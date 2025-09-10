Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"

02:17 16.09.2025

Китай заявил, что торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество с Россией является безупречным



Пекин, 15 сентября /Синьхуа/ -- Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является оправданным, законным и не заслуживающим критики, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь на очередной пресс-конференции.



Китайский дипломат сделал это высказывание по поводу того, что США требуют от стран G7 и НАТО введения дополнительных пошлин в отношении Китая под предлогом закупок российской нефти.



"Такой шаг является типичным актом одностороннего буллинга и экономического принуждения, что серьезно подрывает международные торгово-экономические правила, угрожает безопасности и устойчивости глобальной производственно-сбыточной цепочки. Факты доказывают, что принуждение не находит отклика у людей и не может решить проблем", отметил он.



По словам Линь Цзяня, позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Диалог и переговоры являются единственным возможным выходом из него. С первого дня кризиса Китай неизменно придерживается объективной и беспристрастной позиции, оставаясь приверженным продвижению мирных переговоров.



Китай решительно выступает против нелегальных односторонних санкций и применения "юрисдикции длинной руки" в отношении страны, подчеркнул китайский дипломат.



"Если законные интересы КНР будут нарушены, страна примет решительные контрмеры и будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития ", - резюмировал Линь Цзянь.