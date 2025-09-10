"Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины

01:03 16.09.2025

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. "Росатом" окажет всеобъемлющую поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины, сообщили в госкорпорации.



В компании отметили, что приветствуют решение кабинета министров КР о создании центра. Это важный шаг в обеспечении доступности населению страны передовой высокотехнологичной медицинской помощи.



"Росатом" напомнил, что совместно с Наццентром онкологии и гематологии на протяжении нескольких лет работает над проектом современного центра ядерной медицины с отделениями молекулярной визуализации и радионуклидной терапии и собственным производством радиофармпрепаратов.



"В качестве первого этапа работы с 2022 года "Росатом" оказывает безвозмездную методологическую и технологическую поддержку Наццентру, чтобы ввести отделение ядерной медицины в эксплуатацию после длительного простоя. Наша экспертная команда помогла получить необходимые для работы отделения лицензии и разрешения, обучила персонал", - отметили в госкорпорации.



Ранее глава Минздрава Кыргызстана Эркин Чечейбаев сообщил, что кабмин принял решение о создании центра ядерной медицины при Национальном центре онкологии и гематологии.