на Россию признала на прошлой неделе и глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая не видит предпосылок для быстрого окончания конфликта на Украине.



"К сожалению, усилия ради мира, в том числе и президента Трампа, не принесли никаких результатов",- заявила Каллас. "Мы не готовы действовать как глобальный игрок, когда речь идет о Китае, потому что у нас нет единого видения, что нужно делать",- добавила она.



Чтобы удостовериться в том, что Европа не пойдет на необдуманный шаг, Пекин в понедельник, 15 сентября, предупредил: такой шаг не останется без последствий. Китай примет "решительные ответные меры", если страны НАТО попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.



Шансы введения антироссийских санкций Конгрессом США также невелики. Недавно сенатор Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов в РФ) вместе с конгрессменом Брайаном Фицпатриком предложил привязать санкции к бюджету США, рассчитывая таким способом обойти сопротивление изоляционистов, заручиться поддержкой демократов и не навлечь на себя гнев Дональда Трампа. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон в воскресенье, 14 сентября, предупредил, что Конгресс США не будет принимать новый пакет санкций против России без согласования с президентом США.



Сергей Строкань



***



Le Monde назвала неприемлемыми для ЕС условия Трампа по санкциям

https://www.rbc.ru/



Газета Le Monde назвала неприемлемыми требования Трампа к Евросоюзу остановить закупки российской нефти и повысить пошлины на китайские товары



Президент США Дональд Трамп оказывает давление на европейских союзников, рискуя обострить отношения между Китаем и Евросоюзом. Его требования прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на китайские товары неприемлемы для Евросоюза, пишет французская газета Le Monde.



По словам европейского чиновника, с которым общалось издание, выдвигая подобные требования, Трамп пытается указать Евросоюзу на его противоречия: "это способ показать, что США готовы [ввести санкции], когда Евросоюз будет их блокировать". По его словам, увязывание американских таможенных пошлин против Китая с европейскими "равносильно тому, чтобы гарантировать их бездействие".



Он добавил, что подобная позиция применима и к Индии, поскольку Брюссель не намерен вводить пошлины в отношении нее. "Это противоречило бы нашим интересам", - уточнил чиновник.



Газета отмечает, что Китай "обладает рычагами давления, чтобы не дать Европе последовать примеру США". Речь идет о том, что производителям люксовых товаров, автомобилей и аэрокосмической техники "нужен китайский рынок", который закроется в случае введения 100% пошлин. Также Евросоюз получает большую выгоду от свободной торговли, поэтому "неохотно применяет таможенные меры".



Помимо этого, у Пекина есть "сильные партнеры" внутри Евросоюза. В их числе издание называет премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.



Le Monde подчеркивает, что доля России в европейском импорте нефти сократилась с 26 до 3%. Ожидается, что ее доля в импорте газа в 2025 году составит 13% по сравнению с 45% в 2022 году, а к концу 2027 года поставки газа сойдут на нет. "Мы хотим еще больше сократить этот импорт, но две страны по-прежнему потребляют российскую нефть: Венгрия и Словакия", - напомнил европейский дипломат, с которым общалась газета.



13 сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО последуют примеру США и перестанут покупать российскую нефть. Он также призвал Евросоюз ввести пошлины 50–100% в отношении Китая. По мнению американского лидера, эти меры должны сыграть большую роль в прекращении конфликта на Украине.



Накануне Трамп пригрозил "очень жестко ударить по России санкциями" и сказал, что у него "заканчивается терпение" в отношении российского президента Владимира Путина. В качестве возможных мер он назвал санкции против банковского сектора, нефтяной отрасли, а также пошлины.



В тот же день на заседании министров финансов "Большой семерки" США обратились к партнерам по G7 и Евросоюзу с призывом ввести пошлины против Китая и Индии, чтобы они прекратили закупки российских энергоносителей.



По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль слышал заявление Трампа о том, что его терпение в отношении Путина иссякает. "Россия все равно сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается. В суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, европейцы не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса", - сказал он.



Ранее Песков заявлял, что Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и выработала к ним "определенный иммунитет". Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757960820





