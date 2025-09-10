ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября

00:05 16.09.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 сентября в разрезе СВО. Русские войска готовятся к освобождению села Ямполь с попутным выходом на коммуникации между Северском и Красным Лиманом. Издание Le Monde сообщило, что в Европе начали размышлять над установлением "бесполетной зоны" над Украиной. Редакция Readovka рассмотрела самый зрелищный и масштабный эпизод учений ВС РФ и ВС РБ в Минской области.



Развал обороны



