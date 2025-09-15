Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ

22:24 15.09.2025 Bloomberg США

15 сентября 2025



Как новый российско-китайский газопровод может изменить мировую торговлю СПГ

Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" будет взаимовыгоден для России и Китая



Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" между Россией и Китаем заставляет нервничать многих американских политиков, сообщает Bloomberg. Причина беспокойства ясна: этот проект поможет Пекину снизить зависимость от экспорта СПГ из США и укрепить свою энергетическую безопасность.



Китай пока не подтвердил заключение соглашения, и ключевые вопросы, такие как финансирование, ценообразование и объемы поставок газа, остаются открытыми. Однако если будет построен трубопровод, который свяжет российский полуостров Ямал в Арктике с северо-востоком Китая, это значительно укрепит экономические отношения между двумя странами-соседями. В последние годы эти отношения и так активно развиваются, особенно учитывая трудности, с которыми Россия столкнулась из-за западных санкций. Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2".



Этот трубопровод также может оказать значительное влияние на глобальные газовые потоки в будущем десятилетии. Для России "Сила Сибири - 2" представляет собой шанс компенсировать часть утраченных поставок трубопроводного газа в Европу, которые были нарушены в результате специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Для Китая этот трубопровод служит страховкой от возможных рисков, связанных с поставками сжиженного природного газа на рынке, где его геополитический конкурент, Соединенные Штаты, стал крупнейшим в мире экспортером переохлажденного морского топлива.



Какого размера будет "Сила Сибири - 2"?



Председатель Правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал планируемый газопровод "Сила Сибири - 2", который пройдет по территории России, Китая и Монголии, "крупнейшим, самым масштабным и капиталоемким газовым проектом в мире".



Расстояние от начальной точки за Полярным кругом до его потенциальной конечной точки в прибрежных мегаполисах Китая составляет более 4 000 километров. Только по территории России он протянется на 2 600 километров через сибирские леса, а затем еще почти на 1 000 километров через Монголию и пастбищные угодья страны.



Мощность трубопровода "Сила Сибири - 2" при выходе на запланированный уровень составит 50 миллиардов кубометров газа в год - почти столько же, сколько у ныне неиспользуемого "Северный поток - 1", проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию.



Как это соотносится с уже существующими поставками российского трубопроводного газа в Китай?



Россия уже осуществляет поставки природного газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири - 1" в рамках 30-летнего соглашения. Этот маршрут проходит в обход Монголии и напрямую соединяет обе страны. Поставки начались в 2019 году и в этом году достигли своей максимальной пропускной способности в 38 миллиардов кубометров. Ожидается, что второй трубопровод, известный как "Дальневосточный", будет запущен в эксплуатацию в 2027 году.



"Газпром", контрольный пакет акций которого принадлежит российскому правительству, заявил, что также договорился с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) об увеличении поставок по этим двум газовым коридорам до 56 миллиардов кубометров, что превышает их предыдущие соглашения в 48 миллиардов кубометров. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Таким образом, запуск "Силы Сибири - 2" может позволить России примерно вдвое увеличить экспорт по трубопроводам в Китай.



Сколько будет стоить новый трубопровод?



Ключевые детали, такие как стоимость "Силы Сибири - 2", порядок финансирования и сроки строительства, пока остаются в тайне.



Центр Карнеги* по изучению России и Евразии оценил, что строительство трубопровода через Россию и Монголию может обойтись в 36 миллиардов долларов. Значительная часть маршрута пройдет по территории российской Сибири, где "Газпром" уже эксплуатирует трубопроводы, что позволит сэкономить время и средства на строительство.



"Сила Сибири - 2" будет проходить через разные природные зоны и функционировать в условиях изменчивого климата. Строительство трубопроводов в суровых условиях - задача не из простых. Однако России и Китаю удалось успешно реализовать проект "Сила Сибири - 1". Этот газопровод, протяженностью более 6 000 километров, начал свою работу всего через пять лет после подписания соглашения о строительстве. Сейчас сложно сказать, смогут ли они повторить этот успех с новым трубопроводом, особенно учитывая необходимость привлечения третьего партнера - Монголии.



Сколько газа будет импортировать Китай по "Силе Сибири - 2"?



Глава "Газпрома" заявил, что договоренность по "Силе Сибири - 2" рассчитана на тридцать лет. Однако остается неясным, будет ли Китай придерживаться фиксированного объема поставок, который позволит использовать всю пропускную способность газопровода, или же он будет настаивать на более гибком соглашении на случай, если внутренний спрос на газ снизится или появятся более доступные альтернативы.



Россия будет стремиться к тому, чтобы Китай согласился покупать весь газ, независимо от своих потребностей, чтобы обеспечить стабильность платежей в будущем.



Сколько Китай будет платить за газ?



Цена на газ, который Россия будет поставлять по "Силе Сибири - 2", уже много лет остается камнем преткновения на переговорах.



В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что цена будет "рыночной" и будет рассчитываться по формуле, содержащей компоненты, отличные от тех, что используются в европейских контрактах.



Глава "Газпрома", в свою очередь, отметил, что газ, поставляемый по новому трубопроводу, будет дешевле, чем российский газ, который покупают в Европе. По данным BloombergNEF, поставки газа в Китай по "Силе Сибири - 1" являются одними из самых доступных по цене. Аналитики BloombergNEF считают, что предстоящей зимой стоимость российского трубопроводного газа будет примерно на треть ниже контрактных объемов СПГ в Китае и почти в два раза дешевле спотового импорта СПГ.



Почему этот трубопровод так важен для России?



Увеличение поставок на восток может помочь "Газпрому" компенсировать сокращение закупок трубопроводного газа в Европе после начала СВО в 2022 году. Импорт газа в Европу сократился примерно с 150 миллиардов кубометров в 2021 году до менее 10% от этого уровня в текущем году. Хотя Европа по-прежнему закупает российский СПГ, Европейский союз активно обсуждает планы полного отказа от импорта всех видов российского газа к концу 2027 года.



"Сила Сибири - 2" может существенно увеличить поставки российского газа в Китай. В отличие от "Силы Сибири - 1", по которой газ поставляется из Восточной Сибири, новый трубопровод будет транспортировать топливо в Китай с ямальских газовых месторождений в Западной Сибири, которые ранее снабжали Европу. Если газопровод "Сила Сибири - 2" будет работать на полную мощность, это будет соответствовать трети довоенного экспорта российского газа в Европу.



Строительство нового трубопровода может также принести пользу российской экономике, которая оказалась в более изолированном положении после начала СВО. Это может произойти благодаря увеличению спроса на российскую рабочую силу и сталь.



Какую выгоду "Сила Сибири - 2" принесет Китаю?



Трубопровод предлагает Китаю долгосрочный источник дешевого газа. Тем не менее, это скорее приятный бонус, чем нечто обязательное. На момент подписания соглашения по "Силе Сибири - 1" спрос на газ в Китае рос двузначными темпами. Однако в последние годы темпы роста значительно замедлились. Это связано с тем, что китайская экономика становится более зрелой, а уголь и возобновляемые источники энергии занимают все более значимое место в энергобалансе страны.



Китай также опасается чрезмерной зависимости от одного поставщика газа. Россия уже является одним из основных поставщиков трубопроводного газа и третьим по величине поставщиком СПГ после Австралии и Катара. В то же время мировой рынок СПГ предлагает Китаю гибкие возможности для поставок, не требуя заключения долгосрочных контрактов. Однако, поскольку США являются крупнейшим мировым экспортером СПГ, существует риск, что со временем Пекин может стать более зависимым от поставок американского СПГ.



"Сила Сибири - 2" поможет Китаю снизить этот риск и укрепить свою энергетическую безопасность. Сухопутный трубопровод может быть более надежным вариантом, чем морские пути, учитывая нестабильность на Ближнем Востоке, которая может нарушить судоходство, или геополитическую и военную напряженности с США и их союзниками в Азии.



Что означает новый трубопровод для остального газового рынка?



Китай является крупнейшим в мире импортером СПГ. Поставки газа по "Силе Сибири - 2" могут уменьшить его спрос на морские перевозки СПГ. Пока неизвестно, когда трубопровод будет запущен, но, учитывая сроки реализации проекта "Сила Сибири - 1", это, вероятно, произойдет ближе к концу 2030 года.



По данным BloombergNEF, поставки по новому трубопроводу и расширение двух других трубопроводов из России могут удовлетворить потребность Китая в более чем 40 миллионах тонн СПГ в год. Это составляет более половины всего импорта переохлажденного топлива в страну в прошлом году.



Если Китай сократит закупки СПГ, это может высвободить ресурсы для импортеров в других странах Азии и Европы, что, в свою очередь, приведет к снижению цен и поможет ослабить инфляционное давление. Это отличная новость для покупателей СПГ, но не для его экспортеров, особенно для тех, кто только начинает строить новые терминалы, и для девелоперов, которые стремятся принять окончательное решение о финансировании перспективных проектов. Снижение спроса на СПГ со стороны Китая может подорвать усилия президента Дональда Трампа по увеличению экспорта энергоносителей из США.



В ближайшие годы на мировом рынке СПГ ожидается рост предложения, связанный с увеличением экспортных мощностей. Если проект "Сила Сибири - 2" будет реализован к началу 2030-х годов, это может привести к еще большему избытку газа на рынке и, как следствие, повлиять на цены.



Почему проект "Сила Сибири - 2" активно развивается именно сейчас?



Проект, казалось, завис в воздухе, поскольку в течение многих лет переговоры проходили по одному и тому же сценарию: президент РФ Владимир Путин встречался с председателем КНР Си Цзиньпином; в российских официальных заявлениях говорилось о прогрессе в реализации проекта "Сила Сибири - 2", в то время как в заявлениях Китая трубопровод зачастую не упоминался вовсе.



Это поистине историческое соглашение было достигнуто на фоне возобновившейся торговой войны между США и Китаем после возвращения Трампа в Белый дом. В рамках этого конфликта Пекин ввел пошлины на американский СПГ и, по состоянию на начало сентября, не принимал поставок с февраля.



В этом году Китай и Россия активно сотрудничают в энергетической сфере. В конце августа Пекин получил первую поставку [газа] с российского проекта "Арктик СПГ 2", который оказался под давлением американских санкций и с трудом находил покупателей с тех пор, как в конце 2023 года администрация президента Джо Байдена внесла его в "черный список". Китай, кажется, не слишком обеспокоен угрозами президента Трампа ввести санкции против стран, которые помогают России развивать военную экономику и обходить ограничения.



*Внесен в реестр иностранных агентов Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757964240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Мажилисе обсудят создание Единого электронного архива

- Олжас Бектенов обсудил с главой LuLu Group International Юсуфом Али перспективные проекты в области АПК

- Из истории государственной власти

- Редакционная коллегия утвердила второй том "Истории Казахстана" для дальнейшей подготовки к изданию

- МЭКС: Запущены первые проекты в регионах

- Гизат Нурдаулетов принял участие в IV Встрече секретарей советов безопасности стран ОТГ в Бишкеке

- Казахстан запускает 202 инвестиционных проекта для снижения импортозависимости в сфере АПК

- Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с руководством "Roca Group"

- Айдарбек Сапаров: Качественное исполнение поручений Главы государства – на особом контроле

