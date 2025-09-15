 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
23:44 15.09.2025

Il Messaggero Италия
15 сентября 2025

Россия имитирует войну: в ходе учений "Запад-2025" запущена гиперзвуковая ракета "Циркон" дальностью 1000 км
Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море

В ходе учений "Запад-2025" российская армия запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море, пишет Il Messagero. Это оружие было разработано для нейтрализации крупных военных кораблей, а скорость снаряда может достигать 11 тысяч километров в час.

В ходе совместных учений России и Белоруссии "Запад-2025" Москва запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море. Кремль заявляет, что учения носят исключительно оборонительный характер, однако в НАТО испытывают серьезное беспокойство, особенно после инцидента с проникновением дронов в воздушное пространство Польши (Стоит обратить внимание, что Министерство обороны России сразу же предложило Польше провести консультации с целью разобраться в произошедшем, но польская сторона отказалась - прим. ИноСМИ).



Сама Москва распространила кадры испытаний через официальные каналы Минобороны после первоначальной публикации в Telegram. На записи гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон" запускается с фрегата в Баренцевом море, в двух шагах от границ Европы. Экипаж фрегата "Адмирал Головко" произвел пуск "Циркона" по надводной цели. По данным российского Минобороны, цель была успешно поражена.



На видео также показаны другие учения, в том числе с участием сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Сухой Су-34 - двухместного военного самолета, способного нести до восьми тонн вооружения на очень большие расстояния без дозаправки.



Официальной целью совместных учений России и Белоруссии "Запад-2025" является оценка способности двух стран-союзников координировать действия в рамках военной обороны. На деле же, помимо того, что они представляют угрозу для НАТО, Россия использует эту возможность, чтобы продемонстрировать всему миру состояние своей военной машины. Спустя три года ведения боевых действий на Украине важно показать, что Россия сильнее, чем когда-либо. [...] После инцидента с дронами в Польше НАТО запустило операцию "Восточный часовой", и напряженность достигла наивысшего уровня. Сейчас все взгляды прикованы к этому региону.



Что такое гиперзвуковые ракеты "Циркон"

"Циркон" уже несколько раз применялся в украинском конфликте. Также известный как 3М-22 "Циркон" или 3М-22 "Циркон", это российская гиперзвуковая крылатая ракета, производимая НПО машиностроения по заказу Министерства обороны. Разработанная для нейтрализации крупных военных кораблей, она может поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 1000 километров. Ее скорость приближается к 9 Махам (то есть около 11 113 км/ч) - в девять раз быстрее скорости звука. Перехватить их практически невозможно не только из-за огромной скорости, но и потому, что они обладают высокой маневренностью на расстоянии, из-за чего могут менять курс и легко (хотя и в ограниченной степени) уклоняться от систем ПВО.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757969040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Мажилисе обсудят создание Единого электронного архива
- Олжас Бектенов обсудил с главой LuLu Group International Юсуфом Али перспективные проекты в области АПК
- Из истории государственной власти
- Редакционная коллегия утвердила второй том "Истории Казахстана" для дальнейшей подготовки к изданию
- МЭКС: Запущены первые проекты в регионах
- Гизат Нурдаулетов принял участие в IV Встрече секретарей советов безопасности стран ОТГ в Бишкеке
- Казахстан запускает 202 инвестиционных проекта для снижения импортозависимости в сфере АПК
- Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с руководством "Roca Group"
- Айдарбек Сапаров: Качественное исполнение поручений Главы государства – на особом контроле
