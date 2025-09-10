 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:52 16.09.2025

Белорусский кошмар Запада: Индия и Пакистан будут вместе тренироваться бить НАТО
По обе стороны Сувалкского коридора проводятся учения с участием армий нескольких стран и десятков тысяч солдат

Алексей Песков
10 сентября 2025

Индийское издание EurAsian Times ошарашило своих читателей новостью - в начинающихся через три дня российско-белорусских учениях "Запад-2025" примет участие не только индийский контингент, но и военнослужащие Пакистана. Их, правда, "разведут" для решения разных задач, но сам факт для тех сил на Западе, которые старательно разжигают конфликт между этими странами, стал печальным открытием.

Официально учения "Запад-2025" вступят в самую активную фазу с 12 по 16 сентября, но российские подразделения начали прибывать в Беларусь уже в середине августа, что подчеркивает, насколько тщательно готовятся эти проводимые раз в два года маневры.

Учения "Запад" всегда имели политическую подоплеку. Хотя заявленная цель - проверить способность Союзного государства отражать внешнюю агрессию, сроки, масштаб и театральность должны были послать Западу сигнал о готовности России и Беларуси, и они хотят, чтобы НАТО это осознало.

Отличительной чертой учений этого года является ядерная составляющая. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подтвердил, что в рамках учений "Запад-2025" будет отработана подготовка к развертыванию ядерного оружия, в частности, российского ракетного комплекса "Орешник", который, как ожидается, Минск получит к концу 2025 года.

Вплетая ядерное планирование в учения, Москва и Минск стирают грань между рутинными учениями и психологическим давлением, пишет издание. Даже если ядерное оружие фактически не перемещается и не применяется, символизм невозможно игнорировать.

Официально сообщается, что в учениях участвуют около 13 000 военнослужащих. Однако западные аналитики подозревают, что реальная цифра гораздо выше. Предыдущие учения "Запад" часто превышали заявленную численность: в них участвовали десятки тысяч военнослужащих, танков, самолетов и ракетных комплексов.

Отрабатываемые сценарии включают действия по противовоздушной обороне, противодействие диверсионным группам и защиту ключевой территории от гипотетического нападения противника.

Для НАТО, особенно для стран Балтии и Польши, эти учения выглядят не столько оборонительными, сколько репетицией, проводимой в опасной близости от их границ.

Европейские чиновники предупреждают, что учения "Запад-2025" могут преследовать несколько целей: они проверят реальную боеготовность армии, но также выступят в качестве формы устрашения. А еще крупномасштабные учения обеспечивают прикрытие для переброски войск и развертывания техники, которые теоретически могут быть использованы в кризисной ситуации.

Беларусь стремится представить учения "Запад-2025" как прозрачные, приглашая иностранных наблюдателей. Более 20 стран в той или иной форме участвуют в них в качестве участников или наблюдателей, что придает учениям многонациональный характер.

Список получился разношерстным. Среди участников - Беларусь, Бангладеш, Буркина-Фасо, Конго, Мали, Индия, Иран, Нигер и Таджикистан. В число наблюдателей входят Камбоджа, Китай, Куба, Казахстан, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея, Пакистан, Сербия, Таиланд, ОАЭ и Узбекистан.

Индия направила в Россию для участия в учениях группу из 70 человек. Китай и Пакистан представлены в одной группе, а Индия представлена ​​отдельным контингентом.

Индийский контингент состоит из 65 человек, в том числе 57 из армии, семь из ВВС и один из ВМС. Армейскую группу возглавляет батальон Кумаонского полка, которому оказывают поддержку военнослужащие других родов войск.

Тем не менее, символизм поразительный: впервые после операции "Синдур" индийские и пакистанские войска участвуют в одних и тех же военных учениях, пусть даже и не бок о бок. Наличие под одной крышей таких соперников, как Индия и Пакистан, добавляет вес международному масштабу учений "Запад".

Это первые учения "Запад" после начала Россией спецоперации на Украине в 2022 году, и уже одно это усиливает напряженность. Киев и европейские столицы внимательно следят за происходящим, опасаясь, что учения, проходящие так близко к Украине, могут быть использованы в качестве прикрытия для новых активных действий.

Для Москвы учения "Запад" - это не только подготовка войск. Это еще и способ напомнить НАТО, что Россия и Беларусь по-прежнему представляют собой военную силу, с которой приходится считаться.

Учения, проводимые в Беларуси, привлекают особое внимание из-за их близости к восточным границам НАТО. Они также дают западным аналитикам возможность понять, какие вопросы безопасности Минск и Москва считают своими главными приоритетами.

3 сентября Бюро по защите Конституции Латвии (БЗС) оценило учения "Запад-2025" как для Латвии, так и для НАТО как угрозу низкого уровня. Но при этом также также призвало граждан, проживающих вблизи границы, быть бдительными, отметив, что перебои со связью или подозрительная активность могут быть связаны с учениями.

Польша на время учений полностью закрывает границу с Белоруссией. Для поляков, понятно, волнений больше - там почему-то уверены, что если Россия таки пойдет на Европу, то лишь затем, чтобы взять под контроль Сувалкский коридор.

Этот узкий участок суши между Беларусью и российским эксклавом Калининград часто называют самым уязвимым местом НАТО. Если его отрезать, страны Балтии будут изолированы от остального альянса.

Для НАТО этот разрыв стал еще более важным после аннексии Крыма в 2014 году и вторжения России на Украину в 2022 году. Именно поэтому любые российские и белорусские маневры в этом районе вызывают немедленную обеспокоенность.

НАТО не сидит сложа руки, пока разворачиваются учения "Запад-2025". Североевропейские союзники проводят учения Tarasis 25, а Литва проводит собственные учения по национальной обороне "Удар грома". Тем временем Польша мобилизовала 30 000 военнослужащих для участия в учениях Iron Defender-25.

В результате тысячи военнослужащих под руководством НАТО и России теперь проходят учения по обе стороны одной и той же узкой полосы земли. Для всех сторон Сувалкский коридор превратился из теоретической уязвимости в реальную горячую точку, которая, как всем известно, может стать причиной будущего кризиса.

***

The Times: Индия "перешла красные линии", отправив военных на учения "Запад"
Ведомости

Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка, для участия в масштабных российско-белорусских учениях "Запад 2025", что вызвало жесткую реакцию западных аналитиков. По их мнению, Нью-Дели "перешел красные линии", усилив военное сотрудничество с Москвой на фоне обострения отношений с США, передает The Times.

Около 30 000 российских и белорусских военных отрабатывают пуски баллистических ракет и имитацию авиаударов на территории от Арктики до Балтийского моря. Индийские солдаты дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области, вдали от границ НАТО.

Минобороны Индии заявило, что цель участия – укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией, а также обмен опытом в рамках совместных тактических учений.

Однако на Западе шаг Дели расценили как тревожный сигнал. Немецкий аналитик Ульрих Шпек отметил, что Индия "перешла красную черту", а финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала участие "ненужным и выглядящим ужасно". Американский консультант Дэвид Меркель подчеркнул, что решение Нью-Дели демонстрирует растущую зависимость премьер-министра Нарендры Моди от Москвы на фоне неопределенности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Учения проходят с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная цель – отработка применения группировок войск в интересах обеспечения безопасности Союзного государства. По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в ходе маневров войска также планируют отработать применение нового ракетного комплекса "Орешник".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что учения "Запад-2025" носят плановый характер и не направлены против других государств.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757973120


