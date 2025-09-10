Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"

00:52 16.09.2025

Белорусский кошмар Запада: Индия и Пакистан будут вместе тренироваться бить НАТО

По обе стороны Сувалкского коридора проводятся учения с участием армий нескольких стран и десятков тысяч солдат



Алексей Песков

10 сентября 2025



Индийское издание EurAsian Times ошарашило своих читателей новостью - в начинающихся через три дня российско-белорусских учениях "Запад-2025" примет участие не только индийский контингент, но и военнослужащие Пакистана. Их, правда, "разведут" для решения разных задач, но сам факт для тех сил на Западе, которые старательно разжигают конфликт между этими странами, стал печальным открытием.



Официально учения "Запад-2025" вступят в самую активную фазу с 12 по 16 сентября, но российские подразделения начали прибывать в Беларусь уже в середине августа, что подчеркивает, насколько тщательно готовятся эти проводимые раз в два года маневры.



Учения "Запад" всегда имели политическую подоплеку. Хотя заявленная цель - проверить способность Союзного государства отражать внешнюю агрессию, сроки, масштаб и театральность должны были послать Западу сигнал о готовности России и Беларуси, и они хотят, чтобы НАТО это осознало.



Отличительной чертой учений этого года является ядерная составляющая. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подтвердил, что в рамках учений "Запад-2025" будет отработана подготовка к развертыванию ядерного оружия, в частности, российского ракетного комплекса "Орешник", который, как ожидается, Минск получит к концу 2025 года.



Вплетая ядерное планирование в учения, Москва и Минск стирают грань между рутинными учениями и психологическим давлением, пишет издание. Даже если ядерное оружие фактически не перемещается и не применяется, символизм невозможно игнорировать.



Официально сообщается, что в учениях участвуют около 13 000 военнослужащих. Однако западные аналитики подозревают, что реальная цифра гораздо выше. Предыдущие учения "Запад" часто превышали заявленную численность: в них участвовали десятки тысяч военнослужащих, танков, самолетов и ракетных комплексов.



Отрабатываемые сценарии включают действия по противовоздушной обороне, противодействие диверсионным группам и защиту ключевой территории от гипотетического нападения противника.



Для НАТО, особенно для стран Балтии и Польши, эти учения выглядят не столько оборонительными, сколько репетицией, проводимой в опасной близости от их границ.



Европейские чиновники предупреждают, что учения "Запад-2025" могут преследовать несколько целей: они проверят реальную боеготовность армии, но также выступят в качестве формы устрашения. А еще крупномасштабные учения обеспечивают прикрытие для переброски войск и развертывания техники, которые теоретически могут быть использованы в кризисной ситуации.



Беларусь стремится представить учения "Запад-2025" как прозрачные, приглашая иностранных наблюдателей. Более 20 стран в той или иной форме участвуют в них в качестве участников или наблюдателей, что придает учениям многонациональный характер.



Список получился разношерстным. Среди участников - Беларусь, Бангладеш, Буркина-Фасо, Конго, Мали, Индия, Иран, Нигер и Таджикистан. В число наблюдателей входят Камбоджа, Китай, Куба, Казахстан, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея, Пакистан, Сербия, Таиланд, ОАЭ и Узбекистан.



Индия направила в Россию для участия в учениях группу из 70 человек. Китай и Пакистан представлены в одной группе, а Индия представлена ​​отдельным контингентом.



Индийский контингент состоит из 65 человек, в том числе 57 из армии, семь из ВВС и один из ВМС. Армейскую группу возглавляет батальон Кумаонского полка, которому оказывают поддержку военнослужащие других родов войск.



Тем не менее, символизм поразительный: впервые после операции "Синдур" индийские и пакистанские войска участвуют в одних и тех же военных учениях, пусть даже и не бок о бок. Наличие под одной крышей таких соперников, как Индия и Пакистан, добавляет вес международному масштабу учений "Запад".



Это первые учения "Запад" после начала Россией спецоперации на Украине в 2022 году, и уже одно это усиливает напряженность. Киев и европейские столицы внимательно следят за происходящим, опасаясь, что учения, проходящие так близко к Украине, могут быть использованы в качестве прикрытия для новых активных действий.



Для Москвы учения "Запад" - это не только подготовка войск. Это еще и способ напомнить НАТО, что Россия и Беларусь по-прежнему представляют собой военную силу, с которой приходится считаться.



Учения, проводимые в Беларуси, привлекают особое внимание из-за их близости к восточным границам НАТО. Они также дают западным аналитикам возможность понять, какие вопросы безопасности Минск и Москва считают своими главными приоритетами.



3 сентября Бюро по защите Конституции Латвии (БЗС) оценило учения "Запад-2025" как для Латвии, так и для НАТО как угрозу низкого уровня. Но при этом также также призвало граждан, проживающих вблизи границы, быть бдительными, отметив, что перебои со связью или подозрительная активность могут быть связаны с учениями.



Польша на время учений полностью закрывает границу с Белоруссией. Для поляков, понятно, волнений больше - там почему-то уверены, что если Россия таки пойдет на Европу, то лишь затем, чтобы взять под контроль Сувалкский коридор.



Этот узкий участок суши между Беларусью и российским эксклавом Калининград часто называют самым уязвимым местом НАТО. Если его отрезать, страны Балтии будут изолированы от остального альянса.



Для НАТО этот разрыв стал еще более важным после аннексии Крыма в 2014 году и вторжения России на Украину в 2022 году. Именно поэтому любые российские и белорусские маневры в этом районе вызывают немедленную обеспокоенность.



НАТО не сидит сложа руки, пока разворачиваются учения "Запад-2025". Североевропейские союзники проводят учения Tarasis 25, а Литва проводит собственные учения по национальной обороне "Удар грома". Тем временем Польша мобилизовала 30 000 военнослужащих для участия в учениях Iron Defender-25.



В результате тысячи военнослужащих под руководством НАТО и России теперь проходят учения по обе стороны одной и той же узкой полосы земли. Для всех сторон Сувалкский коридор превратился из теоретической уязвимости в реальную горячую точку, которая, как всем известно, может стать причиной будущего кризиса.



The Times: Индия "перешла красные линии", отправив военных на учения "Запад"

Ведомости



Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка, для участия в масштабных российско-белорусских учениях "Запад 2025", что вызвало жесткую реакцию западных аналитиков. По их мнению, Нью-Дели "перешел красные линии", усилив военное сотрудничество с Москвой на фоне обострения отношений с США, передает The Times.



Около 30 000 российских и белорусских военных отрабатывают пуски баллистических ракет и имитацию авиаударов на территории от Арктики до Балтийского моря. Индийские солдаты дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области, вдали от границ НАТО.



Минобороны Индии заявило, что цель участия – укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией, а также обмен опытом в рамках совместных тактических учений.



Однако на Западе шаг Дели расценили как тревожный сигнал. Немецкий аналитик Ульрих Шпек отметил, что Индия "перешла красную черту", а финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала участие "ненужным и выглядящим ужасно". Американский консультант Дэвид Меркель подчеркнул, что решение Нью-Дели демонстрирует растущую зависимость премьер-министра Нарендры Моди от Москвы на фоне неопределенности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.



Учения проходят с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная цель – отработка применения группировок войск в интересах обеспечения безопасности Союзного государства. По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в ходе маневров войска также планируют отработать применение нового ракетного комплекса "Орешник".



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что учения "Запад-2025" носят плановый характер и не направлены против других государств.