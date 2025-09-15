НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту

22:07 15.09.2025

Оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту

Полицейским обещают сотни тысяч долларов за поддержку бунтовщиков



Игорь Селезнев

15.09.2025



Власти Грузии готовятся подавить попытку госпереворота, которую их противники запланировали на 4 октября, в день проведения муниципальных выборов. Для этого они тренируют спецназ и задерживают лидеров радикальной оппозиции. Тем, кто не отказался от легальных методов борьбы за власть, объявили войну компроматов.



В МВД Грузии сообщили о возбуждении уголовного дела против одного из лидеров "Коалиции за перемены" Елены Хоштарии. Ранее она опубликовала в социальных сетях видео о том, как разрисовывает предвыборный баннер правящей "Грузинской мечты". За это суд арестовал Хоштарию, но затем выпустил ее под залог в 2 тыс. лари (62 тыс. руб.).



Однако партии власти этого показалось мало. "Грузинская мечта" обратилась в МВД с требованием вернуться к этому делу. "Правоохранительные органы проводят следственные действия по данному факту. На основании экспертизы будет установлена точная сумма ущерба, после чего последует соответствующая правовая реакция", – заявили в ведомстве.



Тем временем у предвыборного штаба Кахи Каладзе, рассчитывающего переизбраться на пост мэра Тбилиси, не стихают протестные акции. В частности, вечером 8 сентября они вылились в драку между сторонниками и противниками действующих властей.



Несмотря на это, правительство только увеличивает давление на своих противников. Так, 13 сентября был арестован один из членов политсовета "Единого национального движения" (ЕНД) Леван Хабеишвили. Поводом стали его призывы к госперевороту и обещание выдать 200 тыс. долл. тем полицейским, которые 4 октября откажутся разгонять антиправительственные протесты. За это ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.



По словам Каладзе, власти не намерены останавливаться. "Свержение, переворот, сожжение и повешение, конечно же, караются законом. Если кто-то думает, что на подобные факты не последует ответа, он очень ошибается. У нас есть много разной информации, у нас есть конкретные доказательства и факты. Давайте дождемся всего этого. Ни одно из этих преступлений не останется без реагирования", – заявил мэр Тбилиси.



При этом за решеткой находятся еще шесть лидеров оппозиции: Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе. Все они представляют ЕНД или связанные с ним политические силы.



"Что касается анонсированных митингов, то в последней серии мы, возможно, увидим послов Евросоюза... Именно они возглавляют эту агентуру. У радикальных группировок в Грузии есть свои покровители в лице послов. Соответствующие средства и поручения поступают извне, а эти конкретные послы занимаются непосредственно разжиганием ненависти, зла и противостояния между людьми", – заключил Каладзе.



Параллельно с этим правительство Грузии организовало масштабные учения силовиков под Тбилиси. Как сообщил телеканал "Пирвели", за три недели до выборов власти собрали спецназовцев из столицы и близлежащих городов, чтобы они опробовали новое оборудование для разгона митингов, закупленное весной.



К тем, кто не призывает к восстанию и даже согласен участвовать в выборах, нашли другой подход. Например, телеканал "Рустави 2" обнаружил у бывшего премьер-министра и лидера оппозиционной партии "Гахария за Грузию" Георгия Гахарии зарубежные активы, которыми он предположительно обзавелся во время пандемии коронавируса. Так, ему принадлежит квартира в Париже площадью 83 кв. м и стоимостью 472 тыс. евро, которую он не указал в декларации за 2021 год.



В то же время власти Грузии неожиданно согласились допустить до наблюдения за выборами представителей БДИПТЧ/ОБСЕ. Правда, они отказались, объяснив это неспособностью подготовиться меньше, чем за месяц. Примечательно, что в июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил об отсутствии намерения приглашать эту организацию. При этом он подчеркнул, что в 2021 году ее позвали в качестве исключения. Правда, в реальности все совершенно иначе: с 2006-го наблюдателей на местных выборах не было только в 2014-м.



Впрочем, по словам политолога Ники Читадзе, "Гахария за Грузию" и "Лело" в любом случае не смогут провести своих кандидатов в мэры или просто получить серьезное представительство в местных парламентах. "Большая часть оппозиции не хочет участвовать в голосовании и вообще не признает его легитимность. В лучшем случае эти две партии смогут сделать нескольких своих членов муниципальными депутатами, которые не будут влиять на процесс принятия решений", – рассказал "НГ" Читадзе.



При этом он отметил, что протесты, к которым готовится другая часть противников "Грузинской мечты", могут быть успешными только в том случае, если людям объяснят, чем оппозиция лучше правительства. "Такая работа проводится, но агитаторам не хватает конкретных примеров того, с чем они будут справляться лучше, чем действующие власти. Кроме того, людей зазывают на митинг 4 октября, но не рассказывают, что именно там будет происходить. Пока мы слышим традиционные призывы "собраться и не расходиться", – заключил эксперт.