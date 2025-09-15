|Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
23:44 15.09.2025
Il Messaggero Италия
15 сентября 2025
Россия имитирует войну: в ходе учений "Запад-2025" запущена гиперзвуковая ракета "Циркон" дальностью 1000 км
В ходе учений "Запад-2025" российская армия запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море, пишет Il Messagero. Это оружие было разработано для нейтрализации крупных военных кораблей, а скорость снаряда может достигать 11 тысяч километров в час.
В ходе совместных учений России и Белоруссии "Запад-2025" Москва запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море. Кремль заявляет, что учения носят исключительно оборонительный характер, однако в НАТО испытывают серьезное беспокойство, особенно после инцидента с проникновением дронов в воздушное пространство Польши (Стоит обратить внимание, что Министерство обороны России сразу же предложило Польше провести консультации с целью разобраться в произошедшем, но польская сторона отказалась - прим. ИноСМИ).
Сама Москва распространила кадры испытаний через официальные каналы Минобороны после первоначальной публикации в Telegram. На записи гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон" запускается с фрегата в Баренцевом море, в двух шагах от границ Европы. Экипаж фрегата "Адмирал Головко" произвел пуск "Циркона" по надводной цели. По данным российского Минобороны, цель была успешно поражена.
На видео также показаны другие учения, в том числе с участием сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Сухой Су-34 - двухместного военного самолета, способного нести до восьми тонн вооружения на очень большие расстояния без дозаправки.
Официальной целью совместных учений России и Белоруссии "Запад-2025" является оценка способности двух стран-союзников координировать действия в рамках военной обороны. На деле же, помимо того, что они представляют угрозу для НАТО, Россия использует эту возможность, чтобы продемонстрировать всему миру состояние своей военной машины. Спустя три года ведения боевых действий на Украине важно показать, что Россия сильнее, чем когда-либо. [...] После инцидента с дронами в Польше НАТО запустило операцию "Восточный часовой", и напряженность достигла наивысшего уровня. Сейчас все взгляды прикованы к этому региону.
Что такое гиперзвуковые ракеты "Циркон"
"Циркон" уже несколько раз применялся в украинском конфликте. Также известный как 3М-22 "Циркон" или 3М-22 "Циркон", это российская гиперзвуковая крылатая ракета, производимая НПО машиностроения по заказу Министерства обороны. Разработанная для нейтрализации крупных военных кораблей, она может поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 1000 километров. Ее скорость приближается к 9 Махам (то есть около 11 113 км/ч) - в девять раз быстрее скорости звука. Перехватить их практически невозможно не только из-за огромной скорости, но и потому, что они обладают высокой маневренностью на расстоянии, из-за чего могут менять курс и легко (хотя и в ограниченной степени) уклоняться от систем ПВО.