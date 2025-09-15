Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)

23:44 15.09.2025

Il Messaggero Италия

15 сентября 2025



Россия имитирует войну: в ходе учений "Запад-2025" запущена гиперзвуковая ракета "Циркон" дальностью 1000 км

В ходе учений "Запад-2025" российская армия запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море, пишет Il Messagero. Это оружие было разработано для нейтрализации крупных военных кораблей, а скорость снаряда может достигать 11 тысяч километров в час.



В ходе совместных учений России и Белоруссии "Запад-2025" Москва запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море. Кремль заявляет, что учения носят исключительно оборонительный характер, однако в НАТО испытывают серьезное беспокойство, особенно после инцидента с проникновением дронов в воздушное пространство Польши (Стоит обратить внимание, что Министерство обороны России сразу же предложило Польше провести консультации с целью разобраться в произошедшем, но польская сторона отказалась - прим. ИноСМИ).



