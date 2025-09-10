 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.09.2025
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
18:26  В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
00:05 16.09.2025

ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 сентября в разрезе СВО. Русские войска готовятся к освобождению села Ямполь с попутным выходом на коммуникации между Северском и Красным Лиманом. Издание Le Monde сообщило, что в Европе начали размышлять над установлением "бесполетной зоны" над Украиной. Редакция Readovka рассмотрела самый зрелищный и масштабный эпизод учений ВС РФ и ВС РБ в Минской области.

Развал обороны



В центральном секторе Краснолиманского направления русские войска сумели преодолеть реку Жеребец и выйти на дистанцию в несколько сотен метров от села Ямполь. Этот населенный пункт является последним рубежом ВСУ, прикрывающим главную трассу снабжения Северской группировки украинских войск. Таким образом, справедливо можно говорить о том, что катастрофа на данном участке фронта у неприятеля – уже состоявшийся факт. После разгрома 119-й бригады ТрО ВСУ главной целью противника было недопущение форсирования реки Жеребец и сближения наших войск с Ямполем, но украинская сторона данную задачу провалила. Ситуация у 119-й бригады стала настолько плачевной, что согласно информации в отечественных СМИ оставшиеся от указанной части подразделения ВСУ теперь будут переданы 225-му ОШП и 78-му ОДШП в качестве усиления, то есть восполнения прежних потерь. На данный момент 119-я бригада как самостоятельная боевая единица прекратила свое существование. Теперь оборона Ямполя целиком легла на плечи подразделений 53-й ОМБр и других более мелких формирований, которые также понесли серьезные потери в боях за Кременские леса и окрестности сел Торское и Заречное.

Совокупность этих факторов объясняет, почему противник утратил устойчивость, восстановить которую на данный момент для него невозможно. Важно также отметить, что в районе села Ямполь у ВСУ нет серьезной сети полевых укреплений. Сказывается прежняя ошибка украинского командования, которое искренне полагало, что фронт в Кременских лесах "застыл навсегда". Таким образом, шансов сохранить за собой трассу Т-05-13, соединяющую Северск и Красный Лиман, у неприятеля практически нет. Однако, если обратить внимание на карту, южнее и восточнее Ямполя протекает Северский Донец, где у ВСУ еще сохраняются возможности для организации обороны. Стоит учитывать и то обстоятельство, что гарнизон Северска, утратив контроль над шоссе Т-05-13, лишится самого удобного маршрута снабжения, но в логистическую блокаду он не попадет: у противника остается вариант подвоза грузов по маршруту Славянск – Рай-Александровка – Северск. Таким образом, весьма вероятно, что неприятель сосредоточится на обороне по Северскому Донцу – от Дроновки на востоке до села Кривая Лука на западе. Следовательно, он будет пытаться не допустить выхода наших войск в тыл гарнизону Северска. Других вариантов у ВСУ при столь ограниченных ресурсах нет. Но тогда Красный Лиман неминуемо попадает в двойной охват, и перспективы удержания города украинской стороной выглядят крайне сомнительными.

Большая война как идея фикс

Издание Le Monde сообщило, что Европа рассматривает возможность организации воздушного прикрытия территории Украины от дронов и ракет ВС РФ в рамках проекта Sky Shield.

Журналисты делают акцент на том, что евросегмент НАТО пересматривает общий подход Альянса. То есть вместо защиты исключительно собственного воздушного пространства теперь страны блока раздумывают о том, чтобы фактически стать прямыми участниками конфликта, развернув "зонтик" над Украиной. Разумеется, все это подается под соусом того, что причиной изменения позиции Европы стал налет БПЛА на территорию Польши, якобы произошедший по вине России.

Нельзя не заметить, что даже размышления Брюсселя над подобным сценарием уже сами по себе являются сигналом того, что здравый смысл в Европе уходит на второй план. Ведь это прямая угроза перехода конфликта на новый, глобальный уровень. Однако на данный момент публикации Le Monde и других европейских изданий можно рассматривать скорее как "пробный камень", задача которого – прощупать реакцию как европейской общественности, так и России. Никто из официальных лиц в Европе, кроме главы МИД Польши Радослава Сикорского, пока не высказался в поддержку этой идеи. В то же время российская сторона уже четко обозначила возможные последствия: соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, опубликовав его в своем Telegram-канале.

Братство по оружию

Сегодня в Минской области на полигоне "Борисовский" прошел один из основных этапов совместных учений ВС РФ и белорусских коллег в рамках маневров "Запад-2025". В учебном бою объединенные силы союзных государств отработали множество тактических сценариев с применением современного опыта. Помимо традиционных танковых стрельб, войска-союзники выполнили действия штурмовых групп на мотоциклах. Свои навыки взаимодействия продемонстрировали и операторы дронов. На сегодняшних маневрах также активно применялась тактическая авиация, обеспечивавшая поддержку наземных сил.

Важной особенностью прошедшего этапа стало то, что пехота и бронетехника действовали в полном соответствии с актуальной тактической обстановкой. Такая организация позволила каждому роду войск сосредоточиться на отработке своих специфических задач в различных условиях. В современной войне пехотные подразделения часто действуют автономно, тогда как танки на удалении поддерживают их огнем с закрытых позиций.

Отдельного внимания заслуживает и то, что за маневрами наблюдали представители 23 стран, включая делегации НАТО – из США, Турции и Венгрии. Демонстрация высокого уровня боевой подготовки и крепкого военного союза Москвы и Минска не ставит целью "кого-то напугать". Она лишь подчеркивает, что мысли о конфронтации с Россией и ее союзниками являются крайне рискованной и недальновидной идеей.

Вчера, 14 сентября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757970300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Мажилисе обсудят создание Единого электронного архива
- Олжас Бектенов обсудил с главой LuLu Group International Юсуфом Али перспективные проекты в области АПК
- Из истории государственной власти
- Редакционная коллегия утвердила второй том "Истории Казахстана" для дальнейшей подготовки к изданию
- МЭКС: Запущены первые проекты в регионах
- Гизат Нурдаулетов принял участие в IV Встрече секретарей советов безопасности стран ОТГ в Бишкеке
- Казахстан запускает 202 инвестиционных проекта для снижения импортозависимости в сфере АПК
- Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с руководством "Roca Group"
- Айдарбек Сапаров: Качественное исполнение поручений Главы государства – на особом контроле
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  