00:05 16.09.2025
ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 15 сентября в разрезе СВО. Русские войска готовятся к освобождению села Ямполь с попутным выходом на коммуникации между Северском и Красным Лиманом. Издание Le Monde сообщило, что в Европе начали размышлять над установлением "бесполетной зоны" над Украиной. Редакция Readovka рассмотрела самый зрелищный и масштабный эпизод учений ВС РФ и ВС РБ в Минской области.
Развал обороны
В центральном секторе Краснолиманского направления русские войска сумели преодолеть реку Жеребец и выйти на дистанцию в несколько сотен метров от села Ямполь. Этот населенный пункт является последним рубежом ВСУ, прикрывающим главную трассу снабжения Северской группировки украинских войск. Таким образом, справедливо можно говорить о том, что катастрофа на данном участке фронта у неприятеля – уже состоявшийся факт. После разгрома 119-й бригады ТрО ВСУ главной целью противника было недопущение форсирования реки Жеребец и сближения наших войск с Ямполем, но украинская сторона данную задачу провалила. Ситуация у 119-й бригады стала настолько плачевной, что согласно информации в отечественных СМИ оставшиеся от указанной части подразделения ВСУ теперь будут переданы 225-му ОШП и 78-му ОДШП в качестве усиления, то есть восполнения прежних потерь. На данный момент 119-я бригада как самостоятельная боевая единица прекратила свое существование. Теперь оборона Ямполя целиком легла на плечи подразделений 53-й ОМБр и других более мелких формирований, которые также понесли серьезные потери в боях за Кременские леса и окрестности сел Торское и Заречное.
Совокупность этих факторов объясняет, почему противник утратил устойчивость, восстановить которую на данный момент для него невозможно. Важно также отметить, что в районе села Ямполь у ВСУ нет серьезной сети полевых укреплений. Сказывается прежняя ошибка украинского командования, которое искренне полагало, что фронт в Кременских лесах "застыл навсегда". Таким образом, шансов сохранить за собой трассу Т-05-13, соединяющую Северск и Красный Лиман, у неприятеля практически нет. Однако, если обратить внимание на карту, южнее и восточнее Ямполя протекает Северский Донец, где у ВСУ еще сохраняются возможности для организации обороны. Стоит учитывать и то обстоятельство, что гарнизон Северска, утратив контроль над шоссе Т-05-13, лишится самого удобного маршрута снабжения, но в логистическую блокаду он не попадет: у противника остается вариант подвоза грузов по маршруту Славянск – Рай-Александровка – Северск. Таким образом, весьма вероятно, что неприятель сосредоточится на обороне по Северскому Донцу – от Дроновки на востоке до села Кривая Лука на западе. Следовательно, он будет пытаться не допустить выхода наших войск в тыл гарнизону Северска. Других вариантов у ВСУ при столь ограниченных ресурсах нет. Но тогда Красный Лиман неминуемо попадает в двойной охват, и перспективы удержания города украинской стороной выглядят крайне сомнительными.
Большая война как идея фикс
Издание Le Monde сообщило, что Европа рассматривает возможность организации воздушного прикрытия территории Украины от дронов и ракет ВС РФ в рамках проекта Sky Shield.
Журналисты делают акцент на том, что евросегмент НАТО пересматривает общий подход Альянса. То есть вместо защиты исключительно собственного воздушного пространства теперь страны блока раздумывают о том, чтобы фактически стать прямыми участниками конфликта, развернув "зонтик" над Украиной. Разумеется, все это подается под соусом того, что причиной изменения позиции Европы стал налет БПЛА на территорию Польши, якобы произошедший по вине России.
Нельзя не заметить, что даже размышления Брюсселя над подобным сценарием уже сами по себе являются сигналом того, что здравый смысл в Европе уходит на второй план. Ведь это прямая угроза перехода конфликта на новый, глобальный уровень. Однако на данный момент публикации Le Monde и других европейских изданий можно рассматривать скорее как "пробный камень", задача которого – прощупать реакцию как европейской общественности, так и России. Никто из официальных лиц в Европе, кроме главы МИД Польши Радослава Сикорского, пока не высказался в поддержку этой идеи. В то же время российская сторона уже четко обозначила возможные последствия: соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, опубликовав его в своем Telegram-канале.
Братство по оружию
Сегодня в Минской области на полигоне "Борисовский" прошел один из основных этапов совместных учений ВС РФ и белорусских коллег в рамках маневров "Запад-2025". В учебном бою объединенные силы союзных государств отработали множество тактических сценариев с применением современного опыта. Помимо традиционных танковых стрельб, войска-союзники выполнили действия штурмовых групп на мотоциклах. Свои навыки взаимодействия продемонстрировали и операторы дронов. На сегодняшних маневрах также активно применялась тактическая авиация, обеспечивавшая поддержку наземных сил.
Важной особенностью прошедшего этапа стало то, что пехота и бронетехника действовали в полном соответствии с актуальной тактической обстановкой. Такая организация позволила каждому роду войск сосредоточиться на отработке своих специфических задач в различных условиях. В современной войне пехотные подразделения часто действуют автономно, тогда как танки на удалении поддерживают их огнем с закрытых позиций.
Отдельного внимания заслуживает и то, что за маневрами наблюдали представители 23 стран, включая делегации НАТО – из США, Турции и Венгрии. Демонстрация высокого уровня боевой подготовки и крепкого военного союза Москвы и Минска не ставит целью "кого-то напугать". Она лишь подчеркивает, что мысли о конфронтации с Россией и ее союзниками являются крайне рискованной и недальновидной идеей.
